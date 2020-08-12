《社交网络》：中国伪女婿发（hei）家（hua）史

8月6日，特朗普签署了一项行政令：禁止任何个人及实体与中国应用程序TikTok的母公司字节跳动（ByteDance）进行任何交易，禁令将在45天后（9月20日）生效。

8月7日，特朗普突然宣布签署两项总统令，将于45天后（9月20日）封杀微信和 TikTok 两个中国公司开发的App。总统令要求，从生效日开始，任何美国人都不得继续和微信和 TikTok两个应用所属的公司，以及两家公司的任何关联公司发生任何的交易。

8月6日，特朗普签署了一项行政令：禁止任何个人及实体与中国应用程序TikTok的母公司字节跳动（ByteDance）进行任何交易，禁令将在45天后（9月20日）生效。

8月7日，特朗普突然宣布签署两项总统令，将于45天后（9月20日）封杀微信和 TikTok 两个中国公司开发的App。总统令要求，从生效日开始，任何美国人都不得继续和微信和 TikTok两个应用所属的公司，以及两家公司的任何关联公司发生任何的交易。

特朗普这一系列的神奇操作下来，最开心的其实还有一个人，那就是脸书创始人——马克·扎克伯格。海外版抖音的在美国的开疆拓土以及对脸书的冲击，让他频频对美国政客放出危险的信号。最近马克·扎克伯格对中国同行的污蔑令不知多少国人愤慨。甚至连美国本国的国会议员都看不下去了，在议会上当众问责马克·扎克伯格剽窃竞争对手产品创意的行为，问得马克·扎克伯格无言以对。

其实，即使不出于热爱国家的赤子之心，了解过马克·扎克伯格的人多少会对他的为人作风有一定的成见，不管你了解他的方式是通过FACEBOOK，还是通过2010年的奥斯卡获奖电影《社交网络》。

和很多观众认知的传记片不同，《社交网络》并不是一部表现原型人物成就及人格魅力的歌功颂德式命题作品。 虽然作为讲述FACEBOOK起源的电影，此片有着凌厉的剪辑和魔性的电子乐BGM（配乐作曲是九寸钉乐队主唱），但影片中呈现的马克·扎克伯格不但不让人产生崇拜的欲望，还有很多让人大跌眼镜的缺点和问题，甚至就如同影片序幕中马克的前女友所述，这家伙就是一个“艾斯后”。





能拍出这样的传记片，除了很笼统的“创作自由”这一前提条件之外，也和大卫·芬奇一贯的导演风格不无关系（大卫·芬奇也为九寸钉乐队拍过MV）。

在这里向仅仅通过漫威、诺兰和美剧了解好莱坞电影的朋友简单介绍下，自上世纪末起，欧美有一群广告MV导演先后进军电影界，凭借独到的选题眼光及创作风格为好莱坞注入新鲜血液。这其中有“艺术就是爆炸”的迈克尔·贝和DC前扛把子扎克·施耐德。不过论艺术成就，还是大卫·芬奇最高。撇开被制片方手把手执导的《异形3》，从《七宗罪》《搏击俱乐部》到《十二宫》《本杰明·巴顿奇事》再到《龙纹身的女孩》《消失的爱人》乃至即将上线Netflix的《曼克》，不仅电影语言上有很多值得咀嚼的地方，在主题上坚持对人性真实一面的探索也值得影迷探讨思考。除了风格略灰暗，和主流价值观略有冲突（并非咱们认知的价值观），大卫·芬奇真的是好莱坞当代难得世界影迷敬仰的作者导演。





大卫·芬奇出手，最起码影片叙事不乏味。影片有两个时间线，以马克·扎克伯格发家历程为A线，以马克被合伙人起诉后接受法庭审讯为B线。剪辑诚然凌厉，但绝不是为了快而快、为了平行而平行。当A线中马克意气风发时，影片便切回B线，当年的成就感和当下的四面楚歌形成鲜明对比；而在B线的审讯人员对马克创业的环节感到好奇时，影片便切回A线，叙述这些环节背后匪夷所思的故事。两条时间线就这么自然地交织，推动情节一步步水到渠成地展现这位恃才放旷的理工男是如何创建FACEBOOK的。

在双线交织的展开下，大卫·芬奇理解的马克·扎克伯格形象便一点点地呈现在银幕上。通过《社交网络》，我们很清楚地看到，这个创建了全球最知名社交网络的年轻理工男在本质上，似乎并没有什么远大志向，他接触网站建设的动机竟然是通过社交PUA，报复嫌弃他的前女友。他创业合伙的信念好像不是那么坚定，不满足和学霸校友合作办校园网站，私下和舍友合伙创立了后来名声大震的FACEBOOK；他甚至不满足于FACEBOOK原有的规模，为了做大做强，他攀上了更有资源的合伙人，不惜出卖了自己的舍友……看来这个人不在乎团队精神，不讲究契约精神，甚至不懂得见好就收，致力于用不断扩大着的社交网络大业填补着自己内心的空洞。为了捍卫自己的互联网大业，他会采取什么牺牲原则的手段都毫不意外。

电影最后的几个镜头很有意思，是他独自一人在电脑面前刷新自己的的社交账户，那张空洞无情的脸上暗示着正是他这种不择手段的方式，让他成为了富豪。他获得了世俗上对成功的定义，世界上最年轻人的亿万富翁，几代人花不完的金钱，但是他失去了女友，最后只有自己空虚的内心。

马克·扎克伯格在电影里还是保住了自己的FACEBOOK，但即使在这么强大的社交平台，他依旧无法通过前女友账号的好友添加许可；现实中，反复横跳的马克·扎克伯格为FACEBOOK争取到了最大的靠山，但也失去了理工科最有价值的无形财产——精神自由。

（文章首发于公众号“飞猫鱼电影”，刊登标题：《特朗普封杀 TikTok，背后最大的赢家是谁？》微信号：FMYmovie，署名：笔名脑洞人）