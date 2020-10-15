精致利己无往不利——《爆炸新闻》

今天聊聊电影《爆炸新闻》。

片名Bombshell / Fair and Balanced (2019)，别名爆炸性丑闻(港) / 重磅腥闻(台) / 性感炸弹 / 重磅炸弹 / 公正与平衡。

这部电影根据真实事件改编，讲述美国福克斯新闻前CEO罗杰·艾尔斯（RogerAiles）因性骚扰案离职的一段故事。

故事以真实人物明星主持人梅根·凯利（Megyn Kelly）、格雷琴·卡尔森（Gretchen Carlson）为原型，加入一名其他被骚扰女性的集大成者凯拉·波皮西尔(Kayla Pospisil)，通过三位女性视角，表现这段职场战斗。

真实的梅根·凯利vs演员查理兹·塞隆

真实的格雷琴·卡尔森vs演员妮可·基德曼

大家对传媒大亨默多克应该都比较熟悉，最熟悉的大概就是他和邓文迪的一段婚姻八卦。默多克打造的传媒帝国影响深远，而罗杰·艾尔斯正是帮助默多克打造传媒帝国的一名大将。

罗杰·艾尔斯在1996年成为福克斯新闻的CEO，一路掌舵，大幅提升福克斯新闻收视率，帮助福克斯新闻成为全美新闻王者。他还是美国多位共和党籍总统的顾问，选举帮助理查德·尼克松、罗纳德·里根和乔治·布什三个美国总统，政治关系很好，一手捧红梅根·凯利、格雷琴·卡尔森等当家花旦主持人。

在2016年帮助懂王竞选时，福克斯新闻发挥大本营作用，呼风唤雨好不风光。

不过好景不长，就在2016年的时候，被福克斯新闻解雇的格雷琴·卡尔森起诉罗杰·艾尔斯性骚扰。没几天罗杰·艾尔斯就被解雇，第二年病故。

其实从罗杰·艾尔斯拉动收视率的手段，观众们就可以看出他对女性的态度。物化女性还只是说得轻的，女性在他眼里根本就是个工具罢了。

罗杰·艾尔斯总是强调新闻台是视觉节目，将镜头聚焦在女性裸露的长腿上。白花花的大腿这点倒是在国内不少综艺台能看到，真是好的学不会，坏的一学就会。

罗杰·艾尔斯用手中的权力迫使被害女性屈从。他总是强调忠诚，愿意跪在他两腿之间的人就会被认为忠心耿耿，会得到提拔重用和更多的曝光机会，不愿意服从的人就会被打入冷宫，甚至解除劳动合同。

管理庞大集团的一个要点就是忠诚，有才华的人有的是，但只有忠诚的人才能为企业创造价值。不过罗杰·艾尔斯把忠诚完全用错了地方，庞大媒体集团成了寻芳猎艳的狩猎场。

不对等的权力与地位，让他日复一日地更加肆无忌惮。更何况潜规则也是规则，只要按规则办事，不知道有多少人愿意打破头挤进来。

《爆炸新闻》快速切换的镜头就像繁忙的媒体工作一样，整部影片十分精致考究。主演们查理兹·塞隆、妮可·基德曼、玛格特·罗比也都是女神级人物，各自奉献了精彩表演。

表演虽精彩，职场性骚扰实事件却并没有得到解决。女工不能将矛头指向福克斯新闻，只能指向具体员工，罗杰·艾尔斯性骚扰事件后愈演愈烈，又爆出了哈维·韦恩斯坦的性侵事件，促成席卷全球的“MeToo”运动。

《爆炸新闻》完全聚焦罗杰·艾尔斯被起诉曝光的人生最后一段经历，对罗杰·艾尔斯拉升福克斯新闻收视率的过往辉煌毫不在乎。在影片中，罗杰·艾尔斯也是被塑造成十恶不赦的淫魔恶棍，丝毫不会引人同情。

不过向反派发起进攻的人就一定是好人么。并不。

打响反抗职场性骚扰第一枪的格雷琴·卡尔森暗地收集了一年多录音资料，在职场遭受排挤后才发起反抗，作为领头人，她的获利也是最高的。梅根·凯利等一大票人更是采取观望态度，相互利益交换后，更加纵容了罗杰·艾尔斯。凯拉·波皮西尔所代表的的一群无权无势的职场新人，更是毫无话语权，在场外观望了很久很久。

灯塔国的制度缺陷导致整个事件中并没有伟光正的人，而是给人狗咬狗一嘴毛的感觉，每个人都是精致的利己主义者。

大型企业一把手长期潜规则女职工，被开除女职工拿出长年收集证据起诉好色领导，众多既得利益者纷纷加入其中痛打落水狗……

资本家对自己的保护还真是全天候全方位的，更离奇的是，东窗事发后当事人也只是拿钱走人，连个刑事犯罪都构不成。闹得全球人都知道的丑闻最后只需要用钱就能封口，丝毫不介意灯塔国的光辉更加耀眼，还真的是刑不上P9，礼不下P6。

看起来好像是一群自由独立女性高举正义大旗，向黑心资本家发起清算，其实只不是又一种政治正确，大家开开心心地完成资本再分配。再遇到类似情况，资本家们的态度肯定是“我错了，下次还敢”。

有意思的是，《爆炸新闻》也只敢塑造一个特定的人物角色罗杰·艾尔斯作为全片反派，更大的人物默多克还是要保持着一点正面形象，毕竟大家还是要恰饭的。

纵使如此，还是有很多人对《爆炸新闻》感到不爽。《爆炸新闻》提名了最佳女主角、最佳女配角两项大奖，最终获奖的却是一个无足轻重的最佳化妆与发型设计。

精致利己无往不利，

政治正确大赚一笔。

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