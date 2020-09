不想当旗手的棋子,不是好炮灰——《铁雨2:首脑峰会》 今天聊聊电影《铁雨2:首脑峰会》。 片名Steel Rain 2 (2020),别名铁雨2:首脑会谈 / 钢铁雨2:核战危机(港) / 钢铁雨:深潜行动(台) / 铁雨2:顶上会谈。 《铁雨2》与前作类似,也是一部政治题材战争大片,影片特点就是紧贴时政,观众们平日关心国际局势的话,会更好地理解影片。 如果看到有文字说影片可笑,那就别继续看这些文字,写文字的人根本没看懂影片里的潜台词。 《铁雨2》比起上一部更加激进大胆,朝鲜半岛在世界强国角力之间扮演了棋盘的角色,而朝韩双方则是大国博弈的棋子。 比起第一部的政变,第二部俨然格局更加庞大,直接通过国家最高领导人之口说出了很多大胆计划,很多话直接写进台词里,剩下的话也比较直白地给予暗示。 第一部《铁雨》里,影片还藏着掖着没有给北半岛最高领导人一个正面镜头,到了第二部里则完全没有这些顾忌。直接安排上一名演员正面表现北半岛最高领袖。 美国总统斯穆特则符合美国人一贯的自大傲慢形象,仿佛自己是地球球长。 而南半岛总统韩京冀则一如既往地扮演正面阳刚的和事佬和润滑剂角色。 朝韩美三国最高领导人挤在逼仄狭小的空间内,占据了影片绝大部分时长。影片借着他们三人互动,表达了朝鲜民族在争取民=半岛和平统一所做出的的巨大努力。 《铁雨2》一开场,日方抛出了《影舞者计划》,策划在“钓鱼岛”或者“独岛”发动战争,全片气氛推向战争一触即发的边缘。 所谓“影舞者”说白了就是替死鬼的意思,美国想利用日本向中国开战,然后美国参战,一举消灭中国海空力量。日本不愿意做炮灰,于是向中方通气。 敌人既然摩拳擦掌,那么中方自然不会坐以待毙。如果选择在钓鱼岛发生摩擦,中方肯定要在半岛吸引敌人火力,那么将两面作战局势十分不利。 于是选择在北边独岛就成了最优选择,把水搅浑才能浑水摸鱼。 中方为了让摩擦准确发生在独岛,于是资助日本国内大佬,制造国内舆论,准备在半岛发生摩擦。 由于“血盟”的关系,中朝之间也会事先通气。 于是朝鲜高层护卫总局局长朴振宇在明确日后会得到援助时,同意支持中方计划,准备向日本发起进攻,将战斗爆发在独岛。 俄罗斯的态度则是坐山观虎斗,随时准备捡漏。 以上就是“影舞者”计划所催生出来的一系列大国博弈。 简单的说就是美国想灭了中国,让日本做替死鬼,日本不愿意白白送死,偷偷预警中方。中方做好万全准备,将战火北引。 这就是后面《铁雨2》后面主体部分表现内容的前情。 于此同时,韩国总统还在积极推动半岛和平进程。因为这是韩国人拍摄的电影,伟光正形象自然要由韩国人扮演。 半岛无核化谈判过程中,朝美之间发生不愉快,美国坚持要朝鲜交出核武器,朝鲜要求美国先签字。 和平进程受阻谈判陷入僵局,就在这时,朴振宇等不急了,发动政变,绑架了三国领导人,急吼吼地要向日本发射核弹。美日中在得到消息后,也同时立即展开行动,一场大战迫在眉睫。 喜欢军事的人都知道,东亚有个名字叫“怪物房”。仔细看看东亚各国的军事实力,再对比对比世界其他两百多个国家的军事实力,你就会发现,在东亚生存是一件多么残酷的事。 一个国家的常备军数量甚至超越世界绝大部分国家人口,在这里稍不注意就会引发重大国际问题。所以美国才会选择在此动手。 《铁雨2》中表现的大国博弈虽不是重点,却是全片基石。只有明白影片设定的前提,才能理解主角们为和平作出努力的艰难程度。 就像韩京冀所说,一个新兴国家处于国力快速上升时期,老牌强国会不遗余力地遏制挑战者,极大可能会采用热战形式。现实生活力美国正是如此,在国力衰败信誉低落的时候,能够拿得出手的也就剩下军事霸权了,如果不在此时奋力一搏,霸主地位将铁定被抢走。 大国博弈时,小国能有什么话语权呢。 很多人觉得《铁雨2》可笑是影片拔高了韩国在国际事务中的作用。但韩国人拍摄的电影是给韩国人看的,能够满足宇宙中心国国人的心态就好,谁管其他国家人民怎么想。 其实《铁雨2》里也很清楚,单靠朝韩两国领导人一顿猛操作基本都是无效的,所以在影片中才会加入三方会谈,让美国总统斯穆特加入被绑架行列,否则单是朝韩两国领导被绑架,根本没人管他们死活的。 韩国人拍摄政治题材电影,表达出的最大愿望还是南北统一。 不管给美国人做狗还是给谁做炮灰,半岛上生活的人都是同一个民族的兄弟姐妹。能够统一是大家都希望看到的事情。 而小国的悲哀也在于此,事情并不会按照小国意愿发展。统一不统一并不是这个民族人民能够说了算的。只要世界霸权还在,统一就不可能实现。 《铁雨2》中的战斗镜头不输前作,在强化了白头山核潜艇性能后,核潜艇也能在水下做出种种精彩操作。 前段时间的《灰猎犬号》讲的就是美国驱逐舰和德国潜艇的战斗,《铁雨2》同样关于潜艇,画面聚焦水下,将看不见的水下暗流涌动表现得扣人心弦。 前作里核弹导弹的精彩镜头,到这里变成了深海下深水炸弹、鱼雷的摇曳身姿。核潜艇在主角光环的笼罩下,宛如高级玩家在低级房炸鱼,表现十分抢眼。 不想当旗手的棋子不是好炮灰, 乍看操作猛如虎战绩全靠做狗。 点击这里: 近期影视推荐

