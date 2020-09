人生如梦,何谓成功——《新喜剧之王》 今天聊聊电影《新喜剧之王》。 片名The New King of Comedy / King of Comedy 2 (2019),别名喜剧之王2 / D计划。 《新喜剧之王》既然片名中带着“新”字,肯定要拍出一点和前作不一样的地方才行。 《新喜剧之王》和《喜剧之王》相近的地方就是想结合当时的时代背景,用一个看似荒诞离奇的喜剧,来讲述一个悲剧内核。 女主角如梦和当年的尹天仇一样,是一位怀揣演员梦想龙套演员。 她想着通过自己对表演的热爱让自己能从龙套演员变成大明星。不过现实情况却在不断提醒她,她只是一个没有颜值没有演技的“死”跑龙套的。 而不同的是,尹天仇等到了一个奇遇,通过一场更加荒诞的经历成功改变了演艺生涯;如梦等到最后只有一场黄粱美梦。 同样都是讲述小人物的奋斗史,两部电影却可以给观众完全不同的感受。 《喜剧之王》是具有周星星半自传性质的电影,有真实故事做底子,影片显得有魂。并不是简单用无厘头段子将影片堆砌起来,而是有一个清晰的人物成长线索在其中。 《新喜剧之王》则并非如此,都知道强行致敬最为致命,偏偏在影片中大量出现尬演致敬。很生硬地制造出一个类似前作的环境,然后很生硬地插入一些情节,给人的感觉就很散。这也是主角在影片发生到一半的时候,戏里戏外就“死”掉的原因。 《新喜剧之王》的时代变了,而且创作团队也不是当年的心境,自然拍不出当年的效果。 影片最大的喜剧效果就是反讽,也就是一些人真的以为凭借努力就会成功。其实只要认清现实后就会理解一个道理,与其将寻求别人的认可作为成功标准,不如找正自我心态,让自己的认可作为成功标准。 都知道《喜剧之王》是经典,但也只有上个世纪做时代背景才能造就这样的经典。那个时代风起云涌,阶级之间还没有形成鸿沟,还存在奋力一搏,单车变摩托的可能。越是社会剧烈动荡,人们才越有可能发生阶级变化,尹天仇也是在此背景下才能从籍籍无名的跑龙套的变成风头无两的男主角。 如果把《喜剧之王》放到现在播,同样不会被人认可。大人,时代变了。当年的奇遇在现在早已变成怪谈,脱离群众基础自然不会得到认同。 《新喜剧之王》所处的时代已经是资本控制的时代。现在只有赶上风口才能改变命运,资本才能造星,哪怕是一坨什么玩意儿,只要资本愿意也可以造成一朵洁白无瑕的盛世白莲。而没有资本的无名之辈,想单靠着不靠谱的努力是不可能起飞的。 喜剧就是把悲剧层层包裹起来。周星星的喜剧更是如此,看不懂的人看到的是喜剧,看懂的人看到的是悲剧。 仔细看看就会发现,如梦在遭遇车祸前后,剧情发展呈现完全不同的状态,也就是说如梦在发生车祸后就已经不在,那些功成名就扬名天下的桥段都是想象而已。 身无长物的如梦想要逐梦演艺圈,最终得到的只能是梦。看似很残酷,但这就是现实。社畜们也不要难过,心里不好过的话就去做梦吧,反正梦里啥都有。 《新喜剧之王》毫不留情地讽刺娱乐圈里的种种怪状。 在资本加持下,艺术创作变得毫无严肃性,胡编滥造的剧本、不会演戏不记台词只会耍大牌的明星、等级森严的片场……看似荒诞,其实都有据可依。 可能某些流量明星的脑残粉丝看到这些情节会感到恼怒。用人类文化瑰宝苏联笑话来说就是,片中并没有特指哪个流量明星演技差,但粉丝们心里清楚得很,谁的演技差我们还不知道吗? 时势造英雄人生如梦, 草根小人物何谓成功? 点击这里: 近期影视推荐

