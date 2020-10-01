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狗尾续貂，拥抱全新缺点——《釜山行2：半岛》

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2020-10-1 21:37:42

狗尾续貂，拥抱全新缺点——《釜山行2：半岛》

今天聊聊电影《釜山行2：半岛》。

片名Peninsula / Train to Busan 2 (2020)，别名尸杀半岛(港) / 尸速列车：感染半岛(台)。

 

顶着《釜山行》名号归来的《釜山行2》，用实际行动证明了当年《釜山行》的成功是不可复制的。

前作导演、编剧延尚昊回归，重新担任《釜山行2》的导演、编剧，然后正统续集用一个与前作关联极弱的故事，完成了一次狗尾续貂式的拍摄。

 

《釜山行2》里不合情不合理的设置极多，随便一个点都可以拿出来吐槽。

比如正常情况下汽油的保质期是3个月，在影片中时隔四年，韩国的汽车不仅油没变质，车载电池也是极为坚挺。不论汽油质量还是汽车油箱密封性，堪称业界奇迹。表现汽车老化方面，《行尸之惧》表现得较为真实，一群人会为了油田大打出手。

比如韩国人对《Running man》真的是真爱，哪怕国家毁灭丧尸横行，也要整出一个丧尸世界里的Runningman。或许在人类形态的时候，韩国人得不了几块奥运金牌，指望着变成丧尸后，可以冲击一下各项田径比赛吧。

比如结尾的刻意煽情，没由来的一顿乱打，显得毫无章法。如果将影片最后十几分钟拖沓戏份删掉，说不定影片还能抢救一下。

其他就不多说了，原本就很怪异的丧尸片到处透露着说不出的怪异。

 

《釜山行2》还暗戳戳地揶揄邻国日本和天朝，仿佛韩国的困境都是别人造成的，最后还向牵着狗链子的美爹表露了一下忠心，宇宙中心人的那种极端自大和自卑展览无遗。

与其暗戳戳地说，不如大胆地表现，就这一点来看，《釜山行2》远不如另一部同样是续集的《铁雨2》来的有趣。《铁雨2》就直面效果困境，大胆探讨了激进解决方案。

 

不论场景还是特效，观众们都可以很明显的感受出《釜山行2》实现了升级。动不动就搞出一些大场面，成群结队的丧尸仿佛脱了缰的野狗，欢快地奔跑在韩国大地上。

长篇累牍的动作戏，看样子是《釜山行2》想要对标《疯狂的麦克斯4》，或者对标《速度与激情》，反正就从丧尸追逐加公路追逐戏看，影片是在向一线娱乐大片看齐。

不过那些著名动作电影用的是实拍，不是靠特效拼接，影片中特效痕迹过于明显，会让观众毫不费力地出戏。

 

而实际效果如何呢？观众们普遍反映这是一部大烂片，力气全用错了地方。《釜山行2》真正做到了狗尾续貂，抛弃了原有根和魂，单纯地在动作戏上花了太多功夫。

《釜山行2》也就是看着热闹，其实还不如《#活着》来的有趣。

 

《釜山行2》最大的问题就是丢了前作的魂。

第一部《釜山行》能够火出圈，成为现象级丧尸片，甚至成为亚洲丧尸电影之光，关键是影片中有人文关怀。孔刘、马东锡为了家人舍生忘死、奋不顾身，其中蕴含着最真挚的感情，观众们可以十分轻易地与之实现共情。

毕竟丧尸电影本来就是个类型电影，根本不会存在的事物。观众们看丧尸就是看的人文情怀，要看动作戏干嘛不选一个正经动作戏呢。

 

只破不立，抛弃已有优点，

狗尾续貂，拥抱全新缺点。

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标签： 灾难(214) 韩国(572) 冒险(498) 惊悚(1922) 剧情片(2553) 娱乐片(754)

5.7 

釜山行2：半岛 (2020)

影评(9)

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釜山行2：半岛/Train to Busan 2(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8219540/
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