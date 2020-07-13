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别惹萝莉，人狠废话多——《我不好惹》

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2020-7-13 21:03:37

别惹萝莉，人狠废话多——《我不好惹》

今天聊聊电影《我不好惹》。

片名Becky (2020)，别名贝基：战斗女孩。

 

其实看到本片的设定，观众们就能大概猜到影片想要表现什么了。

主人公贝琪是一名13岁的小女孩，正处于青春叛逆期，加上母亲癌症去世、父亲找了新女友，新仇旧恨加到一起，贝琪的叛逆心理达到顶点。

为了让贝琪早日接纳后妈，她老爹安排了一次深山老林里的周末度假。

与此同时四名穷凶极恶的重刑犯摸到这所老宅子，试图对贝琪一家图谋不轨。

一场恶战就此上演。

 

本片是一部比较典型的B级片，主要创新点集中在小主角身上，似乎想利用小女孩贝琪的未成年身份实现身份反差，达到戏剧效果。

比较偷懒的说法就是血腥版的《小鬼当家》，不过唯一能够沾的上边的大概就是小孩子对付蟊贼了。

 

其实这种血腥化改编很难成功，成年人和孩子之间的身体素质差距巨大，如果走插科打诨的喜剧路线，观众们可以理解这种反差萌效果，孩子一副萌哒哒的样子，蟊贼一副蠢萌的表现，但如果拍摄成血腥暴力的B级片那就站不住脚了。

另一方面，影片受限于不能表现未成年人被伤害的明确规则，让战斗力相差巨大的双方呈现一边倒的结果，本身就缺乏说服力。比如片中标志性最为强烈的蟊贼Apex，扮演者是身高2米1的罗伯特·梅耶 Robert Maillet，且不看他一身腱子肉，就是站在你面前就像一座山，你叫一个13岁的小女孩如何对抗？

 

本片具有B级片的通病。剧情很单薄，想要表现很多内容，留下一大堆内容浅尝辄止，结果反而导致剧情支离破碎。

四个穷凶极恶的重刑犯在监狱里的时候可谓呼风唤雨，狱中杀人、半路越狱，俨然是一群老手。Dominick是这四个人的小头目，典型的极端民族主义分子，轻车熟路地跑到老宅子想要找一把钥匙，可到最后也不告诉观众钥匙能干啥。难不能还想借尸还魂再拍续集吗。

贝琪在遭遇巨大变故后，悄咪咪的黑化了，前一秒还是抱着洋娃娃的柔弱女孩，后一秒就成了四杀灭团的MVP，缺乏一个令人信服的转变过程。同样她身上留下大量伏笔，就是不告诉观众如何收尾，也是一付未完待续的样子。

 

《我不好惹》定位就是一部血腥爽片，重点表现内容是血腥场面，自然不可按照常规影片的要求来苛求。

可能影片的立意就是要表现小女孩用随手可得的文具、工具虐杀成年男人而已，剩下小女孩的背景故事、送人头成年男人的背景故事都是随便编编的，大家都只是工具人而已，不值得花心思深究。为了把几个虐杀镜头撑到一部影片的长度，编导也是煞费苦心。

最后一句话，别问那么多，问就是为了一个爽。

 

别惹萝莉，人狠废话多，

以暴制暴，全员工具人。

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标签： 犯罪(1644) 美国(4756) 惊悚(1882) 血腥(313)

5.1 

我不好惹 (2020)

影评(1)

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我不好惹/Becky(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8214975/
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