适合全年龄观看的野性觉醒——《野性的呼唤》 今天聊聊电影《野性的呼唤》。 片名The Call of the Wild (2020),别名极地守护犬(港/台) / 绝境长征(港) / 荒野的呼唤。 《野性的呼唤》的小说原著是美国现实主义作家杰克伦敦的代表作中篇小说《荒野的呼唤》。《野性的呼唤》过于著名,十余次被改编搬上大荧幕,2020年福斯版是最近的一个版本。 影片主角是一条名叫巴克的大型犬,在淘金热背景下,它的五段狗生经历坎坷曲折,即便时过境迁,依旧能让人们看到闪光点。 《野性的呼唤》采用真人和CG结合方式表现。巴克是一只串串,老爸是一只圣伯纳犬,老妈是一只牧羊犬,巴克十分幸运地结合了父母优点,继承了老爸圣巴纳犬的巨大体形,融合了老妈牧羊犬的高智商,一出生就成了狗生赢家。 有《狮子王2019》作为集大成者,《野性的呼唤》中栩栩如生的CG也不会显得令人惊叹了。各种动物在荧幕上活灵活现地上蹿下跳时,观众几乎找不到一点瑕疵。 巴克的狗生也如那些成功人士起起落落一样,经历了大量非同寻常的事情。经历的越多,它体内最原始的野性也被慢慢唤醒,他也就越能了解自己想要什么。 没有经历过低谷的一生是不值得夸耀的。 巴克原本也以为自己可以安稳度过无忧快乐一生,但一个人一只狗都无法阻止时代巨变,在历史滚滚向前的车轮面前,个体显得微不足道。巴克几经波折、几任易主,从巅峰坠入低谷,而后一路坎坷,直到最终重回新巅峰。 巴克自幼养尊处优,如果一直这样无忧无虑地快乐生活下去,它也就会和普通宠物狗一样,浑浑噩噩碌碌无为地度过一生,虽然不惊险刺激,但也落得一个平安自在。 巴克幼年在乡绅法官家里度过,一家人和小村庄的人都惯着它。此时的巴克就像一位富二代官二代一样,虽算不上骄横跋扈,但也是个纨绔子弟的做派。每天生活在文明社会里,它丝毫不需要为生计奔波劳碌,野性更是无从谈起。 好景不长,巴克被诱拐贩卖,遭受棍棒毒打,从此认清了棍棒法则。于是它体内的野性开始觉醒,仅仅是表示驯服并不能生存下去,还要表现出自身价值,否则就会被无情遗弃。 随后它遇到了第二任主人邮差。一望无垠的冰原激发了巴克的斗志,它开始了解熟悉单打独斗和群体斗殴规则,荒郊野外生活的第一要义是生存下去,任何示弱行为都会被当作软弱。当有人前来挑战时,就需要展现自身实力,否则就会成为弱肉强食规则的牺牲品。 巴克可以帮助邮差把送信的工作做到行业顶尖,但无法阻止行业的剧变。电报发展直接淘汰了邮差行业,巴克也重新成为流浪犬,只能等待再次拉上雪橇的一天。 巴克的第三任主人是个满脑子想着发财的狂热淘金者,他心里想的都是快速发财,其他事情根本不懂,更别提在冰原里生存了。巴克跟着他也算是倒了霉,差点饿死淹死,巴克也第一次知道自己比主人懂得都多。 索性巴克遇到第四任主人桑顿,被桑顿救下后,一人一狗开始相依为命。尽管过得比较清贫,但很快活。巴克除了和桑顿一起,还和丛林里的狼群打成一片,凭借智力和体能优势,渐渐成了领头角色。 《野性的呼唤》中,巴克和桑顿的生活一段是改编的重头戏。最大的改变就是桑顿的生死。小说里桑顿遇袭身亡,巴克在桑顿死后,替桑顿完成复仇,然后回归森林,彻底完成野性觉醒。 在影片中则没有让桑顿死掉,而是一人一狗完成交接告别,巴克在原始野性的呼唤下遁入丛林。 重回丛林的巴克已经不再需要人类做它的主人。巴克已经熟悉人类规则、狗群规则、狼群规则、丛林规则,强者可以很快适应任一环境里,并再次站在巅峰,巴克就是这样的强者。 影片的精神内核是共通的,狗类社会、人类社会都有相同之处。一条狗的使命和成长和一个人的使命与成长很多地方都是想通的。人们早已经充分享受发达工业带来便利,体内最原始的天性估计也像巴克最初一样,忘记的差不多了。如果情况发生变化,还有多少人会追求服从天性的精神自由呢。 电影《野性的呼唤》改编的部分就像改良过的格林童话一样,去掉了其中黑暗冷酷的情节,让这个并不完美的世界充满光明与爱。在原本粗犷的荒原,影片将重点放在巴克的成长和与善良人类之间的情感纽带上,影片也变得适合全年龄观看。 原著小说里人的世界、狗的世界、丛林的世界都是十分残酷无情冰冷的,巴克初入冰原就目睹弱者狗被分尸分食,邮差的雪橇犬领头犬斯波滋也逃不了被分尸的命运,雪橇犬们也不像影片中表现得那样无助友爱。 我比较喜欢这样的改动,因为影片变得萌宠向后,可以更加适合给孩子观看。世界或许并不完美,但还是需要给孩子们一个美好印象。 给孩子们看电影的话,能够传递积极向上不屈不挠的精神力量就行,过于残忍的内容还是留个孩子们长大后去看书吧。 Old longings nomadic leap, Chafing at custom's chain; Again from its brumal sleep, Wakens the ferine strain. 壮志本来真, 跃跃出凡尘。 酣沉一梦后, 野性又随身。 点击这里: 近期影视推荐

