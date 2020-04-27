《新阴阳魔界》：离奇脑洞科幻惊悚短篇集

本剧是《阴阳魔界》第三次重启，每集讲述一个悬疑or惊悚or恐怖or科幻or神秘的故事，在美国电视史上有着无与伦比的地位。共10集，每集50分钟左右。

第1集《喜剧演员》：喜剧演员为了作梗绞尽脑汁，直到有一天，他发现开玩笑所提到的人都会消失，就像从没来到过世间一样，人们也喜欢听他开的玩笑。他越来越出名，讨厌的人名都抛出去之后，最后他抛出了自己的名字，自己也消失了，进入了阴阳魔界。

第2集《万尺梦魇》：男主是记者，坐上飞机后摸到了一个录音，上面说出的信息竟然和自己亲身经历的现实一模一样！录音还预判飞机将在某一时刻坠毁，坠毁之前机长说了一句“晚安，纽约”。为了避免不幸，他强行干涉飞行工作，引起其他乘客不满，他帮助一个老飞行员获得密码，进入机舱接管飞机，突然老飞行员说了句“晚安，纽约”。男主知道，命中注定了。随后飞机坠毁。新闻报道说，其他人都平安，只有男主失踪，他或许进入了阴阳魔界。

第3集《倒带人生》：开学了，黑人母子途中吃饭，母亲发现她的老摄像机能返回到过去某一时刻。后来一个警察也去餐馆吃饭。母子继续去学校，警察却强行让他们停车，检查他们的身份，年轻气盛的儿子不配合，警察对儿子采取行动，母亲急了，利用摄像机返回过去，重新来过。几次下来，每次都会遇到警察找茬，母子找了一个亲人，走密道到学校门口。警察又来了！校门口很多学生拍照，于是警察怂了，撤退了，历史终于被彻底改变了。母亲砸坏了摄像机。

第4集《旅人》：阿拉斯加一个小镇的警察局，圣诞节来临，一个神秘的亚洲面孔西装男出现在警察局的监狱，要求被局长赦免。一切都很顺利，只是女警员怀疑西装男的身份，暗中展开调查，突然西装男爆出了现场所有人的小秘密，大家都很吃惊，聚会不欢而散。西装男再次被局长投进监狱，西装男开始爆料局长的秘密，说他与俄罗斯那边有联系，现在俄罗斯人正在对秘密小屋采取行动，西装男说自己是国家安全局的，局长急忙开车去看小屋。女警信了西装男的话，紧追局长，在秘密小屋与局长对峙，局长说她信错人了。一会儿小屋上空出现很多飞碟，西装男现出原形，原来是一个外星人！！