人生就是起起落落——《浪潮》

今天聊聊电影《浪潮》。

片名Waves (2019)。

《浪潮》将镜头聚焦两名青春躁动的年轻人，充满年轻人特有的青春气息，满是活力又满是年轻人的喜怒哀乐。

本片也荣获2019年第91届美国国家评论协会奖年度佳片。

男主角Tyler和女主角Emily是兄妹俩，影片按照画幅比例不同分成了五个段落，分别讲述兄妹俩的青春故事。

哥哥Tyler原本是学校里颇具潜质的摔角运动员，眼看着就要拿着奖学金进入大学校园，偏偏发生了激情犯罪。两个家庭也因此发生巨大变故。妹妹Emily则活在Tyler的影响下，一直无法再次融入本该属于自己的新世界。

《浪潮》的配乐和画面无时无刻不在提醒观众，这是一部青春洋溢属于年轻人的电影。

Frank Ocean， Kanye West， SZA，Kendrick Lamar， Amy Winehouse，Tame Impala纷纷在影片中献唱，在原剧本中，计划收录了45首原声歌曲，纸面上的音乐预算已经达到300万美元，相当于电影预算的一半。最终靠着制作人撒钱，《浪潮》呈现了最终原声效果。

在影片画面上，用色也是极为激进大胆，似乎这就是一个躁动的年轻人在大荧幕上该有的样子。红黄蓝各种浓烈色彩间或出现、不断变化，在让人觉得花里胡哨的同时，又产生一种特有的美感。

影片画幅变化似乎是一种颇为有趣的应用技巧，文艺片对此情有独钟。就像《山河故人》一样，本片在画幅上也出现了三种比例，分别是1.85:1、2.35:1和1.33:1。

影片分为五个阶段，画幅变化也从1.85:1变为2.35:1，再变为1.33:1，再返回2.35:1，最后回到1.85:1。三种画幅比例循环轮回出现，画幅改变时机也和故事中人物经历息息相关。

从画幅的直观感受来看，宽画幅预示着广阔天地，年轻意味着无限可能，影片中的年轻人似乎也可以在广阔天地间肆意遨游，美好未来等待着年轻人去闯去看；而窄画幅则充满局促感压迫感，从广阔天地直接变成局促逼仄空间，仿佛整个人的精气神都被抽走，只剩下一具空壳活在世上。

Tyler将自己的人生路走成死胡同，按部就班的成长轨迹似乎已经无法满足他躁动的神经。当他原本一帆风顺的人生遇到一点挫折，他整个人都不好了。小小挫折就像平坦大路上的一颗小石子，通过蝴蝶效应引发轩然大波。

Emily则有点相反的感觉，哥哥给家庭带来的影响不可避免的影响到自己。没有享受过众星捧月的感觉，但人生从谷底往上走的感觉似乎也不错。

就像《浪潮》表现的那样，人生就是起起落落落落落落。人无百日好，花无百日红，大家都要适应人生规律。

适应规律后，人生如浪潮，每个人要做自己的掌舵人。有的人可以借助浪潮的力量，借力打力，前往更加美好的彼岸；有的人也可能随波逐流坠入深渊，陷入暗流，粉身碎骨。与其总想着解救别人，不妨先救赎自己，不要在浪潮中陷入泥潭。

应该怎么做？Tyler和Emily用自己的经历已经给出了答案。

人生起起落落落落，

满是风风雨雨雨雨。

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