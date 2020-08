精致考究的美工布景——《格蕾特和韩塞尔》 今天聊聊电影《格蕾特和韩塞尔》。 片名Gretel & Hansel (2020),别名战栗糖果屋(台) / 韩赛尔与格蕾特 / 糖果屋。 《格蕾特和韩塞尔》改编自格林童话《糖果屋》。 看到影片标题时,我以为是一部类似2013年电影《韩赛尔与格蕾特:女巫猎人》(Hansel and Gretel:Witch Hunters)的奇幻动作片。而实际上这部《格蕾特和韩塞尔》是讲述《韩赛尔与格蕾特:女巫猎人》前传性质的电影,一个格蕾特和韩塞尔在孩童时期消灭糖果屋女巫的故事。 《糖果屋》是一则来自德国的童话“Hansel und Gretel”,后被格林兄弟收录到《格林童话》。 《糖果屋》讲述的是年幼的格蕾特和韩塞尔姐弟俩因为饥荒被遗弃至大森林深处,两位迷路的小孩误打误撞来到女巫的糖果屋。女巫把格蕾特和韩塞尔抓起来,让格蕾特做帮佣,想将韩塞尔养肥了再吃掉。姐弟俩虚与委蛇,凭借勇气和智慧战胜女巫逃出生天。 原故事见这里:http://6tt.co/tC8F 而这部《格蕾特和韩塞尔》并没有想要讲述一个童话故事,而是转而讲述一个成人黑暗童话。 2011年美剧《格林》就参考格林童话,加入喜剧惊悚奇幻元素而大受好评,电影版《格蕾特和韩塞尔》没有采取类似套路,而是加入了大量黑暗哲学探讨,试图唤醒观众们对成长和选择的思考。 唯一相同的是,本片有着强烈的电视剧质感。 中世纪的底层民众生活极为悲惨,遇到大饥荒时,没有人来救济,反而依旧要交钱交粮。家里揭不开锅的情况下,父母并没有能力和意愿照顾孩子们。 格蕾特作为家里长女,面临两条出路。一条是到富人家里做帮佣顺便出卖身体,成为有钱人的附庸,另一条是去修道院做修女,成为神的附属。格蕾特两条路都不想想走,她想堂堂正正地活下去,被赶出家门后,她带着弟弟在森林里游荡求生。 不久格蕾特遇到了女巫,在女巫谆谆教诲下,格蕾特依旧需要面临选择,舍弃弟弟自己变得“强大”,还是继续硬抗饿死自己。格蕾特何去何从成了最终悬念…… 本片布景美工十分考究,可以看得出花了很大心思,大量强对比色彩令人很容易联想到另一部相同气质的《霓虹恶魔》。 比如同样多次出现三角形图形,在房屋建筑、角色背景、人物服饰上多次出现,隐喻人类最开始的地方;比如生命的周而复始轮回不止,有舍有得的不同选择可以造就不同人生道路。 两部影片在意识流上如出一辙,但《格蕾特和韩塞尔》没有《霓虹恶魔》的神和形,对比前作,这里更像是简单粗浅的模仿。而且《霓虹恶魔》也不是特别优秀的惊悚电影,神神叨叨的玩意儿玩一次就够了。 为了证明自己是一部恐怖电影,《格蕾特和韩塞尔》在吓唬观众方面也下了不少功夫。与常见B级片不同,本片摈弃了常见的血浆、追杀和喊叫,而是采用更加高级的心理层面惊吓。 影片营造神秘诡异气氛,让观众们感受到明显的不适。但想要造成更进一步吓人效果时,影片显得力不从心。前半段大量营造姐弟俩和观众们对未知的恐惧,后半段却变成了大篇幅的意识流画面对白,临门一脚却选用大量枯燥乏味的说教,这样的恐怖片可不会令人满意。 精致考究的美工布景, 喋喋不休的惊悚哲学。 点击这里: 近期影视推荐

