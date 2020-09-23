严肃的事情轻松说——《搬迁的大名》

今天聊聊电影《搬迁的大名》。

片名引っ越し大名！ / Samurai Shifters (2019)，别名武士搬家好吃驚(台)。

本片是一部改编自历史故事的日本喜剧电影，讲述执行搬家任务的大名。

影片原型是日本历史上搬家七次的大名松平直矩，松平直矩搬家数次，里面总有一次能够拿得出来改成喜剧。

《搬迁的大名》故事发生在1682年德川幕府第五代将军德川纲吉时期。德川幕府的建立是日本战国时代结束的标志，日本也进入了一段较长时间的和平年代。

幕府将军为了维系统治，想出了一个让大名搬家的主意。这类似于边疆大臣的换防，只是这里的大名搬家更加变态，需要把所有家臣都带上。

松平直矩因为拒绝朝廷潜规则而遭受打击报复，半夜接到搬家命令，被要求搬到600公里外的九州。

搬家任务来得急，不仅如此还有其他噩耗，俸禄也从原来的15万石削减到7万石。

钱少时间紧任务重，一时间松平直矩和家臣们都束手无策。如果不能完成搬家任务，等待的就是剖腹，于是他们将一名图书管理员

片桐春之介推上前台，让片桐春之介负责此次搬家事宜。

片桐春之介平时就是个书虫，整天阅读各式各样的书籍。这次被赶鸭子上架也是十分无奈，只能硬着头皮往上顶。

幸好片桐春之介还得到了好友们的帮助，加上自己以身作则、清廉表率，整个搬家轻松愉快，有惊无险。

片桐春之介作为故事主角，自然要行得正坐得端，在别人没有头绪的时候，他发挥读书多的优势，找到行之有效的方法；在别人对他产生质疑的时候，他积极面对，用行动证明自己。世界上就怕认真二字，能够真正做到这两个字，成功也就不远了。

《搬迁的大名》最大的作用应该就是帮助观众们通过电影了解一段历史。

劳民伤财的搬家本身并没有什么积极意义，除了幕府维持自身统治外，可以说就是折腾人。影片将残酷的政治斗争通过喜剧的方式表现，独特的切入点让枯燥乏味的历史变得生动有趣。

搬家本身就是一个极其无聊的事情，在突然增加任务难度的情况下，搬家变得很不好玩。导演犬童一心偏偏要把不可能变为可能，让苦无乏味的搬家任务变得具有喜感。

喜剧效果基本就是靠着营造反差，原来籍籍无名谁都看不起的图书馆管理员，掌握核心技能后实现逆袭，一路晋升为家老。中间加入许多插科打诨式的元素作为点缀，最终看起来算不上爆笑，但也算是一部还行的喜剧。

严肃的事情轻松说，

枯燥的事情认真做。

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