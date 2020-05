独具匠心打造视觉盛宴——《久保与二弦琴》 今天聊聊电影《久保与二弦琴》。 片名Kubo and the Two Strings (2016),别名魔弦传说 / 酷宝:魔弦传说(台) / 捉妖敢死队(港) / 久保与二胡。 本片是莱卡工作室出品的一部定格动画电影。提到莱卡工作室大家脑中想到的肯定耐克集团公子特拉维斯·奈特,以及他们对于定格动画的至死不渝。 早年莱卡工作室遭遇财务危机时,濒临破产,索性工作室里有一名实习生特拉维斯·奈特。特拉维斯·奈特出钱帮助莱卡工作室渡过难关,随后也成为了莱卡工作室的CEO。 出于对定格动画的热爱,特拉维斯·奈特一直投身其中。经过变态级别的精雕细琢(死磕)后,《久保与二弦琴》闪亮登场。 只要看过《久保与二弦琴》,观众就会知道本片被称作史上难度最高的定格动画丝毫没有夸大的成分。 《久保与二弦琴》中运用到实物模型+数字特效+3D打印的多种技术,用西方哥特风讲述日式冒险故事。充满异域风格的多种元素发生碰撞,产生极具艺术性的效果。 可以不夸张地说,在《久保与二弦琴》,特拉维斯·奈特靠着个人能力,将定格动画变为有钱人的烧钱项目。 每逢莱卡工作室有新片上映,网上都会出现有关超级富二代的段子:如果电影不能成功,那么特拉维斯·奈特只能回去继承耐克集团了。 在电脑特效极度发达的现今,普通观众们都知道视觉特效是一分钱一分货,而换成定格动画的话,视觉特效就是十分钱一分货了。 定格动画投入产出比很低,如果不是真心热爱这种表现形式,没有足够的财力支撑,想要完成一部长片动画,几乎不可能完成这项任务。 莱卡工作室花费五年的时间,制作使用66000个面孔模型,其中光主角久保的脸模就高达一万多个。 组织全员前往日本学习哲学,找寻日本特有面料与颜色。片中场景道具均为手工制作,小到指甲盖大小的碎布,大到五米高的骷髅,每一处都体现着莱卡工作室执拗。 另外看看本片的豪华配音阵容:查理兹·塞隆、马修·麦康纳、拉尔夫·费因斯、鲁妮·玛拉…… 仅仅六千万的制作成本,依旧能够邀请到这么多大牌加盟,可见莱卡工作室的号召力。 不计成本式的死磕后,成品呈现出令人惊艳的效果。 可以说《久保与二弦琴》颠覆了人们对定格动画的固有印象,动作镜头如丝般顺滑。定格动画的动作戏不像幻灯片一样的机械呆板,而是流畅到让人以为这是一部常规3D动画电影。 甚至在影片结尾字幕,都是满满的浮世绘风,将各种日本名画融入其中,颇为用心又十分自然。 说了那么多优点,但其实一部电影的核心是故事。任何技术、画面、表现形式,都是为讲好故事服务的。 从技术上来说,《久保与二弦琴》获得第89届奥斯卡金像奖、第74届金球奖诸多最佳动画片提名奖实至名归。 从剧情故事上来看,《久保与二弦琴》没有获奖又在情理之中。 小主人公久保自幼开始逃难生涯,随着年纪慢慢长大,从母亲的只言片语中渐渐了解到长辈的故事,为了完成父母的遗志和完成自救,勇敢地面对强大敌人。 如果能将故事剧情再打磨打磨,《久保与二弦琴》完全可以斩获各大奖项。就目前故事,也丝毫不影响这是一部独具匠心的优秀动画电影。 《久保与二弦琴》的故事中规中矩,在各种作品中都能找到似曾相识的影子。二弦琴的两根弦对应爸爸和妈妈,面对恶的解决办法也只是用爱去感化,讲到最后还是回到不变的爱的主题,结局处理也略显草率,完整性有待商榷,有点儿虎头蛇尾的感觉。 独具匠心打造视觉盛宴, 剧本平庸短板瑕不掩瑜。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(8668) 动画(3639) 奇幻(1376) 酷(1684) 剧情片(3761) 动作片(1576) 娱乐片(1030)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.