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美国网大致敬阿婆——《谋杀疑云》

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2020-10-4 21:07:49

美国网大致敬阿婆——《谋杀疑云》

今天聊聊电影《谋杀疑云》。

片名Murder Mystery (2019)，别名猜猜猜谁是凶手(港) / 夺命鸳殃(台) / 谋杀疑案 / 谋杀之谜 / 谋杀案。

 

这是一部Netflix出品的犯罪题材电影。

如果观众对侦探推理小说比较熟悉的话，就会从这部《谋杀疑云》中看到大量推理女王阿加莎·克莉丝蒂的影子。

 

整部电影正如阿加莎式小说的常见套路，影片开始一对美国夫妻尼克和奥德丽，为纪念结婚15周年，踏上前往欧洲旅游之路。不曾想到，他们随之卷入一场超级富豪家中的遗产争夺。

七百亿美元家产的法国富豪将后人聚到一起，突然提出要把所有财产留给新认识的小姑娘，所有子嗣友人一分钱都得不到。就在此刻，谋杀案也随之发生。

 

超级富豪的死只是整件故事的开端，被害者数量不断增加，越来越多的人惨死，狗血家庭伦理剧变成了侦探剧。

原本抱着吃瓜群众心态，想看豪门恩怨八卦大戏的夫妻俩瞬间傻了眼，他们反而成了旋涡中的首要嫌疑人。他们只能使出全身解数找出凶手、自证清白。

 

我们可以很明显地感受到，《谋杀疑云》的编剧对阿婆是真爱铁粉，整部影片都在向《尼罗河上的惨案》致敬。经过简单铺垫后，影片立即进入正题，惨案就发生在豪华游艇上。

随后的剧情设置也是和阿婆的常用套路相仿，出现在案发现场的所有人都和死者有过节，都有着充分理由杀害死者。

然后被害者范围逐渐扩大，不靠谱的侦探绞尽脑汁推理出来的犯罪嫌疑人也一个接一个被杀。凶手范围越来越小，尼克夫妻俩自证清白的难度却越来越大。

 

在推理凶手的过程中，也是加入了大量反转元素。这就像阿婆每次都会安排不同的反转元素一样，《谋杀疑云》中也是小反转不断。

法国警察为了向尼克夫妻表示谢意，将他们送上了东方快车。

如果还有续集的话，应该就是尼克和奥德丽俩人再次卷入《东方快车谋杀案》了吧。只是考虑到影片的口碑分数的确不咋地，是在没必要继续拍续集了。

 

美国人拍摄英国式的推理电影，拍摄出来的成片总免不了带上美国快餐味儿。

原本并不复杂的案件，在不靠谱的警察全力“侦破”下，变得愈发复杂。加入的主角家庭中年危机、婚姻问题，都是为了弥补简单案件时长不够的困境。

主角由著名喜剧演员亚当·桑德勒出演，也表明这部影片不会走正剧路线。只可惜尼克并没有波洛的灰色脑细胞，有的是聒噪加闹心。

 

《谋杀疑云》有一个很明显的缺点，就是影片调色有点儿太不上心。

生硬的画面颜色，看来像是一部赶工作品，而且还是那种没有好好后期的网大级别作品。

如果不觉得调色是问题的话，整部影片还是比较轻松愉快的，大家可以不动脑子地跟随尼克夫妻俩完成案件侦破。

 

美国网大致敬阿婆，

聒噪夫妻闹腾法国。

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标签： 犯罪(1694) 喜剧(2358) 美国(4820) 明星(1196) 剧情片(2557) 娱乐片(756) Netflix(74)

6.8 

谋杀疑案 (2019)

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谋杀疑案/Murder Mystery(2019)
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