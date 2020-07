把讲烂的变形记讲烂——《天堂山》 今天聊聊电影《天堂山》。 片名Paradise Hills (2019),别名天堂山莊(港)。 这是一部西班牙电影,西班牙人爱丽丝·沃丁顿担任编导,同样大嘴的艾玛·罗伯茨、模特艾莎·冈萨雷斯、丧尸克星米拉·乔沃维奇、首位获得金球奖最佳女主角的亚裔女性奥卡菲娜联袂出演。 从编剧导演到演员阵容一水儿的女性就可以猜到这是一部女性向的电影。偏偏影片的标签是“奇幻”,似乎还想在男性观众中拉一波人气。 艾玛·罗伯茨担任女主角乌玛Uma,一觉醒来突然来到了一座叫做“天堂山”的孤岛。在天堂山中,乌玛除了要正常生活游乐外,还需要接受一系列改造。 天堂山是一个比较奇葩的地方,小岛远离大陆,从根本上杜绝了岛上人员外逃的可能。同时天堂山对富人号称可以完美改造子女,不管是不愿意嫁入豪门的没落富二代,或是抑郁症,还是减肥这种小事,天堂山都可以一站式服务,将富豪们的子女改造出需要的样子。 乌玛因为家道中落,母亲要将她嫁给另一个富二代维系家族。可是乌玛吃了秤砣铁了心,一定要嫁给一穷二白的穷小子,说要嫁给爱情。拗不过孩子,乌玛老妈只得把乌玛送到天堂山改造,希望女儿可以回心转意。 在这里,乌玛遇到了两个室友。克洛伊Chloe是一个胖胖的白人女孩,来到岛上的目的就是减肥,十分简单。亚裔女孩俞Yu总是闷闷不乐、愤世嫉俗,来到岛上的目的是治疗抑郁症。 暗地里,天堂山的另一面对穷人开放。 各种走投无路的穷人、或者想实现阶级跨越的穷人们,来到岛上接受身体改造,把自己的身体改造成岛上那些富家子女的样子,学习她们的日常行为,时机成熟时准备取代那些富家子女。 《天堂山》前半段一直通过乌玛的视角展开,断断续续的揭开天堂山真相。直到影片后半部分真相才完全揭开。 天堂山就像一个黑心中介,面向富人穷人两面收钱。表面上收了富人的钱,改造富人子弟,暗地里收穷人的人,把穷人整容整形成富人子弟的样子,随后用穷人狸猫换太子换掉富家子弟,干掉正牌富家子弟还能再赚一笔。 《天堂山》就像《变形记》一样,富人穷人相互体验一下对方生活。虽然大家都是人类,实际上已经过得像两个物种了。 富人对穷人的生活表示不可想象,何不食肉糜,即便没有人参汤可以喝,还有蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅…… 穷人对富人的生活同样表示不可理解。每天不用劳作,醉生梦死还好像多么辛苦,富人硬生生搞出各种礼仪来区分阶级,穷人想要跨越阶级首先要学习这些毫无用处的技能。 唯一不同的是,《天堂山》里付出的代价是生命。 《天堂山》被打上了“奇幻”的标签,但是影片中的奇幻元素极为突兀。 米拉·乔沃维奇打完若干年丧尸后,出任天堂山岛主。可是观众们不曾想到的是,米拉·乔沃维奇可不仅仅是天堂山名义上的负责人,更是隐藏在人世间的奇幻生物,宛如婕拉一般的非常规生物。 单凭米拉·乔沃维奇的一个毒藤女造型,影片就敢贴上“奇幻”标签,你不得不佩服出品方的胆量。 如果观众们想看一部奇幻电影的话,可以百分百肯定会失望而归。奇幻片硬生生地变成了奇怪片,看来挂羊头卖狗肉并不是国产烂片的专利。 《天堂山》的获奖情况就是2020年第34届西班牙戈雅奖最佳服装设计提名奖。 肉眼可见的是,影片中服装、布景、装扮十分用心,大场景不输气势,近景完全按照少女心布置,看得人心驰神往。但看影片中的服道化,就会给人一种不差钱的感觉,丝毫没有必要的航拍、特效随处可见,细节布置上十分用心,但也十分浪费。 但是看电影最主要的是看故事,《天堂山》最大的问题就是不会讲故事。原本挺好的阶级对立矛盾冲突,被导演讲得支离破碎,各种漂亮的镜头调配到一起后,却是莫名的稀巴烂。 把讲烂的变形记讲烂, 将浪费的服道化浪费。

点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 奇幻(729) 剧情片(2457) 西班牙(216)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.