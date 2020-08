真情所致感人至深——《老爸》 今天聊聊电影《老爸》。 片名Dads / Papas(2019),别名身为人父 / 父亲。 这部纪录片登录苹果TV+,通过一群老爷们介绍自己做老爸的经历,其中不乏做了明星的老爸和成为网红的老爸,大家都从自己的角度回忆当年初为人父的历史,以及随后的育儿过程。 看惯了歌颂老妈的片子,不妨换个视角,看看老爸们在育儿方面有什么感悟。 单看《老爸》的制作形式并不复杂,可以说十分简陋。没有华丽布景,更没有炫酷特效,有的就是一群老头儿在大荧幕上小声比比,中间穿插着一些他们当年育儿的视频资料。 纪录片时间不长,中间用大量老爸的独白拼接而成,怎么看怎么都是一部十足小成本纪录片。加上这一群人中还有一名网红老爸,他是一名全职家庭主父,还喜欢拍摄生活中的零零碎碎发不到网络上,制作自己的Vlog。直接把他的Vlog剪进纪录片,简直不要太省时省力。 《老爸》中表现的老爸们更是一群富有当地特色的老爸。 美国的、日本的、LGBT群体的,全职主夫要适应角色转变和社会异样的目光,不同地区的老爸需要面对形形色色的问题。 但他们需要面对的最大的问题就是如何做好一名老爸。毕竟很多人都是新手上路,在摸索中找到当老爸的方法。在一些不太幸运的家庭里,新手老爸甚至没有父辈做参考。 在一群老爷们忆苦思甜中,纪录片最终落脚点还是放在亲情上。 不管各个地区民风有多少差异,人类在感情方面依旧是共通的。任何思维正常的人都会对自己的下一代关爱有加。就像一位老爸说的,当手中的婴儿对着自己呕吐时,只能扭过头忍着,要是别的东西早就一把扔出去了。 做好老爸不会有人给他们颁发奖状奖杯,只有一声声稚嫩的“爸爸”才是最好的奖赏。看到这些小东西靠在自己身上熟睡的样子,老爸们都觉得一切都值了。 孩子也是家庭最好的润滑剂,没有孩子的婚姻往往会让爱情死无葬身之地,有了孩子生活就会充满勃勃生机。 甚至在片中一些家庭里,孩子的出现弥补了老一辈之间的隔阂,润滑了不止一代人。 长辈在养育晚辈时,晚辈也在滋润长辈。 父慈子孝暖心催泪。 真情所致感人至深。 点击这里: 近期影视推荐

