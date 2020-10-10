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谁是野蛮人——《等待野蛮人》

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2020-10-10 22:53:48

谁是野蛮人——《等待野蛮人》

今天聊聊电影《等待野蛮人》。

片名Waiting for the Barbarians (2019)，别名野蛮真相(台)。

 

本片原著是约翰·马克斯韦尔·库切（John Maxwell Coetzee）的同名小说。

J·M·库切是一位南非小说家，是第一位两度获得英国文学最高奖布克奖的作家。他在2003年获得诺贝尔文学奖。

《等待野蛮人》成书于1980年，是J·M·库切第一部为自己赢得国际声誉的长篇小说。这次J·M·库切担任影片编剧，将自己的作品搬上大荧幕。

 

库切的作品多着眼于批判西方文明的理性主义和伪道德，在影片中可以强烈地感受到作者对西方文明伪善的无情揭露。

野蛮愚昧这些标签都是人为贴上的，从来不会有人觉得自己是野蛮人、愚昧不开化。只有侵略者想要为自己装点门面，才会给敌人贴上野蛮愚昧的标签，这样才能师出有名。本质都是侵略殖民，非要又当又立，这才是标准的虚伪行为。

 

颠倒黑白是西方列强的惯用手段，《等待野蛮人》成了一个缩影。为了美化侵略，他们会或明或暗地煽风点火，用强盗逻辑占领一块又一块殖民地。

就像《等待野蛮人》中的做法，帝国占领了这片“无主之地”，然后声明因为野蛮人先造反，所以帝国部队才来平叛，而这时游牧民的影子都不知道在哪里。谎言说一千遍就成真了，只要侵略者自己相信那就是真相。

现实中的例子就是，历史书上总会说两次世界大战都是德国发动的，罗列一大堆理由。真实原因十分简单，两次世界大战战败国都是德国，而历史是胜利者书写，胜利者总不能说自己为了转移国内矛盾而引发世界大战吧。

 

《等待野蛮人》中没有明确的时代和地域背景，或许是约翰牛或者是或许高脚鸡，是北非或许是中亚，作品中故事发生在一个虚构的边陲小镇，泛指西方文明的侵略文化。

男主角是这个边陲小镇的治安官，在平静的日子里过着平静的生活。以乔尔上校为代表的的少壮派军官来到边陲小镇后，情况发生了变化。平静的生活不复存在，一切向着崩坏发展。

 

乔尔上校迫切地想从当地野蛮人口中获得情报，掳来一大群游牧民，采用刑讯逼供的方式，“成功”得到野蛮人想要进攻帝国的情报。于是乔尔上校美滋滋地带着情报回去搬兵，留给治安官一地鸡毛。

在众多被掳来的野蛮人中，治安官遇到了流浪盲女，动了恻隐之心，收治盲女，希望完成自己的赎罪。

治安官本想通过自己的“善举”缓和与当地游牧民的关系，可事情结果却完全超乎自己想象，弄的自己猪八戒照镜子——里外不是人。

 

在《等待野蛮人》中，读者、观众们很自然会产生一个问题：究竟谁是野蛮人？

一边是武装到牙齿，气势汹汹地占领别人土地的入侵者，自封为帝国治安官；一边是与自然和谐共生，逐水草而居、居无定所的游牧民族。

两种生活方式本身并无高低贵贱之分，但武德充沛的“文明人”仗着自己有更加先进的武器，宣布对方是野蛮人，占领的是无主之地，堂而皇之地占领了游牧民族的地盘，美其名曰帝国边陲。

 

答案很明显，在侵略者看来，贫穷落后的原著民是野蛮人，在原著民看来，入侵者才是道貌岸然的野蛮人。

“弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。”片中白人将西方社会傲慢自大无知表现得淋漓尽致。

游牧民的生活方式本身属于自然一部分，千百年都是如此，只是和入侵者生活方式不同就被当做野蛮人残忍屠杀。可见西方掠夺式发展道路是不可持续发展行为，一旦有人对他们的掠夺产生质疑，西方帝国将产生不和弥合的裂隙。纵使美帝将印第安人屠杀殆尽，民族问题也是他们永远的痛。

 

治安官比起乔尔上校好一点，但也好不了多少。并不是跟着治安官的主视角，治安官就是好人。治安官在边陲小镇享了这么多年福，做事却一直专横武断，从来没有反省过自己。只不过乔尔上校更加极端激进的行事方式吓到了自己，治安官才想着通过救治盲女完成自我救赎。

但究竟想通过救治盲女达到什么样的结果呢，治安官自己也很迷茫。治安官很迷茫，盲女也很苦恼，根本猜不透治安官将自己留在身边的意图。

盲女最大的苦恼来自于治安官，朝夕相处这么多天，生活在同一屋檐下，到头来还是摸不清是为了色还是权，反正总不可能是爱。

 

凡事总是具有两面性，个体层面无法简单地可以把人分为好坏。

库切花了大量笔墨描写人物心理，但你却无法确定库切的立场。库切的观点十分含蓄，你可以说他同情施害者，也可以说他在同情被害者，或者都同情又都不同情。

 

站到最后的记载历史，

被灭族的就是野蛮人。

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6.2 

等待野蛮人 (2019)

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等待野蛮人/Waiting for the Barbarians(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8220210/
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