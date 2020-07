特效画面长足进步——《莫斯科陷落2》 今天聊聊电影《莫斯科陷落2》。 片名Вторжение / Притяжение 2 / Vtorzheniye / Invasion / Attraction 2: Invasion(2020),别名末日异战(台)。 今年1月1日,《莫斯科陷落2》在俄罗斯上映了。 故事紧接着第一部的剧情,前一部里朱莉娅重伤病危,得到外星人后重新恢复健康。朱莉娅身上带着的外星科技也成了俄罗斯国防部重点研究对象。与此同时,宇宙高等文明为了阻止外星科技落入人类手中,准备前来地球消灭朱莉娅。 《莫斯科陷落2》给观众最为直观的感受就是画面变化,特效比起第一部有了肉眼可见的长足进步。 别问未来水世界多么的不合理,问就是反重力装置。曾经幻想秋水共长天一色的景色,现在直接完美展现在大荧幕上,天上地下全是汹涌澎湃的潮水。 《莫斯科陷落2》中最后的高潮戏份几乎全是由特效堆砌而成。片中大篇幅长时间的特效,整得电影特效像不要钱一样,我不禁怀疑这部影片能否收回成本,而且本片上映地区比第一部减少了很多,在中国更是没有上映。 于是我又查了查影片票房。 第一部《莫斯科陷落》制作成本3.5亿俄罗斯卢布,约490.3万美元,全球票房1945.5万美元,票房是成本的3.97倍,超过临界点。出品方有了赚钱的动力,于是推出了第二部。 《莫斯科陷落2》在特效上大量撒钱,制作经费升级到6.5亿俄罗斯卢布,大概911.7万美元。根据BoxOffice数据,全球票房1587万美元。票房仅是成本的1.74倍。 一般普遍观点是票房要达到制作成本的3倍,影片才能做到盈亏平衡,《莫斯科陷落2》的票房连盈利点的六成都没达到,看样子这个系列不会有续集了。 影片中,朱莉娅飙气依旧,火力全开。在身边围着舔狗的时候,孜孜不倦地养着备胎,就等着有朝一日白马王子从天而降。 而她身边的舔狗也丝毫没有辜负她,勤学苦练各项技能本领换着法子舔,哪怕脑中风了还要舔。当舔狗把自己命搭上的时候,我并没有感受到他的忏悔,而是感到鄙夷。 第一部讲述的是外星小三和官二代绿茶眉来眼去的故事,第二部小三转正,地球原配转职舔狗,展现深厚的舔功,甚至能在绿茶脸上留下不知道是雨水还是泪水。 如果《莫斯科陷落2》还是按照第一部的青春三角恋套路来,大概率可以降低很大成本,收回成本难度也就不会像现在这么大了。 可惜制作方不甘心于讲述一个简单的三角虐恋,而是要讲述一个特效满满炫酷耀眼的外星虐恋。在没有吸取第一部经验教训的基础上,又进一步加大了特效投入,步子太大的结果就是喧宾夺主,资金都用在了特效上,剧本缺少打磨,影片除了视觉效果外再没有看点。 如果说《莫斯科陷落2》是俄罗斯军队秀肌肉的电影,并不是那么注重收益,事情也能说得通。 战斗民族在本片中多次展现自己的空中作战部队。尽管毛熊半死不活,经济一塌糊涂,但是军事实力绝对是地球上的最强王者。几段战斗机、轰炸机、武直、导弹的飒爽身影特写,如果能忽悠到三哥购买,那么毛熊肯定赚翻了。 第二部比第一部在画面上有了长足进步,除此之外,还真正做到了“陷落”。第一部翻译成“莫斯科陷落”的时候就是翻译人员满脑子想着《白宫陷落》《伦敦陷落》,其实和陷落一点关系没有。 第二部标题是“Invasion”,也是“侵略”“干预”的意思。好在特效争气,把莫斯科全包了起来,勉强能给这个拍脑袋翻译点儿颜面。 特效画面长足进步, 剧情故事依旧稀烂。 点击这里: 近期影视推荐

