能力高开眼界低走——《8号警报》

今天聊聊电影《8号警报》。

片名Code 8 (2019)，别名8级警戒(台) / 八方急援 / 代号8。

本片根据2016年的一部短片《代号8》（Code8）改编而来，导演编剧都是杰夫·陈 Jeff Chan。长片《8号警报》将一部10分钟短片拉长到一部常规电影的长度，讲述了一个充满未来感的世界。

插个题外话，直接音译杰夫·陈的名字，还是有点儿被占便宜的。

《8号警报》的故事发生在未来的林肯城。在林肯城有4%的人类天生具有超能力，超能力者利用自身超能力在各项社会工作中发挥了巨大作用，不过好日子没过多久，普通人类便利用科技发展，引入大量机器人技术，取代了超能力者。

失去生活来源的超能力者变成了社会不安定元素，两个群体充满敌意，超能力者想利用自己的超能力混一口饭吃，普通人则将他们视为异类。

从影片设定来看，《8号警报》就是一部低配版的X战警，超能力者类似于变种人。而且故事框架上面，超能力者也颇像社会少数裔群体，在为了平权而苦苦努力，他们要忍受普通人不理解的痛苦，还要在充满歧视的社会环境中求生存。

就像把多种社会问题浓缩在一起，套上超能力者的外衣，探讨不合理制度下的生存问题。

同样是短片改编长片，《8号警报》明显逊色于《超市夜未眠》。一个精妙的点子足够支撑一部优秀短片，改编成长片的话，要么就像《超市夜未眠》一样切口极小，要么就要用更加庞大自洽的世界观做支撑。

《8号警报》就像用九背连环大砍刀砍了一个切口，世界观和影片故事完全撑不起来。

当年《代号8》惊艳亮相时，的确吸引到许多观众的目光。炫酷的画面和充满想象力的超能力都是短片的巨大看点。当所有精华都浓缩在10分钟的短片里时，观众们不会考虑太多前因后果和世界观设定，能够讲好一个酷酷的小故事就行。

成也萧何败萧何，拍成长片后原来的亮点就成了影片累赘。既然类似X战警了，那么类似社会问题的讨论早已是观众们熟悉的话题，再来老生常谈就显得不合时宜。变种人的讨论早已进行了几十年，少数裔群体争取平权的斗争甚至有百年多历史，庞大的世界观想要编在一部电影里，《8号警报》明显没有做好。这里的超能力者只能沦为街头混混一般的蟊贼，与影片开头未来乌托邦式的设定相去甚远。

说到底还是剧本缺少打磨，影片开场就设定了各不相同的超能力，可这些明显可以有更大用处的能力居然只用来盖房子，强烈反差不仅是政府治理能力的讽刺，也是编导眼界狭隘的体现。

就好比这些城市完全可以利用超能力者跑步进入共产主义社会，偏偏要自断经脉，挑拨仇恨发动斗争，让所有超能力浪费在毫无意义的内耗。

强大的能力设定配了一个低层次的世界观，那就不难理解观众们观影时觉得很怪异了。

不过话说回来，长期生活在资本主义水深火热环境里的人，估计只能看到资本家人吃人的一面，他们想象力发挥到极致也就是资本家更高效率地人吃人吧。有了各种超能力的人想到的不是造福人民，而是去搬砖抢银行，层次差距立马就有了。

超能力者就像手拿核武器的大猩猩，缺少对社会问题的思考，只能满足于眼前的香蕉。他们既没有与自己身份相符的政治诉求，也没有成熟的制度纲领，到头来只能成为待宰羔羊。

也只有认识到全世界无产阶级联合起来的人，才会勇敢地践行人民对美好生活的向往。习惯于吃人血馒头的资本家则会极力避免超能力者联合起来，发动超能力者内斗、发动人民和超能力者战斗。

能力高开眼界低走，

设定虎头剧本蛇尾。

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