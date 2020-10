美国网大致敬阿婆——《谋杀疑云》 今天聊聊电影《谋杀疑云》。 片名Murder Mystery (2019),别名猜猜猜谁是凶手(港) / 夺命鸳殃(台) / 谋杀疑案 / 谋杀之谜 / 谋杀案。 这是一部Netflix出品的犯罪题材电影。 如果观众对侦探推理小说比较熟悉的话,就会从这部《谋杀疑云》中看到大量推理女王阿加莎·克莉丝蒂的影子。 整部电影正如阿加莎式小说的常见套路,影片开始一对美国夫妻尼克和奥德丽,为纪念结婚15周年,踏上前往欧洲旅游之路。不曾想到,他们随之卷入一场超级富豪家中的遗产争夺。 七百亿美元家产的法国富豪将后人聚到一起,突然提出要把所有财产留给新认识的小姑娘,所有子嗣友人一分钱都得不到。就在此刻,谋杀案也随之发生。 超级富豪的死只是整件故事的开端,被害者数量不断增加,越来越多的人惨死,狗血家庭伦理剧变成了侦探剧。 原本抱着吃瓜群众心态,想看豪门恩怨八卦大戏的夫妻俩瞬间傻了眼,他们反而成了旋涡中的首要嫌疑人。他们只能使出全身解数找出凶手、自证清白。 我们可以很明显地感受到,《谋杀疑云》的编剧对阿婆是真爱铁粉,整部影片都在向《尼罗河上的惨案》致敬。经过简单铺垫后,影片立即进入正题,惨案就发生在豪华游艇上。 随后的剧情设置也是和阿婆的常用套路相仿,出现在案发现场的所有人都和死者有过节,都有着充分理由杀害死者。 然后被害者范围逐渐扩大,不靠谱的侦探绞尽脑汁推理出来的犯罪嫌疑人也一个接一个被杀。凶手范围越来越小,尼克夫妻俩自证清白的难度却越来越大。 在推理凶手的过程中,也是加入了大量反转元素。这就像阿婆每次都会安排不同的反转元素一样,《谋杀疑云》中也是小反转不断。 法国警察为了向尼克夫妻表示谢意,将他们送上了东方快车。 如果还有续集的话,应该就是尼克和奥德丽俩人再次卷入《东方快车谋杀案》了吧。只是考虑到影片的口碑分数的确不咋地,是在没必要继续拍续集了。 美国人拍摄英国式的推理电影,拍摄出来的成片总免不了带上美国快餐味儿。 原本并不复杂的案件,在不靠谱的警察全力“侦破”下,变得愈发复杂。加入的主角家庭中年危机、婚姻问题,都是为了弥补简单案件时长不够的困境。 主角由著名喜剧演员亚当·桑德勒出演,也表明这部影片不会走正剧路线。只可惜尼克并没有波洛的灰色脑细胞,有的是聒噪加闹心。 《谋杀疑云》有一个很明显的缺点,就是影片调色有点儿太不上心。 生硬的画面颜色,看来像是一部赶工作品,而且还是那种没有好好后期的网大级别作品。 如果不觉得调色是问题的话,整部影片还是比较轻松愉快的,大家可以不动脑子地跟随尼克夫妻俩完成案件侦破。 美国网大致敬阿婆, 聒噪夫妻闹腾法国。 点击这里: 近期影视推荐

