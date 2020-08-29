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经典ＩＰ续新篇——《勇敢者游戏2：再战巅峰》

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2020-8-29 21:24:20

经典ＩＰ续新篇——《勇敢者游戏2：再战巅峰》

今天聊聊电影《勇敢者游戏2：再战巅峰》。

片名Jumanji: The Next Level (2019)，别名逃出魔幻纪：霸气升呢(港) / 野蛮游戏：全面晋级(台) / 勇敢者游戏2 / 新勇敢者的游戏2 / 勇敢者游戏4。

 

提到《勇敢者游戏》，大家总会拉出1995年的经典第一部《勇敢者游戏》说一说。

著名演员罗宾·威廉姆斯领衔主演的这部冒险幻想电影，成了很多人童年的经典记忆。各种动物在大荧幕上狂奔，引得影院内惊叫连连，大家都记住了充满原始狂野气息的场面、栩栩如生的特效，还有那模糊了现实与幻想脑洞大开的创意。

 

我们要对敢于尝试翻拍经典影片的团队给予充分肯定，翻拍经典和脑洞大开毫无限制式地开发IP不同，翻拍经典IP需要的勇气和负担更大。

物色导演演员人选良久，2017年时索尼哥伦比亚才推出了翻拍续集《勇敢者游戏：决战丛林》（Jumanji:Welcome to the Jungle）。好在剧本还行，几名演员的表现符合观众预期，《决战丛林》实现口碑票房双丰收，这也提供了继续拍摄的勇气和基础。

2019年的《勇敢者游戏2：再战巅峰》（Jumanji: The Next Level）像是续集的续集，从这方面来看，需要的勇气更多了一些。

 

《勇敢者游戏》系列的基石就是将现实人物投射到游戏世界里，拍摄到第四部时，同样的基础套路不会变化，但也不能让同样的内容拍四遍。

让有血有肉的人进入电子世界有点儿赛博化的感觉，其实最开始这种点子出现在《创战纪》里。

只是《创战纪》年代久远，主题过于深沉，翻拍过一次，还重新推出了动画剧版，效果并不尽如人意。

 

说直白些，《勇敢者游戏》让这个点子无脑化，摈弃了那些关于社会制度、人性神性的深刻讨论，完全将电子游戏中的感官刺激视觉化，重心全部放在人物角色冒险上。

无脑化的《勇敢者游戏》大获成功，深受观众喜爱，本来大家看娱乐片就是去放松的，太过深沉反而不轻松。

《勇敢者游戏2：再战巅峰》像是经典IP开启资料片。

 

影片延续了前作的诸多优点，在视觉特效方面进行改进升级。

以强石、星云领衔的冒险小队这次要在沙漠、雪山、丛林等各种地区进行冒险，遭遇充满当地特色的生物。

就像横版过关游戏一样，小惊险不断，小高潮一波接一波。

 

既然《勇敢者游戏2：再战巅峰》是一部定位于冒险喜剧的电影，那么影片的缺点同样会很明显。

照顾了爆米花需要，剧情会显得很傻。

本来大家就是想放空大脑，在虚拟世界里轻松一把，看着爆米花电影安心吃着爆米花就得了。如果这时候还有人想要攻击剧情等类似方面，大家可以直接无视相关言论。毕竟，本末倒置的杠精就是喜欢刷刷存在感。

 

另外在创新方面，新作中为角色们增加了弱点，使得冒险更有RPG的味道，同时还引入新角色明和黑马，扩充了主角团队。这个套路就像游戏推出DLC一样，改进、升级，总能带给玩家一些新鲜玩意儿。

和《创战纪》类似，人类能够率先进入赛博世界的确是一个十分有趣的选择。即便肉体消亡，精神还能在电子游戏里永生，倒也不错。

真正值得吐槽的是，影片中亚裔形象符合老美一贯的刻板印象。大饼脸小眼睛，瘦弱无力，专营盗窃，整了个花里胡哨的太极抵不过一拳。好莱坞深谙此道，掌握话语权就可以潜移默化的操纵意识形态。

 

游戏世界再升级，

经典ＩＰ续新篇。

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标签： 美国(4800) 冒险(492) 酷(1226) 动作片(1018) 哥伦比亚影业(133) 索尼影业(134)

6.7 

勇敢者游戏2：再战巅峰 (2019)

影评(47)

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勇敢者游戏2：再战巅峰/Jumanji: The Next Level(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8216866/
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