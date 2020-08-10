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赛场内外诲人不倦——《卡特教练》

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2020-8-10 21:22:37

赛场内外诲人不倦——《卡特教练》

今天聊聊电影《卡特教练》。

片名Coach Carter (2005)，别名铁血教练 / 放牛班的严冬。

 

《卡特教练》是一部根据真实事件改编的励志题材电影。

影片源于肯·卡特的真实故事。1959年肯·卡特在美国密西西比的芬伍德出生，在一个关系密切的大家庭和社区中长大。1973~1977 年青年时期，他在里士满中学篮球队打球，创下得分、助攻和抢断最高记录。就像影片中提到的一样，这些记录直到 20 年后他出任里士满中学篮球教练时仍无人打破。

 

20年后，肯·卡特在里士满开了一家体育用品商店、一家理发店和一家发廊。卡特在商业上颇为成功，他还有一个关于追逐梦想的愿望，想通过训练孩子们篮球帮助他们成长成才。

1997年，卡特受聘出任里士满中学男子篮球队教练，为了实现自己的目标，他要求全权管理球队。在卡特执教期间，发生了一起停训事件，卡特主动关闭了篮球馆，停止一切训练和比赛活动，在不大的小镇上瞬间引起轩然大波，甚至引来全国媒体关注，卡特也由此名声大噪。

 

用我们这一代人最熟悉的东西作类比，卡特教练执教的里士满中学就像《灌篮高手》里的湘北高中一样。卡特出现之前，里士满中学就像一只弱鸡，只能充当其他学校明星球员的背景板。球员们技术不行脾气不小，内部还不团结，出现失误相互指责，甚至大打出手。

这一切在卡特出现后发生了逆转，卡特凭借其铁血手段和对篮球事业的热爱与坚持，硬生生地将这些头脑简单四肢发达的孩子们转变了过来。

 

里士满中学随后的赛事过程也像湘北一样。一只无人看好的弱鸡短时间内发生巨变，以黑马姿态杀入全国大赛，宛如《灌篮高手》里进入全国大赛的湘北。

《灌篮高手》的大结局是，湘北在全国大赛16强就遭遇16年来的卫冕冠军山王队。苦战后湘北取得胜利，但也元气大伤，樱木花道背部受伤。第三轮，对战爱和学院，湘北全员体力投掷太多，又缺少樱木花道，遗憾止步16强。但赢过了山王就等于赢过了全国大赛，湘北队们也都没有什么遗憾。

里士满中学也是如此，和全国冠军鏖战到最后一刻，甚至能够看到最后的胜利，只是差了一口气。取得这样的成绩，里士满中学自然也不会有什么遗憾。

 

妈惹法克侠化身妈惹卡特还不是轻轻松松。

塞缪尔·杰克逊虽然在这里一副为人师表的样子，但骨子里还是一个站在食物链顶端的男人。桀骜不驯的钢铁侠和美国精神领袖美国队长都被治得服服帖帖，这一群高中小崽子算啥。

里士满中学里就有个刺儿头克鲁兹。克鲁兹是一名运动三分射手，拉丁后裔，喜欢混迹街头，觉得自己很酷。克鲁兹仗着自己的能力，很是不服管，多次离队，又多次要求回归。克鲁兹着满身血迹哭着喊着说要回来打篮球时，观众们仿佛看到了《灌篮高手》里的三井寿。

“教练，我想打篮球。”如果要在讲规则的篮球场和没有秩序的街头做选择，脑子正常的人都会做出正确选择。

 

《卡特教练》最为成功的地方超越了普通的体育励志电影范畴。卡特需要的不仅是这些孩子们在篮球场上的成绩，更需要的是他们在做人方面的成绩。

美国在底层不遗余力地推广快乐教育，让绝大部分人都留在被剥削而无力改变的状态，通过学业封死了绝大多数人的上升通道。而卡特教练则透过现象看本质，看出学习对于这些孩子来说更加重要。他考虑的不仅是一场比赛的输赢，更多的是这群孩子的未来。

在阶级固化、缺乏上升通道的情况下，读书求学是这些穷苦孩子唯一可能翻身的机会。没有人相信他们可以拥有自己的前途，甚至包括这些孩子们自己，他们一直处于底层生活状态，潜意识里就将吸毒打架坐牢当做人生常态。

 

Part of growing up is making your own decisions and living with theconcequences. 成长的一部分就是自己做决定，并生活在这样的环境中。

篮球不仅是篮球，还可以做人。

高中的一个高光时刻不能代表一生，未来人生路漫漫，切不可只看到眼前的过往云烟。比起赢得一场比赛来说，赢得自己赢得未来才更为重要。

能遇到一个打醒自己的人生导师，比赢得一场篮球赛重要的多。

 

做事先做人，做人先立德。

卡特教练通过篮球教育了这些孩子，也感染了这些孩子们的家人。

卡特教练经常问一句话：“你们害怕什么？”

在影片最后，这些孩子终于悟出了答案：“我们最大的恐惧不是因为我们不够好，我们最大的恐惧是超乎自己想像的能力；我们害怕的其实是自己的光明，而不是黑暗的一面；畏缩的态度不能改变世界，隐藏自己内在的潜能并不会让你身边的人觉得更有安全感。”

这段充满辩证思维的对话让整部影片上升了一个台阶。

 

赛场内外诲人不倦，

人生导师树人立德。

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8.1 

卡特教练 (2005)

影评(107)

收藏(685)

卡特教练/Coach Carter(2005)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8216006/
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