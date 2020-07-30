取短片精华拍时间静止——《超市夜未眠》

今天聊聊电影《超市夜未眠》。

片名Cashback (2006)，别名爱情回水(港) / 现金回馈 / 找零。

长片版的《超市夜未眠》是根据同名短片改编而来。《超市夜未眠》（2004）短片凭借其出色创意一招鲜，一举拿下第78届奥斯卡金像奖最佳真人短片(提名)。

要说短片的取胜秘籍，那就是一种类似“时间静止”的设定。

同样的创意用在不同的地方，就会产生不同的效果。

有的人利用时间静止，拍摄了《时间停止器》，研究行为艺术。

有的人利用时间静止，绘制了一幅幅动人画卷，发掘唯美一面。

《超市夜未眠》中有很多时间静止片段，有独处、有共享，相同的能力用在不同人身上自然也有着不同效果。造成这些差异的原因才是影片想要表达的东西。

短片可以围绕一个精彩的点子拍摄，而长片不行。

改编成长片电影版后，时间静止的噱头无法支撑起一部长片的体量。于是导演很巧妙的加入丰富的情感元素，男主角本Ben失恋到再恋爱的过程就成了贯穿始末的主线。

就像影片中的独白所说：你可以让时间加速，也可以让它减慢，你甚至可以让它暂时停滞。但是你不能让时光倒流，事已发生，覆水难收。

本是一名艺术学院学生，被女友苏芝甩了之后陷入苦闷失眠。每天硬生生多出8小时，在无聊地度过两周后，本决定与其无所事事，不如去上夜班赚点钱。

在超市本遇到了各式各样的同事，也发掘了自己静止时间的能力。本利用时间静止开始进行素描绘画，画下各种美丽镜头。

本还爱上了女同事莎伦，随着了解深入，两人渐渐对彼此产生好感。俩人究竟能否走到一起，修成正果，留给观众们到影片中自行观看。

《超市夜未眠》一开场就贯彻着2B青年欢乐多的宗旨。

本的发小、超市同事都是各种各样的活宝，要么沉浸于俗不可耐的撩妹不能自拔，要么热衷于毫无营养的恶作剧，要么沉迷于深度自恋昏迷不醒。他们以玩乐为主业，也靠此奉献了影片中90%的笑点。

不过臭男人还有一个共同点，就是喜欢物化女性，对女性极不尊重。认为女性就应该是自己的玩物，所有女性都要哄着供着自己，自己的一举一动都散发着雄性荷尔蒙的气息。

纯洁如小白兔的本，相比之下就像一朵刚落入泥潭的白莲花，本会随波逐流还是追随本性，也就成了一个看点。

《超市夜未眠》将荒诞、唯美毫无违和感的集合在一起。

看似荒诞不经的能力和荒诞无度的废柴男屌丝们结合到一起，居然让人嗅到了浪漫气息。

艺术生遇到文艺青年，谈起恋爱来都是令人心动的场面，不由得让人感慨一声：真是太浪漫了。

生活中从不缺少美，只是缺少发现美的眼睛和心境。只要将艺术美感用于生活中，我们就会发现很多值得回味的地方。

失恋并不可怕，丢失自己才可怕。

本被甩的时候深陷感情泥潭无法自拔，完全就是一个情场菜鸟的表现。两条腿的活人有的是，不必吊死在一棵树上。你若盛开，清风自来。当自身实力强大后，眼界自然会有不同。

而且感情的事情不可强求，一个人付出真心还不行，需要两个人都付出真心才能有结果。一个人爱着另一个人，另一个人并没有正反馈的话，结果迟早一拍两散。只有两个人互相欣赏，以诚相待，发现对方身上吸引自己的闪光点，感情才能稳定。

另外《超市夜未眠》中的隐喻也十分有趣。

本的失眠可以看做男性魅力丧失，血气方刚的年轻人面对满屋子身材曼妙的美少女，所做的事情也就是绘画绘画再绘画，这可以看做他男性能力的最低谷。

而后的一吻又可以看做本男性魅力恢复的标志点，能力恢复后时间静止不静止并不重要，重要的是和谁在一起以及和谁展现。

取短片精华拍时间静止，

用真心实意谈一场恋爱。

点击这里： 近期影视推荐





这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视