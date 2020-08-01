法国古堡五壮士——《战争幽灵》

今天聊聊电影《战争幽灵》。

片名Ghosts of War (2020)，别名战争中的鬼故事(台)。

说到经典科幻电影，或者归纳循环设定的经典电影，《蝴蝶效应》（The Butterfly Effect）（2004）必定榜上有名。

不过《蝴蝶效应》的导演编剧埃里克·布雷斯 Eric Bress并不高产，不仅《蝴蝶效应》的几部续集均不是出自他手，甚至没有其他电影作品。直到16年后，埃里克·布雷斯才重新担任导演编剧，推出了这部《战争幽灵》。

《战争幽灵》堪称一部大杂烩，在影片中观众们可以看到战争、恐怖、科幻等各种元素。

埃里克·布雷斯能够无缝地把三种元素糅合在一起，还能讲述一个颇为自洽的科幻故事，可见宝刀未老，只要努力憋一憋，还是能拍出有趣的电影来的。

看《战争幽灵》开头，就是在讲法国古堡五壮士的故事。

二战期间，一只五人美军小队奉命驻守一座法国古堡。他们行进到古堡后驻扎安顿下来，没多久一只50人德军队伍杀将过来。双方在古堡内发生激烈战斗，打得好不热闹。

美国人和德国人在法国的土地上发生战斗。这到底是怎么回事呢？因为你永远不可能在法国投降之前占领法国。法国的土地可以由别国占领，也可以由别国守卫。当然这是玩笑话，其实还不是因为法国军队被英国佬玩死了，这些题外话就不多说了。

在影片中也是在玩日常辱法。自己家园被各国人民轮流占领，而法国军队的战斗力还不如鬼。如果要遵守不能成精的“规定”，这怕不是量子军队穿越而来吧。恍惚间，我似乎看到《球状闪电》里的量子军队。

再看《战争幽灵》中部，又变成了恐怖片配置。

观众们不用怀疑自己的眼睛，古堡里打着打着盟军和纳粹就和鬼魂开始亲密接触。在处处透着诡异的古堡里，一切都显示着古堡曾经发生过非常惨厉的悲剧。

影片中恐怖元素吓人手法还是依靠最老套的Jump Scar，利用音效和剪辑完成惊吓效果。如果观众们一开始没做好观看恐怖片的打算，很可能被吓一个措手不及。

而化解鬼魂怨气的解决办法也是恐怖电影中最常见的化解大法。先摸清楚闹鬼的缘由，找到鬼怪怨气症结，然后再好言好语一顿安抚了事。

最后到《战争幽灵》结尾，影片一跃成为科幻电影。

冲锋在前的大头兵活着的时候是帝国主义侵略工具，死后依旧不得安生，变成了帝国医疗科研的小白鼠。

按照影片里的说法，“二战是最温和的促进兄弟情的场景”，英国人这么认为自有其道理，毕竟敦刻尔克大逃亡断后的是法国军队，自己可以用最小的损失获得最大利益。相信这句话的都被英国人卖了，说这话的英国人自己都不信。

科幻中夹杂着一些神秘学，影片风格显得更加多样化。

如果当年不是靠着洗衣粉借口入侵伊拉克，当年萨达姆的精锐也不会落草为寇，变为行事极端的ISIS。反美先锋喊出不用美元结算，触及逆鳞，结果一国之君被拖到别国绞死。这也成了“恐怖主义”滋生的土壤。

侵略与反侵略不是先有鸡还是先有蛋的问题，并不是说因为当地人民先反抗入侵，才有了世界警察手举大棒的入侵，而是世界警察为了掠夺资源找了借口入侵别国，受害国才有的反抗。

鲍威尔的洗衣粉是这五个大头兵的悲剧诱因。为了维护美元和军事霸权，白头鹰派出小弟四处侵略。很不幸的是，影片中的五名美国大头兵正是此背景下的牺牲品，活着不得安生，死了也不得安宁。

影片中还是可以看到一些《蝴蝶效应》的影子。不断重复和闪回，勾起了观众们的古老回忆。

《战争幽灵》正应了科幻电影的两条金律：遇事不决，量子力学；风格跳跃，虚拟世界。

只要脑洞够大，就可以拍出足够多的元素，然后通过虚拟世界将各种元素整合起来，就成了这部有趣的大杂烩。

法国古堡五壮士，

文明灯塔小白鼠。

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