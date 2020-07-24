特效画面长足进步——《莫斯科陷落2》

今天聊聊电影《莫斯科陷落2》。

片名Вторжение / Притяжение 2 / Vtorzheniye / Invasion / Attraction 2: Invasion(2020)，别名末日异战(台)。

今年1月1日，《莫斯科陷落2》在俄罗斯上映了。

故事紧接着第一部的剧情，前一部里朱莉娅重伤病危，得到外星人后重新恢复健康。朱莉娅身上带着的外星科技也成了俄罗斯国防部重点研究对象。与此同时，宇宙高等文明为了阻止外星科技落入人类手中，准备前来地球消灭朱莉娅。

《莫斯科陷落2》给观众最为直观的感受就是画面变化，特效比起第一部有了肉眼可见的长足进步。

别问未来水世界多么的不合理，问就是反重力装置。曾经幻想秋水共长天一色的景色，现在直接完美展现在大荧幕上，天上地下全是汹涌澎湃的潮水。

《莫斯科陷落2》中最后的高潮戏份几乎全是由特效堆砌而成。片中大篇幅长时间的特效，整得电影特效像不要钱一样，我不禁怀疑这部影片能否收回成本，而且本片上映地区比第一部减少了很多，在中国更是没有上映。

于是我又查了查影片票房。

第一部《莫斯科陷落》制作成本3.5亿俄罗斯卢布，约490.3万美元，全球票房1945.5万美元，票房是成本的3.97倍，超过临界点。出品方有了赚钱的动力，于是推出了第二部。

《莫斯科陷落2》在特效上大量撒钱，制作经费升级到6.5亿俄罗斯卢布，大概911.7万美元。根据BoxOffice数据，全球票房1587万美元。票房仅是成本的1.74倍。

一般普遍观点是票房要达到制作成本的3倍，影片才能做到盈亏平衡，《莫斯科陷落2》的票房连盈利点的六成都没达到，看样子这个系列不会有续集了。

影片中，朱莉娅飙气依旧，火力全开。在身边围着舔狗的时候，孜孜不倦地养着备胎，就等着有朝一日白马王子从天而降。

而她身边的舔狗也丝毫没有辜负她，勤学苦练各项技能本领换着法子舔，哪怕脑中风了还要舔。当舔狗把自己命搭上的时候，我并没有感受到他的忏悔，而是感到鄙夷。

第一部讲述的是外星小三和官二代绿茶眉来眼去的故事，第二部小三转正，地球原配转职舔狗，展现深厚的舔功，甚至能在绿茶脸上留下不知道是雨水还是泪水。

如果《莫斯科陷落2》还是按照第一部的青春三角恋套路来，大概率可以降低很大成本，收回成本难度也就不会像现在这么大了。

可惜制作方不甘心于讲述一个简单的三角虐恋，而是要讲述一个特效满满炫酷耀眼的外星虐恋。在没有吸取第一部经验教训的基础上，又进一步加大了特效投入，步子太大的结果就是喧宾夺主，资金都用在了特效上，剧本缺少打磨，影片除了视觉效果外再没有看点。

如果说《莫斯科陷落2》是俄罗斯军队秀肌肉的电影，并不是那么注重收益，事情也能说得通。

战斗民族在本片中多次展现自己的空中作战部队。尽管毛熊半死不活，经济一塌糊涂，但是军事实力绝对是地球上的最强王者。几段战斗机、轰炸机、武直、导弹的飒爽身影特写，如果能忽悠到三哥购买，那么毛熊肯定赚翻了。

第二部比第一部在画面上有了长足进步，除此之外，还真正做到了“陷落”。第一部翻译成“莫斯科陷落”的时候就是翻译人员满脑子想着《白宫陷落》《伦敦陷落》，其实和陷落一点关系没有。

第二部标题是“Invasion”，也是“侵略”“干预”的意思。好在特效争气，把莫斯科全包了起来，勉强能给这个拍脑袋翻译点儿颜面。

特效画面长足进步，

剧情故事依旧稀烂。

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