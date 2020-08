赛场内外诲人不倦——《卡特教练》 今天聊聊电影《卡特教练》。 片名Coach Carter (2005),别名铁血教练 / 放牛班的严冬。 《卡特教练》是一部根据真实事件改编的励志题材电影。 影片源于肯·卡特的真实故事。1959年肯·卡特在美国密西西比的芬伍德出生,在一个关系密切的大家庭和社区中长大。1973~1977 年青年时期,他在里士满中学篮球队打球,创下得分、助攻和抢断最高记录。就像影片中提到的一样,这些记录直到 20 年后他出任里士满中学篮球教练时仍无人打破。 20年后,肯·卡特在里士满开了一家体育用品商店、一家理发店和一家发廊。卡特在商业上颇为成功,他还有一个关于追逐梦想的愿望,想通过训练孩子们篮球帮助他们成长成才。 1997年,卡特受聘出任里士满中学男子篮球队教练,为了实现自己的目标,他要求全权管理球队。在卡特执教期间,发生了一起停训事件,卡特主动关闭了篮球馆,停止一切训练和比赛活动,在不大的小镇上瞬间引起轩然大波,甚至引来全国媒体关注,卡特也由此名声大噪。 用我们这一代人最熟悉的东西作类比,卡特教练执教的里士满中学就像《灌篮高手》里的湘北高中一样。卡特出现之前,里士满中学就像一只弱鸡,只能充当其他学校明星球员的背景板。球员们技术不行脾气不小,内部还不团结,出现失误相互指责,甚至大打出手。 这一切在卡特出现后发生了逆转,卡特凭借其铁血手段和对篮球事业的热爱与坚持,硬生生地将这些头脑简单四肢发达的孩子们转变了过来。 里士满中学随后的赛事过程也像湘北一样。一只无人看好的弱鸡短时间内发生巨变,以黑马姿态杀入全国大赛,宛如《灌篮高手》里进入全国大赛的湘北。 《灌篮高手》的大结局是,湘北在全国大赛16强就遭遇16年来的卫冕冠军山王队。苦战后湘北取得胜利,但也元气大伤,樱木花道背部受伤。第三轮,对战爱和学院,湘北全员体力投掷太多,又缺少樱木花道,遗憾止步16强。但赢过了山王就等于赢过了全国大赛,湘北队们也都没有什么遗憾。 里士满中学也是如此,和全国冠军鏖战到最后一刻,甚至能够看到最后的胜利,只是差了一口气。取得这样的成绩,里士满中学自然也不会有什么遗憾。 妈惹法克侠化身妈惹卡特还不是轻轻松松。 塞缪尔·杰克逊虽然在这里一副为人师表的样子,但骨子里还是一个站在食物链顶端的男人。桀骜不驯的钢铁侠和美国精神领袖美国队长都被治得服服帖帖,这一群高中小崽子算啥。 里士满中学里就有个刺儿头克鲁兹。克鲁兹是一名运动三分射手,拉丁后裔,喜欢混迹街头,觉得自己很酷。克鲁兹仗着自己的能力,很是不服管,多次离队,又多次要求回归。克鲁兹着满身血迹哭着喊着说要回来打篮球时,观众们仿佛看到了《灌篮高手》里的三井寿。 “教练,我想打篮球。”如果要在讲规则的篮球场和没有秩序的街头做选择,脑子正常的人都会做出正确选择。 《卡特教练》最为成功的地方超越了普通的体育励志电影范畴。卡特需要的不仅是这些孩子们在篮球场上的成绩,更需要的是他们在做人方面的成绩。 美国在底层不遗余力地推广快乐教育,让绝大部分人都留在被剥削而无力改变的状态,通过学业封死了绝大多数人的上升通道。而卡特教练则透过现象看本质,看出学习对于这些孩子来说更加重要。他考虑的不仅是一场比赛的输赢,更多的是这群孩子的未来。 在阶级固化、缺乏上升通道的情况下,读书求学是这些穷苦孩子唯一可能翻身的机会。没有人相信他们可以拥有自己的前途,甚至包括这些孩子们自己,他们一直处于底层生活状态,潜意识里就将吸毒打架坐牢当做人生常态。 Part of growing up is making your own decisions and living with theconcequences. 成长的一部分就是自己做决定,并生活在这样的环境中。 篮球不仅是篮球,还可以做人。 高中的一个高光时刻不能代表一生,未来人生路漫漫,切不可只看到眼前的过往云烟。比起赢得一场比赛来说,赢得自己赢得未来才更为重要。 能遇到一个打醒自己的人生导师,比赢得一场篮球赛重要的多。 做事先做人,做人先立德。 卡特教练通过篮球教育了这些孩子,也感染了这些孩子们的家人。 卡特教练经常问一句话:“你们害怕什么?” 在影片最后,这些孩子终于悟出了答案:“我们最大的恐惧不是因为我们不够好,我们最大的恐惧是超乎自己想像的能力;我们害怕的其实是自己的光明,而不是黑暗的一面;畏缩的态度不能改变世界,隐藏自己内在的潜能并不会让你身边的人觉得更有安全感。” 这段充满辩证思维的对话让整部影片上升了一个台阶。 赛场内外诲人不倦, 人生导师树人立德。 点击这里: 近期影视推荐

