交友需谨慎——《猎情人》

今天聊聊电影《猎情人》。

片名El Cazador / Young Hunter (2020)。

这部阿根廷同性题材影片的导演是圈内比较有名的马可·伯格 Marco Berger。

马可·伯格擅长表现男性之间的暧昧情愫，首部长片长片《B计划》荣获圣地亚哥同志影展最佳国际影片，第二部长片《缺席》拿下柏林电影节泰迪熊奖最佳剧情片。其后作品《夏威夷》《跆拳道》也都广获好评，成为当今最具代表性的男性同性导演之一。

马可·伯格被称为同影之光，他的镜头喜欢聚焦在男性裆部，有一个专门的名词“伯格镜头”说的就是这种特别镜头。

这部《猎情人》将镜头瞄准一名青少年男孩埃塞奎，他在短暂的假期内经历了人生大起大落，甚至感觉整个人生都被击溃。

埃塞奎的父母外出度假，自己有了大把闲暇时间可以挥霍。埃塞奎钟情男性，尽管自己有个名义上的女朋友，实际上自己很清楚性取向。

趁着父母不在家，埃塞奎开始寻找猎物。在试探了朋友的朋友、路人甲乙丙丁后，埃塞奎终于遇到了另一名年轻男子莫诺。两人小心翼翼相互试探后，很快明确了对彼此的好感，于是一拍即合，直接杀入房间。

埃塞奎认为自己和莫诺的感情是真爱情，而不是简单的一夜情。于是在莫诺的邀请下，埃塞奎前往莫诺堂哥家做客，并且趁着堂哥不在家，再一次发生关系。

埃塞奎父母度假回家后，埃塞奎也和莫诺断了联系。直到有一天堂哥突然发来一段偷拍视频，埃塞奎的激情时刻被全程偷拍。

堂哥以此要挟埃塞奎，让埃塞奎带着其他未成年男子去他家约炮，并且偷拍下视频供其贩卖牟利。

涉世未深的埃塞奎只能听从表哥指示，原本只是想着寻找猎物，现在却成了别人的猎物。迫于无奈，埃塞奎向曾经对自己示好的另一个年轻男孩下手。

在面对比自己更年轻的男孩时，埃塞奎俨然一副老司机的架势，很快两人就打成一片。

男孩向埃塞奎毫无保留的献出自己，甚至拿出祖传的爷爷的手表送给埃塞奎。收到手表的一刻，埃塞奎悲痛万分，认为自己辜负了男孩的爱，也懊悔自己落得如此田地。故事就此结束。

《猎情人》一有机会就会出现伯格镜头，导演不放过任何一个展现男性性征，着力营造暧昧气氛。

猎物和猎人的身份转变也就是一瞬间的事情，有些事情只要挑明后，就会顺理成章。埃塞奎本意是顺从自己的生理，没想到被人无情利用，于是他也故技重施，利用别人的生理给弥补自己心理伤害。

这次导演将镜头改为对准未成年人，原本那些熟男大叔被现在的稚嫩脸庞取代。

说实话我是无法接受影片主角的颜值，连心眉看着就有点儿不自在，一般印象里的连心眉都是李逵张飞似的猛男，现在换成一个细皮嫩肉的小受，怎么看怎么别扭。

话说回来，男孩子出门在外，还是要注意保护好自己。现在坏人那么多，仅靠课堂的教学已经不足以全面保护自己。小菜鸟在老司机面前毫无招架之力，各种PUA将小菜鸟们玩得团团转。

看似你侬我侬，实则暗藏凶机。原本认为安全的地方都可能成为犯罪分子的作案场所，那些缺乏社会阅历的小孩更是黑手们最爱的目标。

约炮有风险，

交友需谨慎。

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