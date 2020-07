别惹萝莉,人狠废话多——《我不好惹》 今天聊聊电影《我不好惹》。 片名Becky (2020),别名贝基:战斗女孩。 其实看到本片的设定,观众们就能大概猜到影片想要表现什么了。 主人公贝琪是一名13岁的小女孩,正处于青春叛逆期,加上母亲癌症去世、父亲找了新女友,新仇旧恨加到一起,贝琪的叛逆心理达到顶点。 为了让贝琪早日接纳后妈,她老爹安排了一次深山老林里的周末度假。 与此同时四名穷凶极恶的重刑犯摸到这所老宅子,试图对贝琪一家图谋不轨。 一场恶战就此上演。 本片是一部比较典型的B级片,主要创新点集中在小主角身上,似乎想利用小女孩贝琪的未成年身份实现身份反差,达到戏剧效果。 比较偷懒的说法就是血腥版的《小鬼当家》,不过唯一能够沾的上边的大概就是小孩子对付蟊贼了。 其实这种血腥化改编很难成功,成年人和孩子之间的身体素质差距巨大,如果走插科打诨的喜剧路线,观众们可以理解这种反差萌效果,孩子一副萌哒哒的样子,蟊贼一副蠢萌的表现,但如果拍摄成血腥暴力的B级片那就站不住脚了。 另一方面,影片受限于不能表现未成年人被伤害的明确规则,让战斗力相差巨大的双方呈现一边倒的结果,本身就缺乏说服力。比如片中标志性最为强烈的蟊贼Apex,扮演者是身高2米1的罗伯特·梅耶 Robert Maillet,且不看他一身腱子肉,就是站在你面前就像一座山,你叫一个13岁的小女孩如何对抗? 本片具有B级片的通病。剧情很单薄,想要表现很多内容,留下一大堆内容浅尝辄止,结果反而导致剧情支离破碎。 四个穷凶极恶的重刑犯在监狱里的时候可谓呼风唤雨,狱中杀人、半路越狱,俨然是一群老手。Dominick是这四个人的小头目,典型的极端民族主义分子,轻车熟路地跑到老宅子想要找一把钥匙,可到最后也不告诉观众钥匙能干啥。难不能还想借尸还魂再拍续集吗。 贝琪在遭遇巨大变故后,悄咪咪的黑化了,前一秒还是抱着洋娃娃的柔弱女孩,后一秒就成了四杀灭团的MVP,缺乏一个令人信服的转变过程。同样她身上留下大量伏笔,就是不告诉观众如何收尾,也是一付未完待续的样子。 《我不好惹》定位就是一部血腥爽片,重点表现内容是血腥场面,自然不可按照常规影片的要求来苛求。 可能影片的立意就是要表现小女孩用随手可得的文具、工具虐杀成年男人而已,剩下小女孩的背景故事、送人头成年男人的背景故事都是随便编编的,大家都只是工具人而已,不值得花心思深究。为了把几个虐杀镜头撑到一部影片的长度,编导也是煞费苦心。 最后一句话,别问那么多,问就是为了一个爽。 别惹萝莉,人狠废话多, 以暴制暴,全员工具人。 点击这里: 近期影视推荐

