经典ＩＰ续新篇——《勇敢者游戏2：再战巅峰》

经典IP续新篇——《勇敢者游戏2:再战巅峰》 今天聊聊电影《勇敢者游戏2:再战巅峰》。 片名Jumanji: The Next Level (2019),别名逃出魔幻纪:霸气升呢(港) / 野蛮游戏:全面晋级(台) / 勇敢者游戏2 / 新勇敢者的游戏2 / 勇敢者游戏4。 提到《勇敢者游戏》,大家总会拉出1995年的经典第一部《勇敢者游戏》说一说。 著名演员罗宾·威廉姆斯领衔主演的这部冒险幻想电影,成了很多人童年的经典记忆。各种动物在大荧幕上狂奔,引得影院内惊叫连连,大家都记住了充满原始狂野气息的场面、栩栩如生的特效,还有那模糊了现实与幻想脑洞大开的创意。 我们要对敢于尝试翻拍经典影片的团队给予充分肯定,翻拍经典和脑洞大开毫无限制式地开发IP不同,翻拍经典IP需要的勇气和负担更大。 物色导演演员人选良久,2017年时索尼哥伦比亚才推出了翻拍续集《勇敢者游戏:决战丛林》(Jumanji:Welcome to the Jungle)。好在剧本还行,几名演员的表现符合观众预期,《决战丛林》实现口碑票房双丰收,这也提供了继续拍摄的勇气和基础。 2019年的《勇敢者游戏2:再战巅峰》(Jumanji: The Next Level)像是续集的续集,从这方面来看,需要的勇气更多了一些。 《勇敢者游戏》系列的基石就是将现实人物投射到游戏世界里,拍摄到第四部时,同样的基础套路不会变化,但也不能让同样的内容拍四遍。 让有血有肉的人进入电子世界有点儿赛博化的感觉,其实最开始这种点子出现在《创战纪》里。 只是《创战纪》年代久远,主题过于深沉,翻拍过一次,还重新推出了动画剧版,效果并不尽如人意。 说直白些,《勇敢者游戏》让这个点子无脑化,摈弃了那些关于社会制度、人性神性的深刻讨论,完全将电子游戏中的感官刺激视觉化,重心全部放在人物角色冒险上。 无脑化的《勇敢者游戏》大获成功,深受观众喜爱,本来大家看娱乐片就是去放松的,太过深沉反而不轻松。 《勇敢者游戏2:再战巅峰》像是经典IP开启资料片。 影片延续了前作的诸多优点,在视觉特效方面进行改进升级。 以强石、星云领衔的冒险小队这次要在沙漠、雪山、丛林等各种地区进行冒险,遭遇充满当地特色的生物。 就像横版过关游戏一样,小惊险不断,小高潮一波接一波。 既然《勇敢者游戏2:再战巅峰》是一部定位于冒险喜剧的电影,那么影片的缺点同样会很明显。 照顾了爆米花需要,剧情会显得很傻。 本来大家就是想放空大脑,在虚拟世界里轻松一把,看着爆米花电影安心吃着爆米花就得了。如果这时候还有人想要攻击剧情等类似方面,大家可以直接无视相关言论。毕竟,本末倒置的杠精就是喜欢刷刷存在感。 另外在创新方面,新作中为角色们增加了弱点,使得冒险更有RPG的味道,同时还引入新角色明和黑马,扩充了主角团队。这个套路就像游戏推出DLC一样,改进、升级,总能带给玩家一些新鲜玩意儿。 和《创战纪》类似,人类能够率先进入赛博世界的确是一个十分有趣的选择。即便肉体消亡,精神还能在电子游戏里永生,倒也不错。 真正值得吐槽的是,影片中亚裔形象符合老美一贯的刻板印象。大饼脸小眼睛,瘦弱无力,专营盗窃,整了个花里胡哨的太极抵不过一拳。好莱坞深谙此道,掌握话语权就可以潜移默化的操纵意识形态。 游戏世界再升级, 经典IP续新篇。 点击这里: 近期影视推荐

