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你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>《釜山行2》：大战僵尸和兵痞

《釜山行2》：大战僵尸和兵痞

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2020-8-28 13:40:47

《釜山行1》能看出人性的折射，影片获得了各方好评。本部作为续集，显然是失败的，虽然导演还是同一个人。僵尸成了完完全全的陪衬，飙车、动作升级为主要剧情，剧情冲突主要发生在兵痞和正常人之间，而不是僵尸和人之间。最后的煽情很刻意，虽然能达到泪目效果，但煽情很不自然。本部选择了一个非常好莱坞模板化的保守呈现，整个故事过于强调大场面和惊险刺激的镜头，而忽视了对情节本身的打磨，甚至在对人物的情感交代上也有诸多的解释不通。这是整部电影失败的最主要的原因，它缺乏一个具有原创度、具有新鲜观感、具有辨识度的故事。

 

 

剧情：丧尸病毒在韩国爆发，全国尸毒遍野，被全球孤立，沦为死城。所余无几的生还者踏上最后一艘难民船，离开被世人遗弃的朝鲜半岛。退伍军人正锡(姜栋元 饰)和家人有幸登上难民船，但一上船便发现丧尸潜伏，姐姐和外甥被感染。自己和姐夫幸得香港收容，以「半岛难民」身份在香港重新生活。但正锡和姐夫受不住金钱诱惑，加入了一个回国窃取巨额美金的行动。

 

他们和另外两个队友重返韩国，竟然发现仍有一家4口未受尸毒感染。这些人需要一起面对僵尸，更麻烦的是他们还要面对一帮丧失信心的残酷的兵痞。兵痞见人就杀，或者把人放进“斗兽场”和僵尸决斗，以观看取乐。正锡和这家4口一起奋力逃生，战僵尸，战兵痞，最后掩护他们逃走的妈妈被困车里面，试图自尽，不过正锡把他救了出来。兵痞把装有金钱的车开到预定的港口，却遭到了接应人的伏杀，看来原本的行动本身就是一场阴谋，接应人被紧接着赶来的僵尸感染。

 

 

 

 

 

 

釜山行2：半岛 (2020)

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釜山行2：半岛/Train to Busan 2(2020)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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