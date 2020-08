霸道大佬非我不爱——《黑帮大佬和我的365日》

今天聊聊电影《黑帮大佬和我的365日》。

片名365 dni / 365 Days (2020),别名禁室365天(港) / 禁锢之欲(台) / 365天 / 365日。

《黑帮大佬和我的365日》改编自波兰女作家布兰卡·利宾斯卡的同名畅销小说《365 dni》。

从片名就可以看出,这是一部充满霸道总裁风的爽片,影片的主要看点也是充满情与欲,被直呼为波兰版的《五十度灰》。

《黑帮大佬和我的365日》的剧情也是充满各种玛丽苏情节,可以看得出是为了迎合女性观众需要。从头到尾透露着一股浓浓的霸道总裁爱上我风格。

女主角劳拉Laura是一名高档酒店经理,沉着泼辣冷静干练,浸淫商场多年,俨然一副女强人做派。劳拉同居多日的男友对她对没有什么激情和性趣,劳拉也只能每天在空虚寂寞冷中黯然销魂。

男主角马西莫·托里切利Massimo Torricelli是意大利黑手党家族的公子,五年前父亲在眼前被刺杀身亡,自己也身受重伤。不过马西莫运气好大难不死活了下来,还成功接管黑帮集团,成了一方小霸王。

马西莫遭遇刺杀后,濒死状态时看见了一名美女,一见钟情深深爱上了对方。马西莫发誓要找到那位美女,一找就找了五年,最终偶遇劳拉,正是自己的梦中情人。

于是马西莫直接绑架了劳拉,并告诉劳拉:女人,我会火力全开追你365天,如果明年此时你没有爱上我,我就放了你。

尽管《五十度灰》本身也不是什么优秀作品,但如果非要和《五十度灰》相比较的话,本片还是比《五十度灰》差了不少东西。

电影版的《五十度灰》的优点是男女主角颜值在线,身材也很符合大众审美。在《黑帮大佬和我的365日》中,男女主角的颜值普遍要低一些,可能波兰人民觉得很美吧。也可能波兰人口基数少,想要找出颜值高身材好又肯脱的演员比较困难。

其实霸道总裁文一类的爽文套路都是一样的套路,富可敌国的霸道总裁怼天怼地,就是对女主角死心塌地。你也不知道女主角有什么过人之处,反正就是霸道总裁脑子不太好,非她不爱非她不娶。

女性观众不自觉地将自己代入女主角视角,自然感觉十分爽快,本来就是没有逻辑可言的爽文,非要找出一个逻辑不是违背看爽文的初衷了嘛。

Are you lost, baby girl.

My heart stopped and I saw you.

I’d like you to teach me how to be gentle for you.

看到这样的台词,不知道观众是感觉面红心跳还是白眼翻翻。或许就是新人与老狗的区别……

潘闲邓小驴,一般只要做到其中一条就可以成功勾搭到女性。偏偏马西莫能够做到全部五条,你说羡慕不羡慕吧?

按照片中设定,马西莫就是帅得不要不要的那种,而且还是190的身高、八块腹肌还有比劳拉还大的胸肌。黑老大每天没有其他事情,打架杀人收租抢地盘都交给小弟了,几乎做到24小时小心翼翼地围着劳拉,做一条小狼狗。

影片中部有一段船戏。船速很快,晕船的别上船。船上连续互搏可见马西莫的身体素质也十分惊人,完美契合了五条标准。

那些残暴的欢愉,终将以残暴收局。富可敌国、黑白通吃的黑老大马西莫平时也没什么正经工作,却有游艇有飞机有庄园,用没有限额的财力和人力去展现总裁范的PUA,试问有哪个女孩子把持得住。

影片结局则重回现实,黑手党家族不愿意接收外族女性。马西莫也只能痛哭流涕而毫无办法。

影片最后没有明示劳拉的结局,如果影片票房不错,说不定还会有续集。毕竟这才拍了原著小说三部曲的第一部。后面还有俩人结婚、生子、离婚等一系列鸡毛蒜皮的路要走……

霸道大佬非我不爱,

高冷御姐欲罢还休。

