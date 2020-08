事不关己精致利己——《第三次死亡》 今天聊聊电影《第三次死亡》。 片名Das Ende der Wahrheit (2019),别名反间游戏(台) / Blame Game / Das dritte Sterben。 这是一部德国谍战题材电影。 男主角马丁·贝伦斯是德国联邦情报局的一名工作人员,日常工作就是收集整理情报。 一次常规问话中,马丁·贝伦斯从一名寻求德国政府政治避难的难民口中套出恐怖组织头目位置,随后将情报共享给了美国。美国随即发动无人机袭击了恐怖组织头目基地,除掉了目标人物。 紧接着恐怖分子袭击了慕尼黑一家餐馆,杀死若干平民作为报复。 死难者中正好一名记者和马丁·贝伦斯是情人关系,于是马丁·贝伦斯展开调查,试图查找事件背后的真相。 比起《谍影重重》《碟中谍》《007》一类的谍战电影,《第三次死亡》更像是会发生在现实世界的故事。毕竟每次做任务都要上天入地地打斗一番,可不是特工生活的常态。 最好的间谍特工永远是不为人知的存在,隐蔽才是他们这个行当的首要条件。真的每天过得像网红一样,长着一张恨不得全世界人民都认识的明星脸,当真是怕死得不够快么。 本片德文原片叫做《Das Ende der Wahrheit》,意思是“真理的终结”。这个片名就像影片里的特工一样实在,不整那些虚头巴脑忽悠观众的名字,就是和剧情息息相关。英文片名《Blame Game》是推卸责任的游戏,也和剧情大差不差,西文、法文、日文的片名也都是这个意思。 结果翻译人员将影片暂定名称(working title)当做影片正名来用。按照《Das dritte Sterben》取了这个《第三次死亡》的名字。我们都知道翻译人员很辛苦,但还是建议翻译的时候多考虑一下。 看过《寻梦环游记》的人都知道人有三次死亡,一次是断气的时候,这是生物学上的死亡;一次是葬礼的时候,大家缅怀哀悼,这是社会性的死亡;一次是所有人都不记得他了,这是真正的死亡。 我也试图在《第三次死亡》里寻找三次死亡的蛛丝马迹,希望可以靠得上去。 结果剧情就是在讲特工马丁·贝伦斯寻找的真相打破了他的原有认知,满口仁义道德的真相暗地里都是见不得人的交易,在马丁·贝伦斯心中,真理也就就此终结。 马丁·贝伦斯原本也只是个按部就班上班挣钱的公职人员,为了维护自己国家利益而负责对任何可疑人物进行盘问。 正好他擅长中东几个地区的语言,就负责了那块地区跑来难民的审查工作。 而从马丁·贝伦斯的最初表现来看,我们可以知道他根本不在乎那些难民的死活。前一秒钟还“发誓”要保护这些提供关键线索的证人,下一秒就六亲不认地把难民们遣送原籍。 即便他看到线人在自己眼前被斩首,他也丝毫没有感到过愧疚。 他的长官们也没有因为这个行为对他提出任何指责,毕竟他们都觉得中东人是平等的人类。 勾起马丁·贝伦斯强烈调查欲望的是餐馆恐怖袭击,死难者中正好有他的相好记者。如果没有这个印子,他丝毫不会想到要调查。可见他也是一名精致的利己主义者,平时躲在民主自由的面具后苟且度日,真的触碰自身利益才会寻求自保。 在付出巨大代价后,马丁·贝伦斯终于认识到政府内部还有一副不同面孔。在民主国家伪善面具背后都是利益交换,而唯一能够自保的方法就是找到足够的筹码,加入利益交换。 马丁·贝伦斯很幸运地找到筹码,了了一桩心事。在影片最后开放性结局中,马丁·贝伦斯重新回到湖畔,他最终选择重温旧事还是选择离开人世,观众们不得而知…… 事不关己精致利己, 惹火烧身真理终结。 点击这里: 近期影视推荐

标签: 战争(671) 惊悚(1894) 剧情片(2481) 德国(274)

