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一朝一夕爱情之道——《爱情人偶》

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2020-9-25 21:10:32

一朝一夕爱情之道——《爱情人偶》

今天聊聊电影《爱情人偶》。

片名ロマンスドール / Romance Doll (2020)，别名爱情人形(台) / 浪漫人偶。

 

这是一部日本爱情电影，改编自导演棚田由纪的同名小说

尽管影片打着性爱娃娃的噱头，实际上性爱娃娃仅仅是整个故事的印子，穿针引线般的将主人公的爱情故事穿了起来。

 

男主角北村哲雄从美院雕塑专业毕业后，经学长介绍找到一份和自己的美术专长有点儿联系的工作——制作性爱娃娃。搞清楚工厂生产商品后，北村哲雄欣然接受了这份工作。并不是因为他有多么热爱性爱娃娃，也不是他有多么变态，纯粹是为了打工挣钱。

就这样，北村哲雄留在了工厂，成了一名性爱娃娃制造师。

 

借着北村哲雄的工作过程，观众们也得以了解性爱娃娃的发展过程。

原本充气的塑料壳逐渐发展到乳胶材料，不过乳胶容易脏也难保养，很快被PVC材质取代。PVC全面优于乳胶材质，但是和真人皮肤比起来还是有所不同。

于是人们又发展出硅胶材质，不论触感还是外形，都和心中的完美人偶已经十分接近了。

虽然这些看起来很有趣，但依旧是增加了一点奇怪的知识。

 

为了制造完美人偶，北村哲雄和师傅相川金次想到邀请真人模特的点子。于是北村哲雄和前来应聘的人体模特小泽园子相遇了。

尽管北村哲雄一开始的目的并不纯粹，但抵不住心中浓浓爱意。北村哲雄大胆地向小泽圆子表白了，并且最终抱得美人归。

 

在性爱娃娃的牵引下，《爱情人偶》变成了一部纯爱片。

谁能想到开片就是满屏幕人体画面的岛国电影，居然是一部正经地不能再正经的纯爱电影。

影片在色情和艺术之间拿捏地十分准确，性爱娃娃看似色情，在导演巧妙的安排下，反而成了一件艺术品，而创作它们的自然也是一群艺术家。

 

在《爱情人偶》里的娃娃们，被北村哲雄注入了灵魂。当观众们看到工匠精神精雕细琢制造出的娃娃后，第一感觉肯定是栩栩如生，眼前就是小泽圆子再世。

影片前面一直强调的完美人偶，仿佛在注入人们的感情后，活了过来。观众们眼前的不仅是商品，更是艺术品。有情有爱有寄托，纯爱电影就这样成了。

 

一见钟情到随后的蜜月期，再到聚少离多的婚后生活，再到不可避免的七年之痒，北村哲雄和小泽圆子完整演义了爱情常规的模样。

或许有过类似经历的人会从他们身上看到自己的影子。爱情有苦有甜，关键看怎么维系。有时候一点疏忽就会给感情带来创伤。

北村哲雄和小泽圆子都保留过属于自己的秘密，生怕告诉对方秘密会伤害彼此。其实这正是对感情的不坚定造成的，如果能够坚定的相信对方相信自己，他们心中的秘密应该不会成为秘密。

 

人都是这样，失去才知道珍惜，而在明确知道会失去的时候，人就会愈发珍惜，仿佛从来不曾拥有过一样。

虽然不像韩剧那样搬出车祸癌症治不好的套路，《爱情人偶》也将离别当做一次大难放在主人公生活中。

死亡是每个生命不可避免的终点，将死之人和活着的人如何面对是影片着重探讨的内容。北村哲雄和小泽圆子的处理方式算不得满分，但也是一种较为稳妥的处理方法。

 

一朝一夕爱情之道，

一生一世人偶之魂。

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6.8 

爱情人偶 (2019)

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