网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>会听会看会思考——《昆西四季》

会听会看会思考——《昆西四季》

加入收藏

2020-7-10 21:05:34

会听会看会思考——《昆西四季》

今天聊聊电影《昆西四季》。

片名The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger (2016)，别名约翰·伯格四季肖像(台)。

 

本片是一部英国传记纪录片，影片于2016年2月13日在第66届柏林电影节上首映，拍摄记录了英国艺术批评家、作家约翰·伯格最后的一段时间。

约翰·伯格（John Berger）出生于1926年11月5日，2017年1月2日去世。他是当代英国艺术评论家、作家、画家、编剧，被誉为西方左翼浪漫精神的真正传人。

上世纪70年代，他凭借一部《观看之道》颠覆了人们对于传统西方美学的认知，1973年之后便在阿尔卑斯山脚下法国南部小镇昆西定居长达40余年。

 

本片与传统意义的纪录片有较大不同，并没有简单的记录主人公生活经历，而是选取了他生活中的几段重要经历。

《昆西四季》由四部短片组成，四部短片之间相互独立又有关联，分别是《聆听之道》（Ways of Listening）《春》（Spring）《政治之歌》（A Song for Politics）和《收获》（Harvest），由蒂尔达·斯文顿、英国影视文化学者柯林·麦凯布、克里斯托弗·罗斯和巴泰克·茲耶多斯执导。

 

第一篇章《聆听之道》。

从篇名就在致敬约翰·伯格最为著名的纪录片《观看之道》。约翰·伯格当初成名就是靠着那部极富颠覆性的《观看之道》。

纪录片《观看之道》于1972年在BBC播出，通过质疑视觉图像背后隐藏的艺术形态问题，批判传统西方文化和美学。约翰·伯格凭借独到的观察力，从全新角度解读欧洲传统油画，对艺术史去神秘化，剖析艺术、艺术家和政治的关系，分析观看行为本身的意义与歧义。这些观点完全推翻了以往的艺术解读，拉近了普通人与艺术之间的距离，令人耳目一新。

约翰·伯格说：“如果我是一位讲故事的人，那是因为我懂得聆听。”《聆听之道》拍摄于冬季，用对话和聆听的方式开始讨论，这种开篇方式也挺符合老人家的“道”。

 

第二篇《春》。

如同篇名，讲述的就是春天里的故事。

春天里万物复苏，在本段约翰·伯格探讨了人与动物的关系。约翰·伯格将观察对象转移到动物身上，在随笔《为何凝视动物》（Why Look at Animals?）中写到：“动物看人时，眼神既专注又警惕。它看其他种类的动物，当然也可能如此。动物并非在看人时才有这种眼神。但是唯有人类才能在动物的眼神中体会到这种熟悉感。其他的动物会被这样的眼神所震慑，人类则在回应这眼神时体认到了自身存在。”

若说动物是最原始的隐喻，那是因为人和动物之间的基本关系是隐喻性的。

将人与动物之间的关系转移到不同阶级人类之间同样适用，虽然春天充满生的气息，在这个篇章的讨论中却包含着大量对立和消亡。

《为何凝视动物》原文可参考这里。

http://6tt.co/rDsP

 

第三篇《政治之歌》。

这个篇章就直白地多了，这个篇章中一群左翼青年来到约翰·伯格住所聚集在一起，热烈的讨论当下政治局势，就像夏天一样热烈。大家热烈的表达各自激进的政治主张，唾弃着资本主义社会的种种弊端，画面中不断穿插底层人士辛勤劳作画面，宛如一片火红的力量。

约翰·伯格用自己的实际行动支持黑豹运动，积极表达自己的革命意愿。

其实我觉得这种纸上谈兵也只能是口嗨，任何时候社会制度都要和当时的生产力相适应，谁都知道共产主义好，但生产力完全达不到的时候就强行实施，只能步子太大劈了叉。如果革命失败，更容易给敌人落下口实，成为资本家维护自身统治的工具。

 

第四篇《收获》。

秋季到了，这是收获的季节。整部影片在一片萧条皑皑白雪中开启，在一片轻快明媚阳光中落幕，十分圆满。

纪录片表面记录昆西的四季，实则也是约翰·伯格的四季。春华秋实，约翰·伯格的思想也开枝散叶，得以开花结果。

 

能够从他人思想中汲取有益元素，那么本片效果也就达到了。只要思想能够流传，创作者也就成了永恒。

 

会听会看会思考，

能讲能做能启发。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视 

标签： 英国(561) 纪录片(315) 小成本(1029) 传记(441)

昆西四季 (2016)

影评(1)

收藏(4)

昆西四季/The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8214870/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511715名成员56752个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 