看似傻白甜暗藏坏水——《太空部队》 今天聊聊美剧《太空部队》。 片名Space Force (2020),别名太空军 / 航天军 / 空天军。 这部Netflix出品的喜剧美剧聚焦美国太空部队。男主角马克·R·内尔德是一名刚刚晋升为四星上将的资深军官,他满心欢喜地以为自己可以担任司令掌管美国空军,没想到国防部长对他另有他用。 内尔德被安排到新组建的太空部队担任司令,任务就是率领美国航天部队重返太空,在月球建立新基地。 在内尔德的团队里,有来自世界各地各种肤色各种人种的科学家,各自角色符合其刻板印象;内尔德本人又面临着全新的中年危机,事业感情都遇到全新挑战,多重笑料汇聚在一个人身上。 在剧中,角色设定均按照美国政坛人物量身定做,喜欢发推特的总统、标志性显著的国会议员、画大饼哄骗投资人的网红女商人……熟悉时政的人可以轻松认出这些角色对应的现实人物。 美国政坛的特点就是让各方利益集团在明面上争夺利益,撕下脸皮抢资源,仅仅根据这些政客们爆出的猛料,就已经足够支撑一部讽刺美剧了。 甚至主角本身就有足够的戏剧冲突,完全足够撑起一部喜剧。 比如内尔德的妻子毫无缘由地进了大牢,直到本季结束都没个解释。按照主创团队的解释,妻子坐牢仅仅是因为“有趣”。如果想要进一步的解释,估计要等第二季了。到现在也没听到Netflix续订《太空部队》第二季的消息,会不会有第二季还是未知。除了夫妻线,父女线索也有大量挖掘空间。 你看,为了一个“有趣”的设定,人物角色都可以在监牢内外反复横跳,说明这部剧并不缺少戏剧冲突。 其实单纯地将故事内容限定在美国发展太空力量方面,吐槽吐槽美国政坛,拿各种人群宗教开涮的话,《太空部队》完全可以做到,而且可以做成一部很不错的小制作喜剧短剧。毕竟现实中的素材太过于丰富,随便选几个点就可以编一集。 但Netflix的野心可不止于此,他们一定要制造敌对恐慌情绪,利用一切可能的机会输出意识形态。 表面看起来,《太空部队》是借着美国太空事业发展大潮,讲述各种老油条的职场故事,骨子里是向观众们潜移默化地灌输美国依旧是人类文明灯塔形象。 帝国主义总会需要一个外部假想敌来转移国内矛盾视线,根据他们几百年的经验,只要这个假想敌树立地足够逼真,就可以裹挟民意,继续作威作福。 以前冷战期间,假想敌毫无疑问的就是苏联,现在中国国力强盛,假想敌就是中国。而美国本身则一直是人畜无害的傻白甜小白兔形象。 正所谓来自敌人的认可是最高评价。 毛主席曾说过:“如若不被敌人反对,那就不好了,那一定是与敌人同流合污了。如若被敌人反对,那就好了,那就证明我们同敌人划清界限了。如若敌人起劲地反对我们,把我们说得一塌糊涂,一无是处,那就更好了,那就证明我们不但同敌人划清了界限,而且证明我们的工作是很有成绩的了!” 在上世纪八十年代短暂的中美蜜月期,美国影视作品里中国可以是正面形象,双方互帮互助,一片欢乐祥和的景象。后来中东吸引了美国的注意力,中国韬光养晦,美国影视作品的敌人都是蓄着胡子带着头巾的恐怖分子。现在实力藏不住了,一家中国公司就能让美国进入紧急状态,撕下遮羞布。这正是我们一代代人努力的成果。 毛主席还说过:“舆论的阵地,你不去占领,敌人就会去占领。” 我们拍了两部《战狼》,一群精美如丧考妣患上强烈的战狼PTSD ,看不得人家说假想的“主子”一点不好。我评了一下《前哨》是美帝洗白侵略者形象的宣传片(http://22j.co/dDSU),后面无数精美哭天抢地地为“主子”申冤,生怕别人看不到他们为美国意识形态摇旗呐喊。 《太空部队》里制造矛盾对立的手法极为简单粗暴,简直就是毫无变化的同样套路,甚至显得十分荒诞。 剧中但凡出现中国形象时,国旗是能做多大就做多大,生怕观众们眼神不好看不清楚中国国旗。中国在美国面前做事态度强硬、毫无规矩,出尔反尔、不讲道义,倒是美国表现地温文尔雅,宛如一只温顺的小白兔。 《太空部队》想用自嘲的方式树立美国是人类文明灯塔的形象,但在现实生活中,懂王早已经几百年意识形态统治成果消耗地七七八八。如果能认清这些,《太空部队》的确拍得挺好玩的。 过于荒诞会让有的人觉得是艺术加工,并不是意识形态斗争。那就大错特错了,三人成虎、众口铄金,当谎言说一千遍就成了真相。你一眼就看出荒诞的事情,偏偏会有很多人当作真理。剧中的中国形象可是极为符合白右和精美的胃口,我们会当做笑料一笑而过,他们则会诱发颅内高潮。 美国的电视剧服务于美国的意识形态无可厚非,我们只要认清其中背后的关系就行。懂王反向教育了这么多年,如果还有人认不清,那只能说不是坏就是蠢了。 美国都敢将插上柏林国会大厦的苏联红旗P成美国国旗,还有什么无下限操作做不出呢。 说到底,我们还是《战狼》《红海行动》《流浪地球》《疯狂的外星人》一类的电影拍得还是嫌少。其实不仅要多拍,还要多去美国放映。 看似傻白甜暗藏坏水, 认清潜台词取其笑料。 点击这里: 近期影视推荐

