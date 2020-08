大侦探从这里开始——《大侦探波洛第1季》

今天聊聊英剧《大侦探波洛第1季》。

片名Agatha Christie's Poirot Season 1 (1989),别名大侦探波洛探案传奇。

说到世界最著名的侦探小说作家,“阿婆”阿加莎·克里斯蒂必须榜上有名。阿婆被誉为“举世公认的侦探小说女王”,英国女王钦点的“侦探女王”、“不列颠帝国勋章”获得者、埃克塞特大学名誉文学博士。用著作等身来形容毫不夸张,她的作品被译成103种文字,在157个国家出版,总印量仅次于《圣经》,并与《圣经》、《莎士比亚戏剧集》同列世界畅销书前三名。

她笔下最著名的侦探当属赫尔克里·波洛。前段时间我看BBC版的迷你剧《ABC谋杀案》,讲的是大侦探波洛退休后的破案故事,迷你剧采用严肃正剧的方式演绎大侦探传奇故事,我当时就想如果能够把阿婆笔下角色的故事全部拍摄出来,那将会是多么有趣的事情。

其实这件事情,英国电视台ITV早就做过了。在1989年至2013年期间,ITV拍摄了长达13季70集的《大侦探波洛》。

故事贯穿波洛一生,全剧以波洛最后一个案件《帷幕》(Curtain: Poirot’s Last Case)收尾,让观众们可以领略他跌宕起伏妙趣横生的人生。

在《大侦探波洛》第1季中,有一个给波洛手帕的特写镜头,上面绣着HP。这里HP的缩写可不是哈利·波特(HarryPotter),而是赫尔克里·波洛(HerculePoirot)。

赫尔克里·波洛是一名比利时人,原是比利时警官,因为常说法语而常被误认为法国人。他在一战期间搬到英国,开始了他的私家侦探生涯。

赫尔克里·波洛五短身材其貌不扬,身高5尺4英寸,也就是162厘米的样子,圆圆的脑袋像一颗大卤蛋,头发不多,八字胡却是精心打理,衣着整洁,脚蹬铮亮的皮鞋,喜欢说“动动你的灰色脑细胞”。

就是这样一个怎么看都不出众的小老头儿,却是一个观察力敏锐、脑袋瓜绝顶聪明的神探。他可以从细微之处发掘事件真相。

另外波洛向警长贾普撒娇的样子实在是太逗了。

波洛的好搭档名叫阿瑟·黑斯廷斯。就像经常发现华点的盲生对于福尔摩斯一样,黑斯廷斯也是波洛的好伙伴、助手、传记作家。

《大侦探波洛》是轻喜剧方向,光靠波洛一个人诙谐还不够,就像相声里逗哏的还需要捧哏的一样,波洛的笑料抛出后需要黑斯廷斯引爆一下,包袱才响。

警长詹姆斯·贾普是就职于苏格兰场,他和波洛、黑斯廷斯构成稳固的三角形。单靠委托还不够,有了警察的帮助,波洛才能够接触到各式各样的案件,警方力量可以免去很多破案干扰。想想BBC版《ABC谋杀案》里,没有了贾普帮助,波洛何其辛苦。

贾普身上的傲娇气质和黑斯廷斯的呆萌气质,在波洛这里产生了奇妙的化学反应,看到他们三个大老爷们在一起,观众没有不会发笑的。

另外一名常驻角色就是雷蒙小姐。她是波洛侦探社的秘书,负责日常事务,有时候会帮助做一些简单的案件调查工作,偶尔会给波洛灵光一闪的帮助。在第一季里还没有表现出侦探能力。

《大侦探波洛》第1季一共10集。

01 厨子惊魂 (The Adventure of the Clapham Cook,原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评:障眼法加调虎离山,在结尾反转后真相大白,这是一个典型的阿婆式侦探故事。

02 幽巷谋杀案 (Murder in the Mews,原著收录在《幽巷谋杀案 Murder inthe Mews》中)

短评:发生在密室的凶案自杀还是谋杀?是伪装成自杀的谋杀案还是伪装成谋杀的自杀?处于弱势地位的女性能够想到的最强报复方法。

03 约翰尼·韦弗利历险记 (The Adventure of Johnnie Waverly,原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评:在预告式犯罪案件中,报案人可以接触现场大量资源,而且往往就是犯罪分子。家家都有难念的经,有的人不堪忍受家庭矛盾而选择了极端方式,最终还是虎毒不食子。

04 二十四只黑画眉 (Four and Twenty Blackbirds,原著收录在《雪地上的女尸The Adventure of the Christmas Pudding》中)

短评:脉络非常清晰的案件,从本集最开始的特写镜头就预示了案件,都是为了钱害死亲人。

05 第三层套间中的疑案 (The Third Floor Flat,原著收录在《蒙面女人Poirot'sEarly Cases》中)

短评:一桩杀妻案。跟着波洛理清人物关系后,案件就十分清晰了。

06 罗兹岛三角 (Triangle at Rhodes,原著收录在《幽巷谋杀案 Murder inthe Mews》中)

短评:又一桩杀妻案。你会发现,杀妻案中凶手绝大部分都是丈夫。变了心的人,只会越来越伤人。

07 海上疑云 (The Problem at Sea,原著收录在《蒙面女人Poirot'sEarly Cases》中)

短评:原本以为会是海上密室杀人案件,可能犯罪分子对自己没有信心,还是选择了船只靠港后犯事。船上有善口技者,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

08 不可思议的窃贼 / 非凡窃贼 (The Incredible Theft,原著收录在《幽巷谋杀案 Murder in the Mews》中)

短评:这集上升到国家安全高度,故事发生在一战后二战前,一次世界战争没有能够解决所有争端,各国还在蠢蠢欲动筹备下一次战争。本集还加入了公路追逐动作戏,还真是挺难能可贵的。

09 梅花K之谜 (The King of Clubs,原著收录在《蒙面女人Poirot's Early Cases》中)

短评:细节决定成败,一个小小的细节暴露了整个事件。另外多行不义必自毙,没有通天关系还是别去逐梦演艺圈了。

10 梦境 / 噩梦 (The Dream,原著收录在《雪地上的女尸 The Adventure of the Christmas Pudding》中)

短评:又回到障眼法,和第三集有异曲同工之妙,往往喜欢进行犯罪预告的家伙嫌疑最大。犯罪分子原本想找个侦探替自己背书,没想到碰到主角光环。

