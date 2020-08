近年来最好的海战电影——《灰猎犬号》 今天聊聊电影《灰猎犬号》。 片名Greyhound (2020),别名怒海战舰(台) / 雷霆战舰:猎犬号(港) / 灰狗。 由于新冠疫情的影响,大量电影选择线上平台上映,这部《灰猎犬号》正是如此。《灰猎犬号》由阿伦·施奈德执导,影帝汤姆·汉克斯主演,由于疫情原因,原计划登陆大银幕最后只能选择首发流媒体,2020年7月10日在Apple TV+平台上映。 影片改编自C·S·福里斯特1955年的小说《杰出牧羊人》(The Good Shepherd),讲述了海军舰长率舰队与德军潜艇斗智斗勇的故事。 小说作者福雷斯特曾是前英国皇家空军战斗机飞行员和指挥官,擅长战争题材小说创作。要注意的是,《灰猎犬号》原著是一部小说,故事是虚构,“灰猎犬号”驱逐舰是虚构,汤姆·汉克斯饰演的舰长也是虚构人物。只是小说灵感来源于真实事件而已,千万不要和《兄弟连》一类根据真实历史事件改编小说相比较。 既然是虚构,那么故事看点就很明显了。一方面是海战的精彩程度,另一个方面是美军在二战中的形象美化。 二战期间,德军U型潜艇在大西洋游弋,伺机狙杀英国商船,躲在大洋对面想着发战争财的美国商船也成了狙杀目标。U型潜艇战果硕硕,到1942年的时候,德军服役U型潜艇数量超过300艘,也是潜艇活动最猖獗的时候。 为了应对潜艇骚扰,英国采取的应对措施是护航舰队制度。这个制度可以追溯到一战时期,效果十分显著,因此在二战期间继续沿用。护航舰队制度很简单,四十艘左右的运输船组成一个船队,统一行动听指挥,一起横跨大西洋。这个制度可以有效应对潜艇骚扰,因为单艘船只和一只船队在大洋里被潜艇发现的概率是一样的,而且潜艇能够携带的燃料和弹药有限,遇到多个目标后只能摧毁其中部分船只,剩余船只可以保证安全。加上有军舰护航,运输损失量大大减少。 在护航舰队制度下,《灰猎犬号》的故事就很简单了。 汤姆·汉克斯临危受命,首次出任灰猎犬号驱逐舰舰长,同时兼任护航舰队司令,指挥整个护航舰队,保护37艘运输船驶往大洋彼岸。 护航舰队毫无意外地遭遇德军U型潜艇的攻击,汤姆·汉克斯沉着冷静应对,击沉四艘U型潜艇全身而退,赢得一片赞誉。 别看《灰猎犬号》只有90分钟片长,叙事毫不拖沓,一开篇就直奔主题,惨烈海战接踵而至,一直处于高度紧张状态,丝毫不给船员们和观众们喘息的机会。整个大西洋上波涛汹涌,危机四伏,你永远不知道蔚蓝的海水下隐藏着多少危险。 《灰猎犬号》制作成本不高,镜头也全部集中表现美军海军一方,英军和德军沦为背景板,实际效果十分惊人,成功实现以小博大。可以毫不夸大地说,《灰猎犬号》是近年来最好的海战电影。如果能够在大荧幕上看到,绝对是军迷们的幸事。 当然也别忘记这是一部美式主旋律电影。全片的基础是一部虚构小说,出发点自然还是表现美国人为世界和平做出的积极贡献。 经过懂王这么多年孜孜不倦地反向教育,美国是咋回事,大家还没看清吗?两百多年里,美国从来不会和势均力敌的敌人开打,只会趁着强敌虚弱进行补刀或者直接欺负弱小。占领舆论阵地就可以掌握历史和真理。插上柏林国会大厦的红旗都能被改成美国国旗,还有什么事情是无下限的对手做不出的呢?宣传阵地你不占领,敌人就会占领。 抛开意识形态政治立场啥的,《灰猎犬号》制作的十分精良高级,值得所有人学习借鉴,毕竟才是拍摄主旋律电影的正确姿势。 扯个淡,看到伊丽莎白·苏就会不自觉地想到《黑袍纠察队》,玛德琳直接召唤祖国人不就行啦,直接飞过去一顿猛燥,还怕啥U型潜艇呢。 近年来最好的海战电影, 虚构世界里的美式传奇。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 历史(1069) 美国(4784) 战争(673) 酷(1212) 剧情片(2487)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.