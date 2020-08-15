真情所致感人至深——《老爸》

今天聊聊电影《老爸》。

片名Dads / Papas(2019)，别名身为人父 / 父亲。

这部纪录片登录苹果TV+，通过一群老爷们介绍自己做老爸的经历，其中不乏做了明星的老爸和成为网红的老爸，大家都从自己的角度回忆当年初为人父的历史，以及随后的育儿过程。

看惯了歌颂老妈的片子，不妨换个视角，看看老爸们在育儿方面有什么感悟。

单看《老爸》的制作形式并不复杂，可以说十分简陋。没有华丽布景，更没有炫酷特效，有的就是一群老头儿在大荧幕上小声比比，中间穿插着一些他们当年育儿的视频资料。

纪录片时间不长，中间用大量老爸的独白拼接而成，怎么看怎么都是一部十足小成本纪录片。加上这一群人中还有一名网红老爸，他是一名全职家庭主父，还喜欢拍摄生活中的零零碎碎发不到网络上，制作自己的Vlog。直接把他的Vlog剪进纪录片，简直不要太省时省力。

《老爸》中表现的老爸们更是一群富有当地特色的老爸。

美国的、日本的、LGBT群体的，全职主夫要适应角色转变和社会异样的目光，不同地区的老爸需要面对形形色色的问题。

但他们需要面对的最大的问题就是如何做好一名老爸。毕竟很多人都是新手上路，在摸索中找到当老爸的方法。在一些不太幸运的家庭里，新手老爸甚至没有父辈做参考。

在一群老爷们忆苦思甜中，纪录片最终落脚点还是放在亲情上。

不管各个地区民风有多少差异，人类在感情方面依旧是共通的。任何思维正常的人都会对自己的下一代关爱有加。就像一位老爸说的，当手中的婴儿对着自己呕吐时，只能扭过头忍着，要是别的东西早就一把扔出去了。

做好老爸不会有人给他们颁发奖状奖杯，只有一声声稚嫩的“爸爸”才是最好的奖赏。看到这些小东西靠在自己身上熟睡的样子，老爸们都觉得一切都值了。

孩子也是家庭最好的润滑剂，没有孩子的婚姻往往会让爱情死无葬身之地，有了孩子生活就会充满勃勃生机。

甚至在片中一些家庭里，孩子的出现弥补了老一辈之间的隔阂，润滑了不止一代人。

长辈在养育晚辈时，晚辈也在滋润长辈。

父慈子孝暖心催泪。

真情所致感人至深。

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