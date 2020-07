战斗民族第三类接触——《莫斯科陷落》 今天聊聊电影《莫斯科陷落》。 片名Притяжение/Prityazhenie / Attraction (2017),别名异星引力(台) / 引力。 这是一部贴有科幻标签的俄罗斯电影。 看到本片惨不忍睹的评分,我原本并没有打算观看。这不,今年推出了《莫斯科陷落2》,演员还是原班人马。我的想法是,一部电影居然还敢续集,能够自成一派,也算有点东西,不妨看一看。 《莫斯科陷落》上映没多久,可以看到各种营销号大肆吹嘘,“《莫斯科陷落》近10亿票房”云云,噱头满满,看起来能忽悠到不少人。 本着就真的态度,我查了一下BoxOffice等网站相关数据。 《莫斯科陷落》的制作成本是3.5亿俄罗斯卢布,全球票房1945万美元,其中俄罗斯本土票房1802万美元,占92.6%是据绝对大头,中国贡献票房238万人民币,约37万美元。1802万美元换算成俄罗斯卢布是12.9亿。 《莫斯科陷落》投资3.5亿俄罗斯卢布,票房12.9亿卢布,自然是有的赚的,难怪会继续拍续集。 俄罗斯电影按照卢布来算也没问题,但是只说10亿就会让人产生误解,不论是10亿美元票房还是10亿人民币票房,那都是十分惊人的数字。你要说成越南盾,那就是三千多亿票房,岂不美哉? 或许靠着“10亿票房”的噱头能够忽悠到一些观众进入影院,但看过的观众自然会发出踩雷预警,国内票房如此这般也就可以理解了。 单看《莫斯科陷落》投资开头的几段,完全就是超级商业大片的配置。观众们似乎也会有一种捡到宝的感觉,外星人跑到世界领土面积第一的国家合情合理,老毛子拍摄第三类接触也展现着战斗民族特有的硬汉气息。 毁天灭地的外星异形飞船撞击迫降,狂拽炫酷的外星高科技外骨骼,惊慌失措的普通民众四散奔逃,一切都像好莱坞爆米花大片的设定。 可是渐渐地,炫酷的东西越来越少,取而代之的是跨越星球的三角恋。 高颜值演员慢慢取代了科幻感强烈的道具,原本如胶似漆的一对地球小情侣被外星帅哥横插一杠,两个星球的亲密接触硬生生地变成了争风吃醋的撕逼。 《莫斯科陷落》的英文片名是《Attraction》,意思就是“吸引”。只不过这个吸引并不是两个物种之间的吸引,也不是两种文明之间的吸引,单纯就是异性之间的吸引。 翻译成《莫斯科陷落》的同志可能仅仅是看到了发生地点在莫斯科,结合以往的《帝国陷落》(2004)、《奥林匹斯的陷落/白宫陷落》(2013)、《伦敦陷落》(2016),五常里美国、英国都陷落过了,法国则不同,你永远不会在法国投降前占领巴黎,于是直接安排了一个《莫斯科陷落》这样丝毫没有联系的译名。 外星人原本是想着陪你去看流星雨,没想到被流星雨砸坏了飞船,坠入大气层。好死不死的它们进入了俄罗斯领空,战斗民族其实浪得虚名,直接战斗机导弹伺候。击落外星飞船后,老毛子反而想起来保护现场,谨慎接触外星生命体,整部影片就在这样一种颇具魔幻色彩的情况下开始。 随后就是外星帅哥爱上我的常规套路。原本帅哥特姆、靓妹尤利娅是一对,偏偏外来和尚好念经,外星帅哥汉克上来就送了一份高科技礼物,加上颜值可以,尤利娅很快就移情别恋。 《莫斯科陷落》的剧情冲突简直可以算是奇葩。 从头到尾两种文明之间没有正常沟通交流过,双方凭着自己的理解猜测对方,也不管猜的对不对,干就对了。 除了青春躁动的三角恋关系,剩下就是突如其来的冲突。日防夜防家贼难防,尤利娅一贯就是个叛逆女青年,总喜欢和父亲对着干,丝毫没有大局观念,总喜欢把事情往坏处推动。就像《他是龙》一样,最后还是归到了少女怀春的类型电影,没有什么事情是漂亮脸蛋解决不了的,一张不行就来两张。 另外,民粹主义任何时候都有市场,只要打着右的旗号,就会有一大群人以爱国爱球为旗号,跟在后面趁火打劫。全片最大的冲突就是这种毫无来由的冲突,一大群暴民对着武装部队打砸抢,令人大跌眼镜。 战斗民族第三类接触, 霸气毛妹脚踩两星球。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 科幻(1383) 剧情片(2461) 俄罗斯(94) 娱乐片(732) 索尼影业(126)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.