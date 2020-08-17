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围观年度票房冠军——《绝地战警：疾速追击》【无剧透】

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2020-8-17 21:05:22

围观年度票房冠军——《绝地战警：疾速追击》

今天聊聊电影《绝地战警：疾速追击》。

片名Bad Boys for Life / Bad Boys 3 (2020)，别名绝地战警3/ 重案梦幻再重组(港) / 绝地战警FOR LIFE(台)。

 

8月14日在大陆上映的《绝地战警：疾速追击》（Bad Boys for Life）还有一个名字《绝地战警3》（Bad Boys 3），这部作品是《绝地战警》系列的正统第三部。

说起《绝地战警》系列前两部，年纪轻的观众估计不怎么熟悉。早在25年前，1995年，迈克尔·贝执导了一部颇为新颖的警匪动作电影《绝地战警》，影片中的主角也正是威尔·史密斯和马丁·劳伦斯。

 

现在看来《绝地战警》也不过是一部颇为常见的警匪动作电影而已，但在当年片中有大量元素都极富创新元素。

以往双主角设置都是两位白人演员或者黑白配，采取双黑人主角设置的少之又少。在影片中大胆突出黑人文化元素，呈现黑人电影样貌，这在白人掌握话语权的电影中也是极为少见。

现在流行的政治正确在当年是根本不可想象的事情，现在采用双白人主演就像当年敢采用双黑人主演一样，就要极大勇气。

 

当年的迈克尔·贝只是一个普普通通的MV导演，威尔·史密斯和马丁·劳伦斯也是初出茅庐的说唱歌手和电视剧演员，算不上什么咖位。

拍摄《绝地战警》之后，三人一飞冲天，成了电影圈最炽手可热的一线大牌，威尔·史密斯成了史皇。迈克尔·贝后续的香车美女爆炸慢镜头风格，威尔·史密斯和马丁·劳伦斯的个人风格，都是在这个系列就奠定的。

 

随后2003年趁热打铁的《绝地战警2》也勉勉强强取得不错成绩。但票房成绩不足以支持影视公司拍摄制作第三部，于是二十多年里这个系列都再无新作推出。甚至史皇表示未来不再参与拍摄《绝地战警3》。

谁能想到25年后还能看到原汁原味的《绝地战警3》呢，对于吾等老粉丝来说，真的是爷青回系列。不仅威尔·史密斯和马丁·劳伦斯继续担任主演，连迈克尔·贝都客串了一个角色。

 

当年《绝地战警》中，威尔·史密斯和马丁·劳伦斯也只不过是27岁和30岁的愣头青。一晃25年过去了，他俩一个52岁，一个55岁，一个需要依靠染发剂染胡子，另一个大腹便便脂肪快溢出来。

当《Bad boy》的音乐再度响起，当年青春的回忆全部涌了上来。25年前他俩嫩得像块小鲜肉，现在像块风干老腊肉，看一群老家伙用同样的方法在大荧幕上拌嘴打架，老粉丝们仿佛在看有生之年系列。

 

老粉丝观影前，只要听听《Bad boy》就可以算是做足了功课。新粉丝则说不好，毕竟情怀这个东西是有代沟的，不管唱“Badboy bad boy”还是唱“Good boy good boy”，单靠《绝地战警3》里司空见惯的枪战动作戏，很难引起情感共鸣。

不论是听歌还是看场面，《绝地战警3》都需要在大荧幕上才能展现出效果。推荐老粉丝到影院里为票房添一把火，好好享受一把娱乐片带来的快乐。

《绝地战警3》与《双子杀手》的剧本是同一拨人，于是可以在影片中看到一个cue《双子杀手》的有趣镜头。马丁·劳伦斯隐晦地提到《双子杀手》时，史皇用极为坚定的眼神制止了马丁·劳伦斯继续说下去。

剧情方面《绝地战警3》并没有什么特别亮眼之处。毕竟这个系列本身就是卖拷贝的风格，香车美女、公路追逐、连环爆炸，很难玩出什么深度，非要在剧情上挑刺的话，那么恭喜你，年度杠精搭配年度票房冠军，完美。

  

 

《绝地战警3》上映以来，凭借2亿票房成为今年票房冠军。如果今年未来没有强劲黑马杀出的话，这冠军宝座算是稳了。

因为疫情关系，《绝地战警3》1月在国外上映，直到8月才在国内上映。不过值得庆祝的是，内地上映版是124分钟无删减版，显得颇为难得。

不过作为一部R级制作，上映时不分级真的不合适。《绝地战警3》中有大量血腥暴力镜头，还满是粗口，谢特、妈惹法克从不离口，能口吐芬芳绝不文明友善。看着身边有大人带着小孩子观影，的确有些不太合适。

看完影片别急着走，影片后有两个彩蛋。彩蛋都在字幕前，完全不用担心浪费时间，大家可以放心观看。

 

老粉丝围观票房冠军爷青回，

知天命嘴强王者上演老头乐。

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6.6 

绝地战警：疾速追击 (2020)

影评(8)

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绝地战警：疾速追击/Bad Boys for Life(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8216291/
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