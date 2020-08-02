大侦探从这里开始——《大侦探波洛第1季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第1季》。

片名Agatha Christie's Poirot Season 1 (1989)，别名大侦探波洛探案传奇。

说到世界最著名的侦探小说作家，“阿婆”阿加莎·克里斯蒂必须榜上有名。阿婆被誉为“举世公认的侦探小说女王”，英国女王钦点的“侦探女王”、“不列颠帝国勋章”获得者、埃克塞特大学名誉文学博士。用著作等身来形容毫不夸张，她的作品被译成103种文字，在157个国家出版，总印量仅次于《圣经》，并与《圣经》、《莎士比亚戏剧集》同列世界畅销书前三名。

她笔下最著名的侦探当属赫尔克里·波洛。前段时间我看BBC版的迷你剧《ABC谋杀案》，讲的是大侦探波洛退休后的破案故事，迷你剧采用严肃正剧的方式演绎大侦探传奇故事，我当时就想如果能够把阿婆笔下角色的故事全部拍摄出来，那将会是多么有趣的事情。

其实这件事情，英国电视台ITV早就做过了。在1989年至2013年期间，ITV拍摄了长达13季70集的《大侦探波洛》。

故事贯穿波洛一生，全剧以波洛最后一个案件《帷幕》（Curtain: Poirot’s Last Case）收尾，让观众们可以领略他跌宕起伏妙趣横生的人生。

在《大侦探波洛》第1季中，有一个给波洛手帕的特写镜头，上面绣着HP。这里HP的缩写可不是哈利·波特（HarryPotter），而是赫尔克里·波洛（HerculePoirot）。

赫尔克里·波洛是一名比利时人，原是比利时警官，因为常说法语而常被误认为法国人。他在一战期间搬到英国，开始了他的私家侦探生涯。

赫尔克里·波洛五短身材其貌不扬，身高5尺4英寸，也就是162厘米的样子，圆圆的脑袋像一颗大卤蛋，头发不多，八字胡却是精心打理，衣着整洁，脚蹬铮亮的皮鞋，喜欢说“动动你的灰色脑细胞”。

就是这样一个怎么看都不出众的小老头儿，却是一个观察力敏锐、脑袋瓜绝顶聪明的神探。他可以从细微之处发掘事件真相。

另外波洛向警长贾普撒娇的样子实在是太逗了。

波洛的好搭档名叫阿瑟·黑斯廷斯。就像经常发现华点的盲生对于福尔摩斯一样，黑斯廷斯也是波洛的好伙伴、助手、传记作家。

《大侦探波洛》是轻喜剧方向，光靠波洛一个人诙谐还不够，就像相声里逗哏的还需要捧哏的一样，波洛的笑料抛出后需要黑斯廷斯引爆一下，包袱才响。

警长詹姆斯·贾普是就职于苏格兰场，他和波洛、黑斯廷斯构成稳固的三角形。单靠委托还不够，有了警察的帮助，波洛才能够接触到各式各样的案件，警方力量可以免去很多破案干扰。想想BBC版《ABC谋杀案》里，没有了贾普帮助，波洛何其辛苦。

贾普身上的傲娇气质和黑斯廷斯的呆萌气质，在波洛这里产生了奇妙的化学反应，看到他们三个大老爷们在一起，观众没有不会发笑的。

另外一名常驻角色就是雷蒙小姐。她是波洛侦探社的秘书，负责日常事务，有时候会帮助做一些简单的案件调查工作，偶尔会给波洛灵光一闪的帮助。在第一季里还没有表现出侦探能力。

《大侦探波洛》第1季一共10集。

01 厨子惊魂 (The Adventure of the Clapham Cook，原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评：障眼法加调虎离山，在结尾反转后真相大白，这是一个典型的阿婆式侦探故事。

02 幽巷谋杀案 (Murder in the Mews，原著收录在《幽巷谋杀案 Murder inthe Mews》中)

短评：发生在密室的凶案自杀还是谋杀？是伪装成自杀的谋杀案还是伪装成谋杀的自杀？处于弱势地位的女性能够想到的最强报复方法。

03 约翰尼·韦弗利历险记 (The Adventure of Johnnie Waverly，原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评：在预告式犯罪案件中，报案人可以接触现场大量资源，而且往往就是犯罪分子。家家都有难念的经，有的人不堪忍受家庭矛盾而选择了极端方式，最终还是虎毒不食子。

04 二十四只黑画眉 (Four and Twenty Blackbirds，原著收录在《雪地上的女尸The Adventure of the Christmas Pudding》中)

短评：脉络非常清晰的案件，从本集最开始的特写镜头就预示了案件，都是为了钱害死亲人。

05 第三层套间中的疑案 (The Third Floor Flat，原著收录在《蒙面女人Poirot'sEarly Cases》中)

短评：一桩杀妻案。跟着波洛理清人物关系后，案件就十分清晰了。

06 罗兹岛三角 (Triangle at Rhodes，原著收录在《幽巷谋杀案 Murder inthe Mews》中)

短评：又一桩杀妻案。你会发现，杀妻案中凶手绝大部分都是丈夫。变了心的人，只会越来越伤人。

07 海上疑云 (The Problem at Sea，原著收录在《蒙面女人Poirot'sEarly Cases》中)

短评：原本以为会是海上密室杀人案件，可能犯罪分子对自己没有信心，还是选择了船只靠港后犯事。船上有善口技者，一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

08 不可思议的窃贼 / 非凡窃贼 (The Incredible Theft，原著收录在《幽巷谋杀案 Murder in the Mews》中)

短评：这集上升到国家安全高度，故事发生在一战后二战前，一次世界战争没有能够解决所有争端，各国还在蠢蠢欲动筹备下一次战争。本集还加入了公路追逐动作戏，还真是挺难能可贵的。

09 梅花K之谜 (The King of Clubs，原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评：细节决定成败，一个小小的细节暴露了整个事件。另外多行不义必自毙，没有通天关系还是别去逐梦演艺圈了。

10 梦境 / 噩梦 (The Dream，原著收录在《雪地上的女尸 The Adventure of the Christmas Pudding》中)

短评：又回到障眼法，和第三集有异曲同工之妙，往往喜欢进行犯罪预告的家伙嫌疑最大。犯罪分子原本想找个侦探替自己背书，没想到碰到主角光环。

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