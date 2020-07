不死噱头放空炮——《永生守卫》 今天聊聊电影《永生守卫》。 片名The Old Guard (2020),别名不死军团(港/台) / 老卫兵。 近期《永生守卫》是电影热榜排在前列的一部影片,影片凭借不死之身设定和查理兹·塞隆主演成为热议话题。 《永生守卫》根据美漫《不死军团》改编,最为核心的设定就是一群拥有不死之身的人孜孜不倦地守护世界。 美漫或者电影里的不死之身并不少见,漫威里的死侍就是一个典型代表。 《永生守卫》里正是一群拥有不死之身的雇佣兵,他们打着爱与和平的旗号守卫世界,一干就是上千数百年。 就像他们毫无由来的突然成为不死之身一样,片中一切都是没头没尾。因此影片的标签也是奇幻,不是科幻,反正只管扯淡,不求自洽。 不死守卫他们选择守卫世界也一样,价值取向没头没尾。尤其是他们被愚昧暴力的人们残忍虐待之后,居然还能够不忘初心守卫世界。他们坚定的理想信念也是没头没尾,一直沉溺于暴力手段解决问题,从没想过从制度上改变世界。 一个和尚挑水吃,两个和尚抬水吃,三个和尚没水吃,这个道理谁都懂。 当只有一名死侍的时候,可以将全部精力放在一个角色身上,打造R级动作喜剧。 当两名死侍并存的时候,可以组合成类似《冥界警局》《王牌保镖》和即将上映的《法惹·妈克》一类对手动作戏。 当出现一群死侍后会怎样?群像戏一直是最难拍的戏,当一群能力相近的人聚到一起后,如何区分主次就成了重大命题,处理不好就会像这部《永生守卫》一样。 角色之间差异不明显,战斗方式也是靠复生做噱头。小队成员间,上千数百年的共同行动没有形成团队协作,发挥1+1>2的效果,而是一起肉身找死,复活再来一次的路数。 无限复活币怎么打? 开了锁血挂怎么打? 《永生守卫》给出的答案十分简单粗暴:硬打。要说打得有多爽快也不见得,毕竟死亡复活挺扰乱整体节奏的。 而且影片中的表现程度弱化了不少,漫画中的血腥暴力镜头可比影片中的刺激露骨的多得多,一言不合就漫天肢体和脑浆。 影片中所牵扯到的关于永生的哲学讨论也都碍于篇幅,流于表面。 不论是永生带来的遗憾痛苦还是无法满足的情感诉求,都在以往作品中有过深刻讨论,死亡权力是每个生命体享有的平等权利,不死军团的人却被毫无由来地剥夺了这项权利。活的时间长了,什么都体验过,再也没有能够刺激他们兴奋神经的事物时,他们就自然会对死亡产生兴趣。 《永生守卫》以不死之身作为最大的噱头,按照爽片的路数来拍摄。而能够冲上热榜,完全是女神查理兹·塞隆自身自带流量的功劳。 可以看出来,查理兹·塞隆打得很爽,但观众们看着能不能爽起来就不一定了。观众们肯定会把同时Netflix出品的同时期爽片拿来做一个比较,至少锤哥克里斯·海姆斯沃斯前段时间的《惊天营救》可比《永生守卫》爽多了。《永生守卫》甚至不如女神本尊的另一部同类型电影《极寒之城》。 不死噱头放空炮, 女神爽片同质化。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 美国(4768) 奇幻(731) 动作片(1012) 娱乐片(736) Netflix(68)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.