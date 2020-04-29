影院什么时候开张啊？我等得花儿都谢了……

一年前的今天，《复仇者联盟4》上映。

它掀起了一股观影风暴，全球票房最终累计已经达到27.98亿美元，成功超越《阿凡达》，坐上影史票房头把交椅！

一年后的今天，全球几乎所有影院都处于停业状态……

我一直隐约感到《复联4》会是视效大片的巅峰与分水岭，看来真被疫情给实现了。

灭霸的一个响指，灭掉了全人类一半的观影需求。

从此以后，视效大片的冬天即将来临。

对观影环境要求不高的小成本艺术片的春天说不定真的来了……

而如网飞（Netflix）、YouTube TV、爱奇艺、优酷这些视频流媒体网站却迎来了爆发式增长。真是几家欢乐几家愁啊。

实体院线如今在网上哭爹喊娘的一片哀嚎，求生欲也是相当的强烈。





因为有“人”已经倒下了！

而一大波因新冠病毒倒闭的影院正在袭来的路上……

早知如此，何必当初啊？扩张太快是有风险的！

3月中旬，电影院曾有短暂复工，但场面惨淡。

猫眼专业版数据统计，截至3月23日全国共有528家影院复工，复工率4.65%，当日全国票房共计2.08万，平均算下来一个电影院只卖出39块钱。

即便如此，复工也没能坚持几天。

3月27日，复工不足半月的影院再次被国家电影局紧急叫停——所有影院暂不复业，已复业的立即暂停营业，具体复业时间等国家电影局通知。

被紧急叫停，难道只是因为大大带有调节气氛意味的一句话么？

相关部门不至于如此断章取义吧。

有人说是因为影院环境封闭不安全。

地铁站都在运行了，人那么多，我不信它的风险比影院小。

再说连黄山风景区都开放了啊。

那为什么不同等对待？

和疫情风险肯定有关，但某些决策其实很多时候考虑经济因素多一些。

国家复工复产主要是想保住产业链。影院不复工可以理解为它的产业链不长，上下游不多。

就好比动物园需不需要复工？没必要啊，产业链太单薄了。

跟封闭环境什么的，其实关系不大。

以安全为由禁止影院开放，其实只是一种权衡之下的借口而已。

国家前几天才出台了鼓励互联网经济发展的文件，联想一下，牺牲实体影院并不算太大的损失。

很多观众并不清楚影院与在家里看有什么分别，包括很多领导。因为他们很少走进影院。

所以经济上东边不火西边火，互联网观影同样可以拉动网络经济，暂缓开放影院就顺理成章了。

这一波疫情，很多产业会严重衰退，影院只是其中之一。长远来看，这也是无可挽留的了。大家只能去习惯它。

估计这几年都不会新开IMAX这些视效厅了。特效厅也许会转产私人化、贵族化。要不就只能坐等产业萎缩。

在疫苗未普及的3年内，影院行业都难以好转。到时候剩下的可都是我们这些影迷的灯塔了……

所以，如果影院开张了，我们该做什么？