围观年度票房冠军——《绝地战警：疾速追击》【无剧透】

围观年度票房冠军——《绝地战警:疾速追击》 今天聊聊电影《绝地战警:疾速追击》。 片名Bad Boys for Life / Bad Boys 3 (2020),别名绝地战警3/ 重案梦幻再重组(港) / 绝地战警FOR LIFE(台)。 8月14日在大陆上映的《绝地战警:疾速追击》(Bad Boys for Life)还有一个名字《绝地战警3》(Bad Boys 3),这部作品是《绝地战警》系列的正统第三部。 说起《绝地战警》系列前两部,年纪轻的观众估计不怎么熟悉。早在25年前,1995年,迈克尔·贝执导了一部颇为新颖的警匪动作电影《绝地战警》,影片中的主角也正是威尔·史密斯和马丁·劳伦斯。 现在看来《绝地战警》也不过是一部颇为常见的警匪动作电影而已,但在当年片中有大量元素都极富创新元素。 以往双主角设置都是两位白人演员或者黑白配,采取双黑人主角设置的少之又少。在影片中大胆突出黑人文化元素,呈现黑人电影样貌,这在白人掌握话语权的电影中也是极为少见。 现在流行的政治正确在当年是根本不可想象的事情,现在采用双白人主演就像当年敢采用双黑人主演一样,就要极大勇气。 当年的迈克尔·贝只是一个普普通通的MV导演,威尔·史密斯和马丁·劳伦斯也是初出茅庐的说唱歌手和电视剧演员,算不上什么咖位。 拍摄《绝地战警》之后,三人一飞冲天,成了电影圈最炽手可热的一线大牌,威尔·史密斯成了史皇。迈克尔·贝后续的香车美女爆炸慢镜头风格,威尔·史密斯和马丁·劳伦斯的个人风格,都是在这个系列就奠定的。 随后2003年趁热打铁的《绝地战警2》也勉勉强强取得不错成绩。但票房成绩不足以支持影视公司拍摄制作第三部,于是二十多年里这个系列都再无新作推出。甚至史皇表示未来不再参与拍摄《绝地战警3》。 谁能想到25年后还能看到原汁原味的《绝地战警3》呢,对于吾等老粉丝来说,真的是爷青回系列。不仅威尔·史密斯和马丁·劳伦斯继续担任主演,连迈克尔·贝都客串了一个角色。 当年《绝地战警》中,威尔·史密斯和马丁·劳伦斯也只不过是27岁和30岁的愣头青。一晃25年过去了,他俩一个52岁,一个55岁,一个需要依靠染发剂染胡子,另一个大腹便便脂肪快溢出来。 当《Bad boy》的音乐再度响起,当年青春的回忆全部涌了上来。25年前他俩嫩得像块小鲜肉,现在像块风干老腊肉,看一群老家伙用同样的方法在大荧幕上拌嘴打架,老粉丝们仿佛在看有生之年系列。 老粉丝观影前,只要听听《Bad boy》就可以算是做足了功课。新粉丝则说不好,毕竟情怀这个东西是有代沟的,不管唱“Badboy bad boy”还是唱“Good boy good boy”,单靠《绝地战警3》里司空见惯的枪战动作戏,很难引起情感共鸣。 不论是听歌还是看场面,《绝地战警3》都需要在大荧幕上才能展现出效果。推荐老粉丝到影院里为票房添一把火,好好享受一把娱乐片带来的快乐。 《绝地战警3》与《双子杀手》的剧本是同一拨人,于是可以在影片中看到一个cue《双子杀手》的有趣镜头。马丁·劳伦斯隐晦地提到《双子杀手》时,史皇用极为坚定的眼神制止了马丁·劳伦斯继续说下去。 剧情方面《绝地战警3》并没有什么特别亮眼之处。毕竟这个系列本身就是卖拷贝的风格,香车美女、公路追逐、连环爆炸,很难玩出什么深度,非要在剧情上挑刺的话,那么恭喜你,年度杠精搭配年度票房冠军,完美。 《绝地战警3》上映以来,凭借2亿票房成为今年票房冠军。如果今年未来没有强劲黑马杀出的话,这冠军宝座算是稳了。 因为疫情关系,《绝地战警3》1月在国外上映,直到8月才在国内上映。不过值得庆祝的是,内地上映版是124分钟无删减版,显得颇为难得。 不过作为一部R级制作,上映时不分级真的不合适。《绝地战警3》中有大量血腥暴力镜头,还满是粗口,谢特、妈惹法克从不离口,能口吐芬芳绝不文明友善。看着身边有大人带着小孩子观影,的确有些不太合适。 看完影片别急着走,影片后有两个彩蛋。彩蛋都在字幕前,完全不用担心浪费时间,大家可以放心观看。 老粉丝围观票房冠军爷青回, 知天命嘴强王者上演老头乐。 点击这里: 近期影视推荐

