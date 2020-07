取短片精华拍时间静止——《超市夜未眠》 今天聊聊电影《超市夜未眠》。 片名Cashback (2006),别名爱情回水(港) / 现金回馈 / 找零。 长片版的《超市夜未眠》是根据同名短片改编而来。《超市夜未眠》(2004)短片凭借其出色创意一招鲜,一举拿下第78届奥斯卡金像奖最佳真人短片(提名)。 要说短片的取胜秘籍,那就是一种类似“时间静止”的设定。 同样的创意用在不同的地方,就会产生不同的效果。 有的人利用时间静止,拍摄了《时间停止器》,研究行为艺术。 有的人利用时间静止,绘制了一幅幅动人画卷,发掘唯美一面。 《超市夜未眠》中有很多时间静止片段,有独处、有共享,相同的能力用在不同人身上自然也有着不同效果。造成这些差异的原因才是影片想要表达的东西。 短片可以围绕一个精彩的点子拍摄,而长片不行。 改编成长片电影版后,时间静止的噱头无法支撑起一部长片的体量。于是导演很巧妙的加入丰富的情感元素,男主角本Ben失恋到再恋爱的过程就成了贯穿始末的主线。 就像影片中的独白所说:你可以让时间加速,也可以让它减慢,你甚至可以让它暂时停滞。但是你不能让时光倒流,事已发生,覆水难收。 本是一名艺术学院学生,被女友苏芝甩了之后陷入苦闷失眠。每天硬生生多出8小时,在无聊地度过两周后,本决定与其无所事事,不如去上夜班赚点钱。 在超市本遇到了各式各样的同事,也发掘了自己静止时间的能力。本利用时间静止开始进行素描绘画,画下各种美丽镜头。 本还爱上了女同事莎伦,随着了解深入,两人渐渐对彼此产生好感。俩人究竟能否走到一起,修成正果,留给观众们到影片中自行观看。 《超市夜未眠》一开场就贯彻着2B青年欢乐多的宗旨。 本的发小、超市同事都是各种各样的活宝,要么沉浸于俗不可耐的撩妹不能自拔,要么热衷于毫无营养的恶作剧,要么沉迷于深度自恋昏迷不醒。他们以玩乐为主业,也靠此奉献了影片中90%的笑点。 不过臭男人还有一个共同点,就是喜欢物化女性,对女性极不尊重。认为女性就应该是自己的玩物,所有女性都要哄着供着自己,自己的一举一动都散发着雄性荷尔蒙的气息。 纯洁如小白兔的本,相比之下就像一朵刚落入泥潭的白莲花,本会随波逐流还是追随本性,也就成了一个看点。 《超市夜未眠》将荒诞、唯美毫无违和感的集合在一起。 看似荒诞不经的能力和荒诞无度的废柴男屌丝们结合到一起,居然让人嗅到了浪漫气息。 艺术生遇到文艺青年,谈起恋爱来都是令人心动的场面,不由得让人感慨一声:真是太浪漫了。 生活中从不缺少美,只是缺少发现美的眼睛和心境。只要将艺术美感用于生活中,我们就会发现很多值得回味的地方。 失恋并不可怕,丢失自己才可怕。 本被甩的时候深陷感情泥潭无法自拔,完全就是一个情场菜鸟的表现。两条腿的活人有的是,不必吊死在一棵树上。你若盛开,清风自来。当自身实力强大后,眼界自然会有不同。 而且感情的事情不可强求,一个人付出真心还不行,需要两个人都付出真心才能有结果。一个人爱着另一个人,另一个人并没有正反馈的话,结果迟早一拍两散。只有两个人互相欣赏,以诚相待,发现对方身上吸引自己的闪光点,感情才能稳定。 另外《超市夜未眠》中的隐喻也十分有趣。 本的失眠可以看做男性魅力丧失,血气方刚的年轻人面对满屋子身材曼妙的美少女,所做的事情也就是绘画绘画再绘画,这可以看做他男性能力的最低谷。 而后的一吻又可以看做本男性魅力恢复的标志点,能力恢复后时间静止不静止并不重要,重要的是和谁在一起以及和谁展现。 取短片精华拍时间静止, 用真心实意谈一场恋爱。 点击这里: 近期影视推荐

