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适合全年龄观看的野性觉醒——《野性的呼唤》

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2020-10-11 21:07:30

适合全年龄观看的野性觉醒——《野性的呼唤》

今天聊聊电影《野性的呼唤》。

片名The Call of the Wild (2020)，别名极地守护犬(港/台) / 绝境长征(港) / 荒野的呼唤。

 

《野性的呼唤》的小说原著是美国现实主义作家杰克伦敦的代表作中篇小说《荒野的呼唤》。《野性的呼唤》过于著名，十余次被改编搬上大荧幕，2020年福斯版是最近的一个版本。

影片主角是一条名叫巴克的大型犬，在淘金热背景下，它的五段狗生经历坎坷曲折，即便时过境迁，依旧能让人们看到闪光点。

 

《野性的呼唤》采用真人和CG结合方式表现。巴克是一只串串，老爸是一只圣伯纳犬，老妈是一只牧羊犬，巴克十分幸运地结合了父母优点，继承了老爸圣巴纳犬的巨大体形，融合了老妈牧羊犬的高智商，一出生就成了狗生赢家。

有《狮子王2019》作为集大成者，《野性的呼唤》中栩栩如生的CG也不会显得令人惊叹了。各种动物在荧幕上活灵活现地上蹿下跳时，观众几乎找不到一点瑕疵。

巴克的狗生也如那些成功人士起起落落一样，经历了大量非同寻常的事情。经历的越多，它体内最原始的野性也被慢慢唤醒，他也就越能了解自己想要什么。

 

没有经历过低谷的一生是不值得夸耀的。

巴克原本也以为自己可以安稳度过无忧快乐一生，但一个人一只狗都无法阻止时代巨变，在历史滚滚向前的车轮面前，个体显得微不足道。巴克几经波折、几任易主，从巅峰坠入低谷，而后一路坎坷，直到最终重回新巅峰。

 

巴克自幼养尊处优，如果一直这样无忧无虑地快乐生活下去，它也就会和普通宠物狗一样，浑浑噩噩碌碌无为地度过一生，虽然不惊险刺激，但也落得一个平安自在。

巴克幼年在乡绅法官家里度过，一家人和小村庄的人都惯着它。此时的巴克就像一位富二代官二代一样，虽算不上骄横跋扈，但也是个纨绔子弟的做派。每天生活在文明社会里，它丝毫不需要为生计奔波劳碌，野性更是无从谈起。

 

好景不长，巴克被诱拐贩卖，遭受棍棒毒打，从此认清了棍棒法则。于是它体内的野性开始觉醒，仅仅是表示驯服并不能生存下去，还要表现出自身价值，否则就会被无情遗弃。

随后它遇到了第二任主人邮差。一望无垠的冰原激发了巴克的斗志，它开始了解熟悉单打独斗和群体斗殴规则，荒郊野外生活的第一要义是生存下去，任何示弱行为都会被当作软弱。当有人前来挑战时，就需要展现自身实力，否则就会成为弱肉强食规则的牺牲品。

 

巴克可以帮助邮差把送信的工作做到行业顶尖，但无法阻止行业的剧变。电报发展直接淘汰了邮差行业，巴克也重新成为流浪犬，只能等待再次拉上雪橇的一天。

巴克的第三任主人是个满脑子想着发财的狂热淘金者，他心里想的都是快速发财，其他事情根本不懂，更别提在冰原里生存了。巴克跟着他也算是倒了霉，差点饿死淹死，巴克也第一次知道自己比主人懂得都多。

 

索性巴克遇到第四任主人桑顿，被桑顿救下后，一人一狗开始相依为命。尽管过得比较清贫，但很快活。巴克除了和桑顿一起，还和丛林里的狼群打成一片，凭借智力和体能优势，渐渐成了领头角色。

《野性的呼唤》中，巴克和桑顿的生活一段是改编的重头戏。最大的改变就是桑顿的生死。小说里桑顿遇袭身亡，巴克在桑顿死后，替桑顿完成复仇，然后回归森林，彻底完成野性觉醒。

在影片中则没有让桑顿死掉，而是一人一狗完成交接告别，巴克在原始野性的呼唤下遁入丛林。

 

重回丛林的巴克已经不再需要人类做它的主人。巴克已经熟悉人类规则、狗群规则、狼群规则、丛林规则，强者可以很快适应任一环境里，并再次站在巅峰，巴克就是这样的强者。

影片的精神内核是共通的，狗类社会、人类社会都有相同之处。一条狗的使命和成长和一个人的使命与成长很多地方都是想通的。人们早已经充分享受发达工业带来便利，体内最原始的天性估计也像巴克最初一样，忘记的差不多了。如果情况发生变化，还有多少人会追求服从天性的精神自由呢。

 

电影《野性的呼唤》改编的部分就像改良过的格林童话一样，去掉了其中黑暗冷酷的情节，让这个并不完美的世界充满光明与爱。在原本粗犷的荒原，影片将重点放在巴克的成长和与善良人类之间的情感纽带上，影片也变得适合全年龄观看。

原著小说里人的世界、狗的世界、丛林的世界都是十分残酷无情冰冷的，巴克初入冰原就目睹弱者狗被分尸分食，邮差的雪橇犬领头犬斯波滋也逃不了被分尸的命运，雪橇犬们也不像影片中表现得那样无助友爱。

我比较喜欢这样的改动，因为影片变得萌宠向后，可以更加适合给孩子观看。世界或许并不完美，但还是需要给孩子们一个美好印象。

给孩子们看电影的话，能够传递积极向上不屈不挠的精神力量就行，过于残忍的内容还是留个孩子们长大后去看书吧。

 

Old longings nomadic leap

Chafing at custom's chain

Again from its brumal sleep

Wakens the ferine strain.

壮志本来真，

跃跃出凡尘。

酣沉一梦后，

野性又随身。

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7.2 

野性的呼唤 (2020)

影评(9)

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野性的呼唤/The Call of the Wild(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8220244/
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