影帝化身战神——《从邪恶中拯救我》 今天聊聊电影《从邪恶中拯救我》。 片名Deliver Us From Evil (2020),别名魔鬼对决(台) / 请救我于邪恶 / 请解救我于恶/ 但求远离罪恶。 2020年以来,能够引人关注的韩国电影的确不多。 《釜山行2》不必多说,扑街扑得透透的,抛弃前作优点后没有一丝一毫值得抢救的可能;丧尸题材电影《#活着》主打末世里的小环境,噱头挺足,也没有能够对得起观众们的期待;另一部续作《铁雨2》依旧主打政治惊悚元素,小国加宇宙中心国的多重身份,加上点儿大胆狂想,超出了常人理解范畴,口碑也落得平平。 8月上映的《从邪恶中拯救我》则多多少少挽救了一点韩国电影口碑。 黄政民、李政宰两大影帝加持,影片将全部精力放在动作戏上,比起其他电影里无病呻吟的人性探讨和生搬硬套不知所云的动作戏,《从邪恶中拯救我》显得颇有诚意。 《从邪恶中拯救我》的剧情梗概十分简单,就像《飓风营救》《超能计划》一样,还是一个父亲救女儿的故事。影片将故事套上不同的外壳,就会呈现不一样的风格。 男主角黄政民饰演名叫仁南的特工。仁南原隶属于国安部门,专门从事暗杀政敌一类的脏活,部门被解散后,仁南为避免被清算,远走他乡,从事职业杀手,也赚了不少钱。 男配角李政宰饰演名叫雷的黑帮杀手,外号屠夫。雷心理扭曲、残忍嗜血,喜欢折磨被害人。 仁南杀人多年也产生厌倦感,准备做最后一单就金盆洗手。可是未曾想到,仁南最后一单杀掉的黑帮分子,是雷的亲哥。 雷发誓要替老哥报仇,于是开始不死不休的追杀仁南。两人的纠缠就此展开。 如果电影光是黑吃黑式的死斗肯定会显得比较单薄,于是影片给仁南增加了许多背景故事。 仁南前女友和女儿在泰国失踪,得知情况后仁南赶往泰国救人。地下社会鱼龙混杂,仁南在追查妻女的过程中,卷入当地黑白两道的骇人秘密。 而雷就像闻着腥味儿的鲨鱼尾随而至,一场大战就此爆发。 剧情完全展开后,仁南、雷、泰国黑帮、泰国警察形成四方势力。四方大混战成了影片第一段小高潮。 而多方叙事需要编导强大的掌控能力,能力不足时就需要改变策略。于是雷连横合纵,表现出屠夫般的粗中带细,联合了泰国黑白两道,变成仁南一对多的决战。 影片最大的亮点和爽点就是接连不断的动作戏。从枪战刀战到赤手空拳,黄政民、李政宰打得你来我往,好不热闹。每隔几分钟就是一段动作戏,影帝们纷纷化身战神,在东亚各地区大杀四方。 作为爽片,《从邪恶中拯救我》真正做到让人血脉喷张。不像其他几部电影有点儿挂羊头卖狗肉的感觉,本片是实打实爽快。只要打得到位打得爽了,票房、口碑自然不会差。 喜欢动作片的观众千万不要错过这部《从邪恶中拯救我》。 非要说个不足,那就是人物角色的感情线索。 虽然同样是关于救赎的故事,但这部影片中的救赎显得有些做作。 《从邪恶中拯救我》中的救赎比起《飓风营救》里的营救女儿,更像是仁南的赎罪式自我救赎。仁南知道自己有个女儿的时间和观众们知道他有个女儿的时间差不多长,但他对女儿的关心程度却远超常人。 片中变性人不能理解仁南的感情很容易理解。从小缺乏家庭关爱又没有孩子的人,根本不懂有孩子的人会为孩子如何拼命。 但仁南为孩子拼命并不仅仅出于对孩子的爱,更多是出于多年不能陪伴孩子的愧疚。这种愧疚成了支撑仁南走到最后的精神支柱,如果没有这一口气,仁南也没必要走得那么艰难。 影帝化身战神, 年度生猛爽片。 点击这里: 近期影视推荐

