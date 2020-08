绝境求生中不言放弃——《#活着》 今天聊聊电影《#活着》。 片名#Saraitda / Alone / #Alive (2020),别名独行。 这是一部韩国丧尸题材电影,讲述突然爆发的丧尸潮淹没了城市中心的居民区,被困在小区里的幸存者们要想尽一切办法活下去,等到可能的救援机会。 最年轻的影帝刘亚仁担任本片男主角吴俊宇,人气女演员朴信惠扮演女主角金宥彬。 影片没有起因也没有结果,更像是一场大事件中的个体缩影。 突然爆发的丧尸病毒没有任何先兆,宅在家里的游戏主播吴俊宇刚准备混吃等死的新一天时,丧尸大军就突然降临了。 大灾之下,吴俊宇需要做的就是自保。 断水断电断网的情况下,一个平时没有自理能力的大男孩,要在现代人无法面对的情况下独自面对丧尸潮。活着也就成了他唯一目标。 而直到影片结束,丧尸的去向也只是寥寥交代几句,并不知道后续发展如何。 《#活着》的片名为啥要#呢?因为这是一个强社交网络时代,加上#就是可以在推特上成为新话题。年轻一代都离不开社交网络,推特就成了最好的社交软件之一。 一个具有热度的话题可以成功引起人们关注,所以活着也就成了本片的主旨。在丧尸大潮席卷整个城市的时候,活着这个话题也被推向最前端。 当然这是发生在推特的事情,在某博就算了吧,没给钱还想上热搜?上热搜第17位吗? 其实《#活着》可以算是5G的最佳广告。 可以看出老旧小区的基础设施建设比较差,手机别说用上5G了,就连最基本的信号都不能保障。每每主角们把手机伸出去寻找信号时,总会不自觉地把观众们弄得紧张兮兮。 如果外国人能够知道5G的重要性,至少在援救方面可以做的比现在好得多。 近几年韩国丧尸题材影视作品令人惊艳,尤其是票房口碑双丰收的《釜山行》,还有Netflix出品的《王国》。不论从画面美感还是故事质感都是一级棒,可以说已经达到世界一流丧尸片水准。 很多人会对这部《#活着》感到失望,其实这很好理解。大家都冲着看一部《釜山行》等级去的,结果连小区的门都没出,更别说什么明知山有虎偏向釜山行了。 与《釜山行》《王国》类似,韩国出品的丧尸都是机械舞爱好者。 和《行尸走肉》里那种行动迟缓的丧尸不同,韩国的丧尸具有很强的韩国特色。 丧尸们保留了生而为人的视觉听觉,不仅行动迅捷,肢体语言也很丰富,精通各种反关节动作,每次都要扭曲得像一只大爬虫一样。 《#活着》核心看点就是绝境求生,在多次想要放弃的时候还要再坚持一下下,说不定下一秒就能出现转机。 吴俊宇和金宥彬身上都多次出现这种场景,前一秒想着放弃一切,下一秒就迎来导演安排的新机会。 我们看电影不就是看的这些玩意儿么,大灾大难之下,活下去的人或许就是比死去的人多坚持了一秒。 但从绝地求生来说,《#活着》还是完全围绕主题在拍。 硬伤就不用说了,较真一点,每个地方都是硬伤。在观众们苛刻的要求下,主角们都要被剥离主角光环,根本不配活着。 但凡出现一点矛盾冲突,主角们的处理方式都会惹到一些键盘侠不开心,键盘侠恨不得自己上去一个滑铲。 丧尸的存在本来就是硬伤,用硬伤对付硬伤才是丧尸题材作品的看点,如果把这些硬伤都去掉,那还是别拍丧尸片了。 丧尸末世下个人片段, 绝境求生中不言放弃。 点击这里: 近期影视推荐

