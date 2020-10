展现最强者该有的样子——《天才枪手(剧版)》 今天聊聊泰剧《天才枪手》。 片名Bad Genius The Series (2020),别名模犯生。 2017年泰国电影《天才枪手》风靡一时,这部电影取材自真实事件——2014年的SAT考试作弊案。电影将跨大洲作弊案进行拓展,拍成了两小时的电影,反响非凡。 3年后创作团队更进一步,将电影扩展成12集的电视剧。深挖影片背后的故事,讲述影片没有讲完的故事,整体表现依旧精彩无比。 简单的说,电视剧版和电影版区别不大。 相同点是电视剧版与电影版人设保持了一致,包括角色人名、性别、性格、人物关系、家庭背景等,校园内的小打小闹作弊到国际考场堪比谍战的作弊都基本一致。琳、班克、帕特、格蕾丝等熟悉的角色又回来了。 不同点是电视剧版时间是原来的六倍,剧中增加了大量家庭戏、感情戏,目的很明显,那就是为了凑时长。此外改变了电影版中实现难度颇高的作弊手法,改成了更加可信的作弊方式。在最后增加了一场泰国全国高考作弊案,丰富了影片没有讲完的后续故事。 熟悉泰国私有制的人就会看到剧中表现现实生活的残酷性。 私有制下,贫富差距越来越大,剧中的不同阶层生活犹如云泥之别。别看剧中色调比较明媚阳光,现实只会更加黑暗。 有钱的可以为所欲为,寻找规则漏洞,甚至制造规则漏洞,实在不行就用钱开路。富二代的零花钱比底层人民几年打工钱都多。六万泰铢而已的学费,也就一万多人民币,在有钱人眼里不过是挥挥手的事情,而在贫民眼里是拼了老命挤出来的血。 潜规则的势力无孔不入,高中生活甚至比社会更加不堪。 钱权交易、徇私舞弊、尔虞我诈、骗色出柜,在前几集中都有直白露骨表现。观众甚至会感觉这所顶级高中里全员恶人,还未成年的一群孩子在潜规则里惬意无比。 在这样的大泥潭里,如果长出白莲花,那才是咄咄怪事。出淤泥而洗清淤泥,才是强者该做的。 为了增加时长也好,为了丰富角色感情线也好,剧版《天才枪手》增加了许多年轻人的狗血爱情剧。 这里的爱情剧比起其他狗血泰国剧丝毫不逊色,大人们会玩的花样,孩子们也一样玩得很溜。看来果然有钱就变坏,狗血故事哪里都有,这和年纪关系不大,有钱才有资本去创造狗血。 当你凝视深渊,你愁啥? 深渊也在凝视着你,瞅你怎地? 既然学校、老师都可以利用规则明目张胆地欺诈学生、家长,那么学生为啥不可以利用规则反将一军呢。 贫穷是最大的原罪。条条大路通罗马,有的人就生在罗马。当好学生拼死拼活买票去罗马时,罗马人早已呆腻了。 敢于让看似拥有光明未来的三好学生打破规则的,是眼前的苟且。三好学生可以轻松完成考试规则里的考试任务,却要为了学费发愁。而没有学费,一切“光明未来”都不会存在。 就像字典所说:“张华考上了北京大学,李萍进了中等技术学校,我在百货公司当售货员:我们都有光明的前途”。 当一个人按照规则做到了规则允许内的最好时,却发现却会另外的规则限制得死死的。他会不会产生疑惑、怨恨,甚至产生挑战规则打破规则的事情呢? 剧版《天才枪手》的几段重头戏和电影版一样,都是堪比谍战的考场作弊过程。学神轻松完成考试的同时,还有充裕时间可以帮助其他人作弊。 剧中考试一场接一场,观众的小心脏也跟着一跳又一跳。一方面是当年考试的回忆太痛苦,另一方面是剧版表现得太过真实刺激。 每次作弊过程都惊心动魄,电视剧十分还原地传递了这种紧张感。从学生时代走过来的人就会有切身体会,考试的时候就已经十分紧张了,神经高度集中,大脑恨不得发挥出120%的功率。现在还要在此基础上,在监考老师严密监视下完成作弊,难度直接翻几番,心脏恨不得跳出来。 剧版《天才枪手》完成了电影版没有完成的任务,达到了电影版没有达到的高度。 剧版将电影最后没有讲完的故事讲完了,让剧中角色走上一条正道,可以光明正大地用实力向不公正发起挑战。 很多人看到结局会感到不解和惋惜,感觉是为了政治正确或迎合主流价值观而故意这样收尾。其实这才是强者该有的样子。 强者会在现有规则内打败所有人,如果认为规则不合适,就会成为规则制定者,去改变规则,让规则变得合理或符合自己的意愿。这才是强者该做的事情,而不是利用规则漏洞牟利。 剧版《天才枪手》的看点除了紧张刺激爽快感外,小演员们的颜值也是一大亮点。 小演员们都很年轻,充满青春活力。全剧的颜值担当就是女主角琳的扮演者普莉恩皮察雅·克玛拉娜君。她是前泰国顶级女子偶像团体组合BNK48前成员(BNK48是日本女子偶像团体AKB48的海外姐妹团)。比起电影版女主角茱蒂蒙·琼查容苏因那种美人在骨不在皮的美,普莉恩皮察雅·克玛拉娜君美得更加明显。 如果真的有人拥有她的颜值,还拥有她的智慧,那就简直是雅典娜再世,完全是老天爷喂饭吃的节奏。 只看你过电影版没有看过电视剧版《天才枪手》的话,建议看一看电视剧版。 剧版故事完成度更高,人物更加丰满,传递的价值观也更加正面积极。在欣赏演员颜值和紧张刺激故事的同时,还能回想起当年考试支配的恐惧…… 面对错误选择应对方式, 展现最强者该有的样子。 点击这里: 近期影视推荐

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视

标签: 犯罪(1702) 惊悚(1926) 酷(1254) 剧情片(2563) 泰国(126)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.