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观众最悲伤——《比悲伤更悲伤的故事》

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2020-7-12 21:02:59

观众最悲伤——《比悲伤更悲伤的故事》

今天聊聊电影《比悲伤更悲伤的故事》。

片名More Than Blue (2018)

 

这部中国台湾电影改编翻拍自2009年韩国同名电影《比悲伤更悲伤的故事》。

韩版电影使用了典型的“韩式三宝”，车祸、癌症、治不好，同时使用较为含蓄内敛的拍摄方式，讲一场苦情虐恋。你哪怕不被演员们的表演感动，也会被他们倒霉催的经历感动。

 

台湾版同样属于绝症片范畴，采取苦情虐恋的套路，在基本保持原著绝症加扯淡、备胎加草原的设定，把各方面倒霉元素都进行放大。

男主角叫做张哲凯，他父亲因癌症去世，母亲无力抚养遗传性癌症儿子，抛弃儿子狠心离去。张哲凯自16岁开始就独自生活，很孤独也饱受病魔折磨。

女主角叫做宋媛媛，她的爸爸妈妈妹妹在车祸罹难，留下她一人孤苦伶仃，独自一人生活在世界上。

孤独的人总能从同样孤独的人身上找到共鸣，在宋媛媛主动出击下，张哲凯很快和她熟络起来，两人成了相依为命的天涯沦落人。

 

张哲凯和宋媛媛的关系包含了多种情感，同学、同事、亲人、情人，在他们两人之间的互动总能看出点影子来。偏偏两个人一直不肯承认关系，纷纷表示是恋人未满，同时又表现出一付你懂的样子。

《比悲伤更悲伤的故事》中反复强调“爱情如果可以解释的话，就不会有人为此受苦了。”偏偏身处感情旋涡最中央的两个人不把话说明了，原本痛苦的生活变得更加苦楚。

 

爱就大声说出来，大不了被拒绝了找下家呗。如果非要摆出一付我懂你懂我懂你的样子，结果只能徒增误会。

两个人都想流着泪成全对方，似乎自己为对法付出了多少多少。可是拜托啊，你们得的是绝症不是哑巴啊。撸个串儿、开瓶啤酒，把话说开了不就好了嘛，最后绕了一大圈，坑得男配角哑巴吃黄连，真正的比悲伤更悲伤。

 

男配角杨佑贤身为配角，缺少了主角光环，结果却靠着一个人单薄的肩膀扛起了片名，过得那叫一个惨，比其他角色都悲伤的就是他。

杨佑贤默默耕耘一片呼伦贝尔大草原也就罢了，还要被人昭示天下，好不容易开始了新感情还被人摆了一道。可能张哲凯和宋媛媛的想法就是，你失去的只是爱情，我们可是要丢了命的啊。

 

这部影片引爆社交网络，简直和当初的《前任3》如出一辙。此类影片价值观有严重问题，偏偏包含了几个爆点，大肆煽情后引来一群小丫头梨花带雨。

可能人人都渴望爱情，偏偏找到一份属于自己的爱情门槛太高，只能在电影中寻找哪怕畸形的爱情。也可能现代人生活压力太大，需要找一个渠道发泄一下，管他什么电影，只要能借机淌点儿眼泪就行。

 

片中多次强调，人一旦习惯了孤独那才是比悲伤更悲伤的事。其实我觉得吧，遇不到影片中这些奇葩，是一件挺幸运的事情。

而且我花这么长时间看了这部电影，我觉得我也挺悲伤的。

 

戏里男配悲伤，

戏外观众悲伤。


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6.2 

比悲伤更悲伤的故事 (2018)

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比悲伤更悲伤的故事/More than Blue(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8214929/
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