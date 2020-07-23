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战斗民族第三类接触——《莫斯科陷落》

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2020-7-23 21:24:55

战斗民族第三类接触——《莫斯科陷落》

今天聊聊电影《莫斯科陷落》。

片名Притяжение/Prityazhenie / Attraction (2017)，别名异星引力(台) / 引力。

 

这是一部贴有科幻标签的俄罗斯电影。

看到本片惨不忍睹的评分，我原本并没有打算观看。这不，今年推出了《莫斯科陷落2》，演员还是原班人马。我的想法是，一部电影居然还敢续集，能够自成一派，也算有点东西，不妨看一看。

 

《莫斯科陷落》上映没多久，可以看到各种营销号大肆吹嘘，“《莫斯科陷落》近10亿票房”云云，噱头满满，看起来能忽悠到不少人。

本着就真的态度，我查了一下BoxOffice等网站相关数据。

 

《莫斯科陷落》的制作成本是3.5亿俄罗斯卢布，全球票房1945万美元，其中俄罗斯本土票房1802万美元，占92.6%是据绝对大头，中国贡献票房238万人民币，约37万美元。1802万美元换算成俄罗斯卢布是12.9亿。

《莫斯科陷落》投资3.5亿俄罗斯卢布，票房12.9亿卢布，自然是有的赚的，难怪会继续拍续集。

俄罗斯电影按照卢布来算也没问题，但是只说10亿就会让人产生误解，不论是10亿美元票房还是10亿人民币票房，那都是十分惊人的数字。你要说成越南盾，那就是三千多亿票房，岂不美哉？

或许靠着“10亿票房”的噱头能够忽悠到一些观众进入影院，但看过的观众自然会发出踩雷预警，国内票房如此这般也就可以理解了。

 

单看《莫斯科陷落》投资开头的几段，完全就是超级商业大片的配置。观众们似乎也会有一种捡到宝的感觉，外星人跑到世界领土面积第一的国家合情合理，老毛子拍摄第三类接触也展现着战斗民族特有的硬汉气息。

毁天灭地的外星异形飞船撞击迫降，狂拽炫酷的外星高科技外骨骼，惊慌失措的普通民众四散奔逃，一切都像好莱坞爆米花大片的设定。

 

可是渐渐地，炫酷的东西越来越少，取而代之的是跨越星球的三角恋。

高颜值演员慢慢取代了科幻感强烈的道具，原本如胶似漆的一对地球小情侣被外星帅哥横插一杠，两个星球的亲密接触硬生生地变成了争风吃醋的撕逼。

 

《莫斯科陷落》的英文片名是《Attraction》，意思就是“吸引”。只不过这个吸引并不是两个物种之间的吸引，也不是两种文明之间的吸引，单纯就是异性之间的吸引。

翻译成《莫斯科陷落》的同志可能仅仅是看到了发生地点在莫斯科，结合以往的《帝国陷落》（2004）、《奥林匹斯的陷落/白宫陷落》（2013）、《伦敦陷落》（2016），五常里美国、英国都陷落过了，法国则不同，你永远不会在法国投降前占领巴黎，于是直接安排了一个《莫斯科陷落》这样丝毫没有联系的译名。

 

外星人原本是想着陪你去看流星雨，没想到被流星雨砸坏了飞船，坠入大气层。好死不死的它们进入了俄罗斯领空，战斗民族其实浪得虚名，直接战斗机导弹伺候。击落外星飞船后，老毛子反而想起来保护现场，谨慎接触外星生命体，整部影片就在这样一种颇具魔幻色彩的情况下开始。

随后就是外星帅哥爱上我的常规套路。原本帅哥特姆、靓妹尤利娅是一对，偏偏外来和尚好念经，外星帅哥汉克上来就送了一份高科技礼物，加上颜值可以，尤利娅很快就移情别恋。

 

《莫斯科陷落》的剧情冲突简直可以算是奇葩。

从头到尾两种文明之间没有正常沟通交流过，双方凭着自己的理解猜测对方，也不管猜的对不对，干就对了。

除了青春躁动的三角恋关系，剩下就是突如其来的冲突。日防夜防家贼难防，尤利娅一贯就是个叛逆女青年，总喜欢和父亲对着干，丝毫没有大局观念，总喜欢把事情往坏处推动。就像《他是龙》一样，最后还是归到了少女怀春的类型电影，没有什么事情是漂亮脸蛋解决不了的，一张不行就来两张。

另外，民粹主义任何时候都有市场，只要打着右的旗号，就会有一大群人以爱国爱球为旗号，跟在后面趁火打劫。全片最大的冲突就是这种毫无来由的冲突，一大群暴民对着武装部队打砸抢，令人大跌眼镜。

 

战斗民族第三类接触，

霸气毛妹脚踩两星球。

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标签： 科幻(1383) 剧情片(2461) 俄罗斯(94) 娱乐片(732) 索尼影业(126)

6.3 

莫斯科陷落 (2017)

影评(18)

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莫斯科陷落/Attraction(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8215339/
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