所以,到底难在哪里?——《宅男腐女恋爱真难》 今天聊聊电影《宅男腐女恋爱真难》。 片名ヲタクに恋は難しい / Wotakoi: Love Is Hard forOtaku (2020),别名阿宅的恋爱真难 / 宅男腐女恋爱真难真人版 / 阿宅的恋爱真难 / 阿宅的恋爱太难。 《宅男腐女恋爱真难》是福田雄一的另一部漫改电影,根据同名漫画改编而来。 观众们看到佛祖佐藤二朗、日本沈腾室毅等诸多角色,就会感受到似曾相识的感觉,这还是福田雄一的熟悉味道,喜欢的人会爆笑捶地,不感冒的人会略感尴尬。 桃瀨成海是一个资深腐女,沉溺于宅腐的世界里不能自拔,甚至自己还是一名BL漫画作者。 桃瀨成海宅腐属性太过于强烈,她的前一段恋情就是因为自己的宅腐身份被前男友知道后分手的。 分手后,她从单位离职,前往新单位,深度隐藏自己的宅腐属性,没想到却遇到小时候的游戏玩伴男主。 二藤宏嵩也是一名资深宅男,但他从不掩饰自己的宅男属性,而是大大方方向外界表明自己对游戏的热爱。 或许这个社会对男性比对女性更加宽容,或许二藤宏嵩就是喜欢这样,并不在意外界看法。 日本社会很拧巴的点就是动漫市场极度发达,消费者却不被待见。 谁要是被贴上宅基腐的标签,似乎是一件十分见不得人的事情。桃瀨成海一方面极为喜爱宅腐内容,一方面又害怕被人知道自己的喜好。 其实一个人的成熟标志就是可以活得十分自在,不需要依靠别人的评价来评判自己。相比桃瀨成海,二藤宏嵩显然更加成熟。 为了掩盖桃瀨成海的腐女属性,二藤宏嵩主动提出两人交往,用自己的宅男属性掩饰桃瀨成海的腐女属性。这颇有一种牺牲小我拯救苍生的感觉。 在片中,二藤宏嵩的“深情”告白更是深得二次元受众的心。虽然没有什么海誓山盟,却字字说在宅腐爱好者的心坎上。 《宅男腐女恋爱真难》在影片一开场就完成了表白,接下来的时间都是二藤宏嵩、桃瀨成海之间的恋爱日常,也就是撒糖环节。 如果非要说宅男腐女的恋爱和普通情侣有什么不同的话,大概就是他们会多一些共同语言吧。一方抛出一个梗,对方可以立马接住,两人还能乐不可支。 看到这里问题也就来了,片名所说的宅男腐女恋爱很难,但是观众们完全感受不到有任何难度。就看两位主角高畑充希、山崎贤人的颜值,扮相十分符合漫画二次元的形象,女主角元气满满,男主角酷劲十足,这样颜值的人想要谈恋爱,真的一点都不难。 我不仅想到网上的一个段子,克里斯·埃文斯说:“看到喜欢的人就大胆表白,我就这么做的,从来没有失败过。”并不是所有人都能拥有美国队长的颜值、身材和美国美臀的。相比之下,正常人的恋爱才是真的难。感觉就像常人根本无法达到演员们的颜值,挫败感会更加强烈,毕竟这还是一个看脸的社会。 再说了,只要遇到对的人,哪里会有什么难度。两个人只要看对眼了,什么问题都不是问题。 影片颇有挂羊头卖狗肉的意思,演员颜值太高让恋爱难度完全变味,如果长成这样还说恋爱太难,其他芸芸众生只能孤独终老了。说白了,《阿宅的恋爱真难》就是一部披着宅男腐女外壳的恋爱喜剧。 本片还有一个重要属性就是歌舞片。影片中动不动就来一段唱歌跳舞,不喜欢这一口的观众估计不会喜欢。 《阿宅的恋爱真难》的歌舞编排与《爱乐之城》极为相似,甚至有一段伴舞的人员服饰都如出一辙。做个简单的类比,《阿宅的恋爱真难》就是宅腐版的《爱乐之城》,结局是全员开心的喜剧,而不是《爱乐之城》的遗憾收场。 无法按捺的恋爱味道, 所以,到底难在哪里? 点击这里: 近期影视推荐

