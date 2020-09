一如既往疯癫——《银魂2》 今天聊聊电影《银魂2》。 片名銀魂2 掟は破るためにこそある/ Gintama 2 (2018),别名银魂2:规则是用来打破的 / 规定就是为了被打破而存在的。 看到片名是《银魂》,导演是福田雄一,大家大概也就知道这部电影是个什么类型了。 《银魂》电影根据空知英秋的超人气漫画改编而来,本集也是真人电影的第二部。 这是一部纯粉丝向的电影,如果你喜欢《银魂》这种无厘头恶搞风格,或者喜欢福田雄一那种令人无语的喜剧风格,那么大概率会喜欢这部《银魂2》。 一条线索无法撑起一部电影的长度,那么处理办法很简单,那就塞入两条线索。哪怕两条线索并没有什么关联,只要交叉剪辑一下就行。 此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。一个围绕万事屋伺候微服出访的将军德川茂茂,另一个围绕真选组内讧事件。 说实话,比起第一部,第二部的故事弱了不少。有了前部打基础,影片在介绍人物设定方面省下大量时间,这也对故事文本提出了更高要求。 两个短篇故事本身都是挺不错的故事,但遗憾在于时间不够,想要将两个故事串起来就需要下一番功夫。从《银魂2》的表现来看,两段故事还是显得比较割裂,在无厘头喜剧和中二热血转换时,还是有点儿不自然。 但观众们粉丝们并不是要看完美叙事的,要看的是一群高颜值演员自毁形象和对其他著名IP的无情玩弄。 只要做好这亮点,那么影片就是成功了。大家观看这种类型片的时候就要关注影片的表达重点,千万别在非重点方面吹毛求疵。 只要你聚焦影片重点,就能收获观影乐趣。 当看到对《海贼王》《EVA》、千年一遇美少女这些耳熟能详的官方吐槽时,看到著名帅哥靓妹放下偶像包袱极力扮丑时,大家还不乐得哈哈的吗。 荧幕上的大明星们纷纷放下包袱,疯狂地输出包袱,观众们更不需要藏着掖着,只需要稳准狠地接到包袱,放心大胆地狂笑就行。只要你对亚文化了解地足够多,你就会看《银魂2》时笑得足够欢。 一如既往疯癫, 纯粉丝向电影。 点击这里: 近期影视推荐

