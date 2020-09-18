《刺猬索尼克》：跑得快的人很孤独

来吧，又是一波童年记忆杀。

对于70年代生人来说，上世纪80年代的红白机是不可磨灭的群体记忆。

在众多的横版过关游戏中，世嘉的《刺猬索尼克》远没有任天堂的《超级玛丽》受欢迎。即便这样，我仍然能一眼认出那个蓝色的闪电小子，虽然我一直以为它是SONY的吉祥物而非一只SEGA的刺猬。

真人版《刺猬索尼克》看上去就是《大侦探皮卡丘》的高仿，特别是索尼克光溜溜or毛茸茸的造型之争，它凸显了卡通游戏电影改编之路里萌物雄霸天下的当代价值取向。

故事不重要，萌萌哒就OK了。

然而，故事真的不重要么？

《刺猬索尼克》在游戏电影化的故事创作上有所创新，它抓住了索尼克“跑得快”这一特质对主角的性格特点进行了挖掘，试图引起观众的共鸣。

不妨把最近几年银幕上跑得最快的那几位角色摆一块儿来看看他们的共性：

1、跑得快的人都很宅

索尼克平常住在山洞里，有宅男标配的懒人沙发、音响设备、杂志以及运动设施，喜欢自己和自己打乒乓。

这无疑与另一位“跑得快的人”快银在《X战警：逆转未来》的出场是一样一样的，一样的宅男标配，一样的自己和自己打乒乓。

再来看看《正义联盟》里的闪电侠，满屋子电子设备与漫画，当然还少不了一张御用的懒宅沙发。

2、跑得快的人话很多

也许是动作敏捷的缘故，跑得快的人说话也挺顺溜，满嘴跑火车，给人以话痨的感觉。

索尼克在其中当之无愧排第一。

闪电侠也很碎碎念，而且是团队里的搞笑担当。

快银有些腼腆，语速却不慢，而且和以上两位一样的俏皮。

3、跑得快的人很贪吃

因为跑得太快，需要消耗太多能量，他们通常很贪吃，但就是长不胖。

快银有一屋子的超市食品。

闪电侠更是一个十足的吃货。

4、跑得快的人很闪耀

跑得快的人都拥有属于自己的高光时刻，我们称之为“子弹时间”。

他们或伴随着闪电；

或伴随着美妙的音乐。

相同的是，那绝对是影片最为闪耀的段落。

5、跑得快的人很孤独

也许是因为跑得太快了，周边的人都跟不上节奏，所以他们话挺多，希望和人交流。

然而事与愿违，他们与众不同，也就注定了他们生来孤独。

索尼克最大的愿望便是交到一个真正的朋友。

单亲家庭的快银无疑是一个问题儿童，没朋友、偷窃狂是他的唯二标签。

闪电侠同样很孤独，用他的话来说，“我需要朋友。普通人太难相处，我没那个耐心。他们的节奏我实在没法理解，他们……太慢了。”

这便是《刺猬索尼克》想要表达的主题：跑得快的人很孤独。

生活中的我们同样如此，很多人在运动、脑力、技能、智慧上远超常人，他们时不时会感到木秀于林的孤独。

摆在他们面前的只有三条路：

1、保持速度，找到同类；

2、放慢速度，找到朋友；

3、加快速度，超普通人一整圈，和他们并肩……

你的选择是哪种？