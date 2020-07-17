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黑奴要自由，非裔要翻身——《哈丽特》

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2020-7-17 20:46:14

黑奴要自由，非裔要翻身——《哈丽特》

今天聊聊电影《哈丽特》。

片名Harriet / Freedom Fire (2019)，别名自由之火。

 

这是一部美国传记电影，讲述美国著名废奴主义者哈丽特·塔布曼从奴隶到自由身的一段历史。

 

哈丽特·塔布曼（1822年—1913年）是美国著名废奴主义者，“地下铁路”的组织者之一。她138次带领奴隶逃亡，被称为“黑摩西”或“摩西祖母”，她最近引起热议的正是被印上了20美元的正面。

女主角辛西娅·艾莉佛凭借其精湛表现获得第92届奥斯卡金像奖和第77届金球奖最佳女主角提名奖。

 

哈丽特·塔布曼是美国史上首位印在纸币上的非裔女性，也是100年来第一位印在美钞上的女性。美国财政部2016年4月20日宣布，新版20元美钞正面将被印上美国著名废奴主义者哈丽雅特·塔布曼的头像，原美国第七任总统安德鲁·杰克逊的头像将被挪到背面。

哈丽特·塔布曼能够被印上一国纸币，一方面是纪念美国女性获得选举权100周年，另一方面也是对她无私付出精彩事迹的肯定。但非裔女性印上美元的故事并不仅仅于此，后面还有后续新闻。

 

2019年5月22日，美国财政部长史蒂文·努钦确认新版20美元钞票将被推迟启用，并表示推迟新版美元钞票发行主要是出于防伪的考虑。据悉，改进后的防伪技术将首先应用于新版10美元和50美元钞票，这意味着正面印有塔布曼形象的20美元钞票至少在2028年之前都不会进入市场流通。

上面一段是官方申明，而真实情况还有一则新闻。懂王是当地时间2017年1月20日宣誓就职美国总统，早在2016年4月时，懂王还在竞选期，那时候的懂王就对新版20元美钞正面印上哈丽特·塔布曼表示质疑，指责这种做法“纯属政治正确”，而且“安德鲁·杰克逊为国家做出了巨大的贡献，我认为把他从纸币上撤掉是很粗暴的。”“我承认哈丽雅特·塔布曼很伟大，但我更倾向于保留安德鲁·杰克逊。”懂王还提议可将塔布曼的形象改放其他面额的钞票上，比如流通不广泛的2美元钞票。

懂王当选后，新版20元美钞迟迟不能推出，你说这些背后有没有联系？

其实这一切都是算计。懂王的票仓是那群坚定的白右分子，他只有高举民粹主义大旗才能保证自己的票仓稳固，适时的口号表态也是在安抚票仓。

 

再说会电影本身，哈丽特·塔布曼被称为“黑摩西”或“摩西祖母”，其中摩西就取自摩西分开红海的神话故事。哈丽特·塔布曼如同摩西带领犹太人逃出埃及一般，黑摩西带着黑奴奔向北方寻找自由。

影片中多次出现上帝、神迹一类描述，哈丽特·塔布曼本人的坚定意志被神迹冲淡许多。在大众文化程度不高的时候，宗教一套做法很有市场，也易于被普罗大众接受。不过拍成电影还这么玩的话，就有点不合时宜了。

哈丽特·塔布曼幼年被奴隶主砸过脑袋，于是会突然晕厥，其实就是小时候被诱发了癫痫。癫痫大家都知道，发作的时机随心所欲，外界刺激和内心激动都可能诱发，哈丽特·塔布曼就在危急时刻多次引发癫痫。这些发病过程被描写成上帝展现神迹，俨然天赋神权一套玩法。

 

按照影片描写，哈丽特·塔布曼运气很好的活到最后，却没有表现她机智勇敢的一面，到头来影片还是依旧热衷于宗教洗脑。

别看他们好像国力强盛，其实也就从奴隶社会进到封建社会没多久，最多批这个资本主义的外皮。其实他们也没有办法，建国时间很短，没有一个统一的国家文化，最后只能选择将封建迷信包装成信仰并大肆宣扬。

 

《哈丽特》影片本身波澜不惊，哈丽特·塔布曼在29岁时面临被奴隶主出售的命运，于是毅然决然的选择北逃。影片由此开始，哈丽特·塔布曼误打误撞加入了美国“地下铁路”，成了一名帮助黑奴北逃的“地下铁路乘务员”。

哈丽特·塔布曼获得自由后，不忘帮助更多的黑奴，于是138次带领黑奴北逃，全部顺利完成任务，情况一直持续到南北战争爆发，影片也就到此为止。后续哈丽特·塔布曼在南北战争期间的战斗经历和战后的清贫生活一笔带过。毕竟战后哈丽特·塔布曼的悲惨生活不适合表现，不符合灯塔国的光辉形象……

 

黑奴要自由，美元来安抚。

非裔要翻身，帮你翻两次。


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6.1 

哈丽特 (2019)

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哈丽特/Harriet(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8215129/
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