本格推理噱头满满——《尸人庄杀人事件》

今天聊聊电影《尸人庄杀人事件》。 片名屍人荘の殺人 (2019),别名尸人庄谜案。 本片改编自青年作家今村昌弘的处女作推理小说《尸人庄谜案》。 今村昌弘是1985年生人,一出道处女作《尸人庄谜案》就连续拿下“2018这本推理小说了不起!”“2018本格推理BEST10”“2018《周刊文春》推理BEST10”榜首,获得第二十七届鲇川哲也奖(2017)和本格推理大赏(2018)。 电影版《尸人庄杀人事件》主要剧情和小说保持一致,在细节方面有略微改动。 影片中神红大学推理爱好会会长明智恭介和成员叶村让收到受少女侦探剑崎比留子的邀请,参加一场接到死亡预告的音乐节。一行人住在紫湛庄酒店里。日语中“紫湛”与“尸人”的读音都是shijin,片名也由此而来。 音乐节开始的第一天,危险随着夜幕一起到来,突如其来的危险毫无征兆地发动袭击。参加音乐节的一群人被困在紫湛庄酒店,他们不仅要面对外部危机,还有来自内部的连环杀手威胁。 本格推理最大的乐趣就是在一个封闭式的环境内,让杀人凶手和被害人们待在一起,被害人要在被杀害之前凭借自身努力找出凶手,凶手则要最大限度的隐藏自己达到目的。 同时还要在巨大的封闭环境内,不断营造观众们喜闻乐见的“密室杀人案件”,如同设下一个又一个谜题,留给荧幕内外的侦探们破解。 《尸人庄杀人事件》充分结合本格推理的特点,在封闭的大环境里设置不同大小的小密室,制造了三起杀人事件,一环套一环,引人入胜。 同时《尸人庄杀人事件》充分结合新时代特色,融入了近代科技和流行元素。原本那些密杀杀人事件都是发生在古宅中,现在发生在电气化新酒店里,加入了不少科技元素,给读者观众亲切的时代感。 最为明显的特点就是《尸人庄杀人事件》将本格推理和丧尸元素结合起来。丧尸元素是欧美B级片常见元素,在近代流行文化中占有举足轻重的位置,但和推理小说联系到一起还是感觉颇为新鲜。 影片中三起命案充分结合本格推理特点,融入了流行的丧尸元素,两种看似不搭嘎的元素混搭起来后,有了一种不一样的感觉。 仅仅从三起命案来看,侦探推理效果还是不错的。但为了将三起命案串起来,设定的各类人物显得有一丝单薄,工具人性质过于显著。 就像本片优点明显一样,缺点同样明显。 人物塑造感不强,男主角叶村让存在感远不如早早领取便当明智恭介,而且叶村让的角色特点也远不如明智恭介鲜明。 观众们永远只会一眼就记住聪明能干又有一点大大咧咧的明智恭介,很难注意到插科打诨工具人叶村让。 叶村让的主要作用就像个工具人,串起了各条线索。 女主角剑崎比留子更是中二病晚期,如果不是为了看她的美颜,谁愿意忍受一个神叨叨的妹子在荧幕上胡乱闲逛。 也就是滨边美波的扮相十分美丽可爱,才让剑崎比留子的举动看起来很卡哇伊,否则早被一棍子打飞,大家根本不会接受邀请跑去什么音乐会。 最为创新的丧尸元素也仅仅是一个一招鲜噱头。 生化危机、丧尸爆发仅扮演工具人角色,需要的时候丧尸出笼,不需要的时候制造背景音乐,让追求真实感的本格推理多了一点魔幻色彩。 一座孤宅三起命案, 本格推理噱头满满。 点击这里: 近期影视推荐

