画出最大胆的一笔——《真心半解》

今天聊聊电影《真心半解》。

片名The Half of It(2020)，别名青春未知数(台) / 校园情圣 / 一半一半。

本片是亚裔女导演伍思薇时隔16年之后的又一部长片。

影片将镜头瞄准美国小镇的高中，记录了三位年轻人怦然心动的过程。

伍思薇号称是最懂女同的亚裔导演，她的上一部作品还是2004年的《面子》，由杨雅慧、陈冲主演，讲述的就是华人女同的故事。

《真心半解》同样也有着“同性”标签，但故事又不局限于女同之间，还有小男生对心仪女生的初恋。比起《面子》，《真心半解》显得更加多元化一些。

《真心半解》剧情十分简单，就是三位年轻人之间的情感纠葛。

女主角艾莉是一名华裔，6岁跟随父母移民到美国小镇，天赋聪慧，长大后是班级里的学霸，单靠着帮人写作业就能赚不少钱。

保罗四肢十分发达，是班上的体育运动健将。保罗忽然对校花阿斯特·弗洛勒斯Aster Flores产生好感，想要追求阿斯特。苦于一肚子草料，又想写出动人情书，保罗找上艾莉，希望艾莉做自己的枪手，帮助自己追求阿斯特。

阿斯特相貌出众，是公认的校花，身边总围着各种各样酒肉朋友，小镇富二代也整天和她腻歪在一起，似乎大家都默认了婚事。阿斯特喜爱文学作品，涉猎广泛，且都有些研究。此外。阿斯特家庭平平，那些表面上迎合她的人，暗地里都在吐槽她高攀了小镇富二代。

就这样三位年轻人产生交集，他们之间的情感也随着时间推移渐渐发生变化。

《真心半解》最大的特点就是年轻，全片洋溢着青春气息。

年轻，意味着无限可能。在没有知道自己的取向之前，任何结果都是可能的，任何尝试也是可行的。

《真心半解》拍出了文艺青年恋爱的感觉。和那些充斥着堕胎、绝症、车祸的青春可怕片不同，这里的恋爱元气满满又文艺感十足。即将步入成人社会的高中生们，终于明白自己想要的。不管感情结果如何，总归能够认清自己的情感需求。

《真心半解》里的高中生不仅在学业上有所成就，在感情生活上也极为丰富。联想自己，想想自己高中时，还在苦练《星际争霸》的5D快攻、研究《CS》里的甩狙……

比起结婚生子，寻找灵魂伴侣显然更重要也更有趣的多。

很多人穷其一生也不曾遇到和自己灵魂契合的另一半，因为很多人不知道自己，也不理解别人。

首先很多人不知道自己灵魂的形状，终日沉迷于烟酒等低层次的享受，灵魂自然不会得到磨炼机会。小得盈满，小满则安。小镇富二代自以为靠着家族企业在小镇的势力，可以稳稳拿下校花，其实不知道自己草包一样的内涵正在让自己渐渐远离阿斯特。没有灵魂的人如何能够拥有另一位有趣的灵魂呢，他就这样丢了女友。

而像艾莉、阿斯特一样，有着健康向上明确兴趣爱好的孩子，灵魂也在追求爱好的过程中得到磨炼，她们才可以明确自己想要找到什么样的对称灵魂。

保罗在艾莉、阿斯特的感染下也尝试着开始读书，从而能够慢慢理解她们。人以群分，了解自己、了解别人，才有可能找到灵魂契合的另一半。

爱情是人类最复杂最有趣的情感之一。

有人说爱是不求回报的付出，有人说爱是大脑内的化学反应。

伍思薇借着《真心半解》同样给爱做了自己的定义，爱是混乱复杂可怕自私和大胆。

“爱是恒久忍耐，

爱不是恩慈和谦卑，

爱不是嫉妒，

爱不是自夸，不是张狂，

爱不是假装，

爱混乱又复杂，

可怕又自私，

爱还要足够胆大，

爱不是要找到完美的另一半，

爱是不断尝试，

并且勇于靠近，

然后又失败。

爱是甘愿毁掉自己的画，

只求换得拥有伟大作品的机会，

这真的是你能画出的最大胆的一笔吗？”

青春期的爱情就是这样冲动懵懂热烈。不管同性还是异性，只要画出属于自己的最大胆一笔，就有机会收获属于自己的爱情。

异性恋也好、同性恋也好，“我们从来无需为了成为自己而抱歉。”成为真实的自己，还能收获亲情、友情、爱情，岂不美哉。

再扯一个题外话，邹兆龙在《真心半解》中扮演的是一名工科博士……

看到邹兆龙扮演博士的感觉，就像知乎上那个有趣的提问“如果把唐僧换成赵文卓版的法海，让他去西天取经会怎么样？”赵文卓路上遇到妖怪，一言不合就大威天龙收了它们。

在这里，邹兆龙管理火车小站，遇到哪辆火车不听话，邹兆龙上去一脚就能搞定吧……

画出最大胆的一笔，

做回最真实的自己。

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