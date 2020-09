交友需谨慎——《猎情人》 今天聊聊电影《猎情人》。 片名El Cazador / Young Hunter (2020)。 这部阿根廷同性题材影片的导演是圈内比较有名的马可·伯格 Marco Berger。 马可·伯格擅长表现男性之间的暧昧情愫,首部长片长片《B计划》荣获圣地亚哥同志影展最佳国际影片,第二部长片《缺席》拿下柏林电影节泰迪熊奖最佳剧情片。其后作品《夏威夷》《跆拳道》也都广获好评,成为当今最具代表性的男性同性导演之一。 马可·伯格被称为同影之光,他的镜头喜欢聚焦在男性裆部,有一个专门的名词“伯格镜头”说的就是这种特别镜头。 这部《猎情人》将镜头瞄准一名青少年男孩埃塞奎,他在短暂的假期内经历了人生大起大落,甚至感觉整个人生都被击溃。 埃塞奎的父母外出度假,自己有了大把闲暇时间可以挥霍。埃塞奎钟情男性,尽管自己有个名义上的女朋友,实际上自己很清楚性取向。 趁着父母不在家,埃塞奎开始寻找猎物。在试探了朋友的朋友、路人甲乙丙丁后,埃塞奎终于遇到了另一名年轻男子莫诺。两人小心翼翼相互试探后,很快明确了对彼此的好感,于是一拍即合,直接杀入房间。 埃塞奎认为自己和莫诺的感情是真爱情,而不是简单的一夜情。于是在莫诺的邀请下,埃塞奎前往莫诺堂哥家做客,并且趁着堂哥不在家,再一次发生关系。 埃塞奎父母度假回家后,埃塞奎也和莫诺断了联系。直到有一天堂哥突然发来一段偷拍视频,埃塞奎的激情时刻被全程偷拍。 堂哥以此要挟埃塞奎,让埃塞奎带着其他未成年男子去他家约炮,并且偷拍下视频供其贩卖牟利。 涉世未深的埃塞奎只能听从表哥指示,原本只是想着寻找猎物,现在却成了别人的猎物。迫于无奈,埃塞奎向曾经对自己示好的另一个年轻男孩下手。 在面对比自己更年轻的男孩时,埃塞奎俨然一副老司机的架势,很快两人就打成一片。 男孩向埃塞奎毫无保留的献出自己,甚至拿出祖传的爷爷的手表送给埃塞奎。收到手表的一刻,埃塞奎悲痛万分,认为自己辜负了男孩的爱,也懊悔自己落得如此田地。故事就此结束。 《猎情人》一有机会就会出现伯格镜头,导演不放过任何一个展现男性性征,着力营造暧昧气氛。 猎物和猎人的身份转变也就是一瞬间的事情,有些事情只要挑明后,就会顺理成章。埃塞奎本意是顺从自己的生理,没想到被人无情利用,于是他也故技重施,利用别人的生理给弥补自己心理伤害。 这次导演将镜头改为对准未成年人,原本那些熟男大叔被现在的稚嫩脸庞取代。 说实话我是无法接受影片主角的颜值,连心眉看着就有点儿不自在,一般印象里的连心眉都是李逵张飞似的猛男,现在换成一个细皮嫩肉的小受,怎么看怎么别扭。 话说回来,男孩子出门在外,还是要注意保护好自己。现在坏人那么多,仅靠课堂的教学已经不足以全面保护自己。小菜鸟在老司机面前毫无招架之力,各种PUA将小菜鸟们玩得团团转。 看似你侬我侬,实则暗藏凶机。原本认为安全的地方都可能成为犯罪分子的作案场所,那些缺乏社会阅历的小孩更是黑手们最爱的目标。 约炮有风险, 交友需谨慎。 点击这里: 近期影视推荐

