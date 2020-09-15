《宿醉》：单身派对惹的祸

很经典的一部喜剧片，粗口不断的R级片，剧情很丰满。讲的是即将步入婚姻殿堂的道格被三个好友拉到拉斯维加斯举行单身派对，做婚前最后一次疯狂，但结果却把新郎给弄丢了，他们必须回忆起昨晚发生的一切才能找回新郎，顺利举行婚礼，由此产生了一连串的悬疑事件！电影的叙事结构很有意思，当天晚上发生的事情不是平铺直叙，而是通过一件一件的异样来反推回他们在晚上发生的荒诞事情。这样，抓住的观众的好奇心，很有兴趣地跟着电影去发现。

剧情：道格即将与女友结婚。婚礼前两天，道格与朋友——教师菲尔、牙医斯图和胖子阿兰（也是小舅子）从洛杉矶驱车前往赌城拉斯维加斯为他举办婚前单身派对，入住凯撒宫豪华套房。一晚过后，三人发现道格失踪，浴室里出现一只老虎，衣橱中多了一个婴儿，斯图缺了一颗牙，窗外塔尖上插着席梦思床垫，菲尔戴着医院手环，而他们的车也不知为何变成了警车。三人惊慌失措，完全无法记起昨晚发生过什么，却必须在24小时之内迅速解决谜团找到道格返回洛杉矶。

三人根据线索反推，先是到医院，从医生嘴里得知他们在教堂举办过婚礼，原来大醉的他们为斯图和另一单身舞女举办了婚礼，舞女原来是婴儿的母亲。那只老虎竟然是拳王泰森的，他们大醉时在拳王家偷的，顺便偷了一辆警车。斯图的牙是和阿兰打赌时自己拔掉的。他们不省人事是因为阿兰为了嗨给他们下错了药，卖药的该拿yao tou wan，却给他了MI jian yao。

甚至还在赌博时招惹上了一个中国帅男的黑势力，帅男说他们绑架了道格，敲诈他们8万美元来赎人，三人没钱，却通过阿兰的技能在赌场赢到了8万。赎人时却发现人质是卖药的家伙，只是重名了，也叫道格。三人继续想办法，斯图灵光一闪，想到他们可能捉弄道格，把他和床垫扔到了楼顶，三人赶到楼顶，终于找到了道格，婚礼正常举行。斯图也渐渐发现舞女的性格优点，决定和女友梅丽莎分手。