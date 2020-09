高开低走浪费资源——《艾娃》 今天聊聊电影《艾娃》。 片名Ava / Eve (2020),别名追杀艾娃(台) / 头号杀姬Ava(港) / 伊芙。 这部美国动作片演员阵容强大,但看演职员表可谓打牌云集。选择观看本片的最大原因就是冲着明星的名号来的。 女主角是“劳模姐”杰西卡·查斯坦 Jessica Chastain,在这里扮演一位超强女杀手艾娃。 金球奖影帝科林·法瑞尔 Colin Farrell是艾娃的同门师兄,他的演技和劳模姐同样令人放心。 我喜欢的一名老炮儿约翰·马尔科维奇 John Malkovich扮演艾娃恩师,妥妥的宝刀不老的节奏。 国际友人陈冲也在里面扮演了一个角色,影片看起来还有点儿国际视角。 但是看完《艾娃》后的感受就是被坑了时间。整部电影呈现从高往低走的态势,就是一副高开低走的姿态,开场即巅峰,一路往低走,直到影片放完,全片在一个低洼地里收场。 《艾娃》看似按照三幕剧结构拍摄,给人的感受却是又尴又尬,观众们脑子最后出现的两个字估计就是“就这?”“就这?” 一开始看到片名是《AVA》的时候,我还以为那个凉了的游戏《战地之王》出电影了呢。 一个被代理死了的游戏居然还能出电影还真是蹊跷,再看剧情简介发现和《战地之王》毫无联系。 《艾娃》的女主角《艾娃》是一个杀手组织的顶尖杀手,常年在全球各地执行任务。 艾娃有轻微社交障碍,当年学业成绩优异却选择参军杀敌,只为发泄满腔怒火。退伍后,艾娃找了个杀手的活儿,一干就是若干年。 一次刺杀任务失败后,杀手组织想要除掉艾娃,被逼无奈的艾娃只能奋起反抗。 看到杀手组织想要消灭顶尖杀手的设定时,相信老影迷们都很开心。 这不就是《疾速追杀》准备要拍摄的内容吗?约翰·威克的新片还没来,不妨看看劳模姐的顶尖杀手。 再说有科林·法瑞尔、约翰·马尔科维奇等一群老炮做配角,怎么着也不会太差吧。 可现实情况无情地拍打观众们的脸庞,文戏不出彩,武戏一团糟。 片中为了丰富艾娃人设,用大量篇幅介绍艾娃的家庭,和父亲、母亲、妹妹、前男友的关系简直都是一团糟,为此逃避社交转职杀手。影片苦心积虑地想要丰富艾娃人物形象,可是讲得絮絮叨叨,让人看得没有耐心。有这功夫不如丰富丰富反派们,这样影片或许还会好看点。 全片没有《疾速追杀》那种酣畅淋漓的爽快感,越是需要演员出工出力的时候,越是灾难现场。《艾娃》中的动作戏编排可谓惨不忍睹,最开始的动作戏,劳模姐的肢体动作量最轻,整体表现也是最优,随着往后动作戏增加了肢体动作,表现力越来越差,顶尖杀手对决宛如街边王八拳对殴。最精彩的动作戏反而是67岁高龄约翰·马尔科维奇贡献的。 感觉劳模姐为了完成工作量,接片也真是不挑,有活儿就干。其实挑挑剧本也不是坏事。 高开低走浪费资源, 文戏邋遢武戏拖沓。 点击这里: 近期影视推荐

