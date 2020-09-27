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《T-34》：胜利大逃亡坦克版

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2020-9-27 8:19:32

就像韩国电影人喜欢拿朝韩关系做文章百拍不厌，俄罗斯电影人制作二战题材电影也是乐此不疲。这次，二战中最具代表性的武器———坦克，成了全片的绝对主角。

 

 

坦克伏击战，坦克攻防战，坦克游击战，坦克夜巷战....各类战术堆砌出大量高速摄影镜头，不厌其烦的展示坦克炮弹发射的运行轨迹：出膛、飞行、跳弹、穿甲、炸开，整个过程细致入微，慢镜中每一颗火星在眼前跳动纤毫毕现，每一声爆破在耳边炸响如临其境。

 

编导用那些华丽多角度的CG画面，毫不掩饰的抒发着自己对钢铁怪兽大作战的热情和迷恋！

 

反面角色———纳粹黑豹坦克彻底成了炮灰，几辆配备精良的德国坦克小分队合力围攻，不但拿不下一辆修修补补从集中营里逃出来的苏联T-34战俘坦克，反而被后者一个个巧妙歼灭....

 

 

武器装备有落差事小，敌我智商有落差事大，片中的德国军人既愚蠢且骄傲，被聪明又机灵的苏联共青团战士们玩得团团转，自己关押战俘的集中营被破坏不说，连唯一一名美女翻译也被亡命逃窜的苏联阶下囚顺拐泡走，难怪纳粹头目英俊挺拔的面孔最后都气变形了....

 

没办法，谁叫电影是俄罗斯人拍的呢？想想我们的抗日神剧，情感上也就能理解了。

 

 

全片剧情编排紧凑好看，倒也没有一味丑化德国人，敌军的战术指挥被放置在较高的水准，德军军官之所以落败，让集中营煮熟的鸭子飞跑，完全是被自己的傲慢和轻敌所坑害。

 

片中苏联坦克手俘虏试驾坦克的桥段令人印象深刻。德军战俘集中营里，一辆战场缴获的破旧苏制T-34左漂右移，灵活奔行。柴可夫斯基《天鹅湖》悲壮而又庄严的交响乐曲轰鸣声中，这辆时速不超过60公里的笨重钢铁杀器，硬是开出了芭蕾舞者的优雅范儿。

 

此时此刻，战斗民族虽身陷囹圄、但傲骨难驯的民族气节，上升到最高点！

 

 

比较莫名其妙的是，片中德国人每讲一句德语台词，画外音就用俄语再陈述翻译一遍，看碟的时候，还以为自己把声轨选错了。

 

俄罗斯民族观众看电影都不瞧字幕的吗？
华夏民族观众看电影一双眼盯两排双语字幕的技能了解一下。

7.0 

T-34坦克 (2018)

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T-34坦克/T-34(2018)
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