一如既往疯癫——《银魂2》

今天聊聊电影《银魂2》。

片名銀魂2 掟は破るためにこそある/ Gintama 2 (2018)，别名银魂2：规则是用来打破的 / 规定就是为了被打破而存在的。

看到片名是《银魂》，导演是福田雄一，大家大概也就知道这部电影是个什么类型了。

《银魂》电影根据空知英秋的超人气漫画改编而来，本集也是真人电影的第二部。

这是一部纯粉丝向的电影，如果你喜欢《银魂》这种无厘头恶搞风格，或者喜欢福田雄一那种令人无语的喜剧风格，那么大概率会喜欢这部《银魂2》。

一条线索无法撑起一部电影的长度，那么处理办法很简单，那就塞入两条线索。哪怕两条线索并没有什么关联，只要交叉剪辑一下就行。

此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。一个围绕万事屋伺候微服出访的将军德川茂茂，另一个围绕真选组内讧事件。

说实话，比起第一部，第二部的故事弱了不少。有了前部打基础，影片在介绍人物设定方面省下大量时间，这也对故事文本提出了更高要求。

两个短篇故事本身都是挺不错的故事，但遗憾在于时间不够，想要将两个故事串起来就需要下一番功夫。从《银魂2》的表现来看，两段故事还是显得比较割裂，在无厘头喜剧和中二热血转换时，还是有点儿不自然。

但观众们粉丝们并不是要看完美叙事的，要看的是一群高颜值演员自毁形象和对其他著名IP的无情玩弄。

只要做好这亮点，那么影片就是成功了。大家观看这种类型片的时候就要关注影片的表达重点，千万别在非重点方面吹毛求疵。

只要你聚焦影片重点，就能收获观影乐趣。

当看到对《海贼王》《EVA》、千年一遇美少女这些耳熟能详的官方吐槽时，看到著名帅哥靓妹放下偶像包袱极力扮丑时，大家还不乐得哈哈的吗。

荧幕上的大明星们纷纷放下包袱，疯狂地输出包袱，观众们更不需要藏着掖着，只需要稳准狠地接到包袱，放心大胆地狂笑就行。只要你对亚文化了解地足够多，你就会看《银魂2》时笑得足够欢。

一如既往疯癫，

纯粉丝向电影。

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