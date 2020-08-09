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近年来最好的海战电影——《灰猎犬号》

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2020-8-9 21:32:00

近年来最好的海战电影——《灰猎犬号》

今天聊聊电影《灰猎犬号》。

片名Greyhound (2020)，别名怒海战舰() / 雷霆战舰：猎犬号() / 灰狗。

 

由于新冠疫情的影响，大量电影选择线上平台上映，这部《灰猎犬号》正是如此。《灰猎犬号》由阿伦·施奈德执导，影帝汤姆·汉克斯主演，由于疫情原因，原计划登陆大银幕最后只能选择首发流媒体，2020年7月10日在Apple TV+平台上映。

影片改编自C·S·福里斯特1955年的小说《杰出牧羊人》(The Good Shepherd)，讲述了海军舰长率舰队与德军潜艇斗智斗勇的故事。

 

小说作者福雷斯特曾是前英国皇家空军战斗机飞行员和指挥官，擅长战争题材小说创作。要注意的是，《灰猎犬号》原著是一部小说，故事是虚构，“灰猎犬号”驱逐舰是虚构，汤姆·汉克斯饰演的舰长也是虚构人物。只是小说灵感来源于真实事件而已，千万不要和《兄弟连》一类根据真实历史事件改编小说相比较。

既然是虚构，那么故事看点就很明显了。一方面是海战的精彩程度，另一个方面是美军在二战中的形象美化。

 

二战期间，德军U型潜艇在大西洋游弋，伺机狙杀英国商船，躲在大洋对面想着发战争财的美国商船也成了狙杀目标。U型潜艇战果硕硕，到1942年的时候，德军服役U型潜艇数量超过300艘，也是潜艇活动最猖獗的时候。

为了应对潜艇骚扰，英国采取的应对措施是护航舰队制度。这个制度可以追溯到一战时期，效果十分显著，因此在二战期间继续沿用。护航舰队制度很简单，四十艘左右的运输船组成一个船队，统一行动听指挥，一起横跨大西洋。这个制度可以有效应对潜艇骚扰，因为单艘船只和一只船队在大洋里被潜艇发现的概率是一样的，而且潜艇能够携带的燃料和弹药有限，遇到多个目标后只能摧毁其中部分船只，剩余船只可以保证安全。加上有军舰护航，运输损失量大大减少。

 

在护航舰队制度下，《灰猎犬号》的故事就很简单了。

汤姆·汉克斯临危受命，首次出任灰猎犬号驱逐舰舰长，同时兼任护航舰队司令，指挥整个护航舰队，保护37艘运输船驶往大洋彼岸。

护航舰队毫无意外地遭遇德军U型潜艇的攻击，汤姆·汉克斯沉着冷静应对，击沉四艘U型潜艇全身而退，赢得一片赞誉。

 

别看《灰猎犬号》只有90分钟片长，叙事毫不拖沓，一开篇就直奔主题，惨烈海战接踵而至，一直处于高度紧张状态，丝毫不给船员们和观众们喘息的机会。整个大西洋上波涛汹涌，危机四伏，你永远不知道蔚蓝的海水下隐藏着多少危险。

《灰猎犬号》制作成本不高，镜头也全部集中表现美军海军一方，英军和德军沦为背景板，实际效果十分惊人，成功实现以小博大。可以毫不夸大地说，《灰猎犬号》是近年来最好的海战电影。如果能够在大荧幕上看到，绝对是军迷们的幸事。

 

当然也别忘记这是一部美式主旋律电影。全片的基础是一部虚构小说，出发点自然还是表现美国人为世界和平做出的积极贡献。

经过懂王这么多年孜孜不倦地反向教育，美国是咋回事，大家还没看清吗？两百多年里，美国从来不会和势均力敌的敌人开打，只会趁着强敌虚弱进行补刀或者直接欺负弱小。占领舆论阵地就可以掌握历史和真理。插上柏林国会大厦的红旗都能被改成美国国旗，还有什么事情是无下限的对手做不出的呢？宣传阵地你不占领，敌人就会占领。

抛开意识形态政治立场啥的，《灰猎犬号》制作的十分精良高级，值得所有人学习借鉴，毕竟才是拍摄主旋律电影的正确姿势。

 

扯个淡，看到伊丽莎白·苏就会不自觉地想到《黑袍纠察队》，玛德琳直接召唤祖国人不就行啦，直接飞过去一顿猛燥，还怕啥U型潜艇呢。

 

近年来最好的海战电影，

虚构世界里的美式传奇。

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7.5 

灰猎犬号 (2020)

影评(9)

收藏(179)

灰猎犬号/Greyhound(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8215959/
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