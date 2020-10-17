网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>高材生错上加错小错酿成大错——《疯狗》

高材生错上加错小错酿成大错——《疯狗》

加入收藏

2020-10-17 20:53:32

高材生错上加错小错酿成大错——《疯狗》

今天聊聊电影《疯狗》。

片名Freakdog / Red Mist (2008)，别名魂杀() / 红色迷雾。

 

这是一部英国B级片，影片立意就是意识转移和意识控制。

整部影片场景不多，胜在创意取胜，将深度昏迷病人和意识控制结合起来，让昏迷病人重获新生。

 

肯尼斯是一名医院的清洁工，他沉默寡言不善言辞，幼年时目睹母亲卖身遇害，留下心理创伤，喜欢以自残的方式蹂躏自己。周围人也不和肯尼斯玩，还给他起了个外号“疯狗”。

肯尼斯暗恋医院里的一名医学实习生凯萨琳，疯狂地偷拍凯萨琳，但又不敢鼓起勇气告白，每天也只能袁远远地偷窥凯萨琳。

 

某天肯尼斯鼓起勇气想约凯萨琳，遭到正在聚会的凯萨琳拒绝，于是肯尼斯拿出偷拍视频威胁一群人。这群医学实习生偷药出来嗨，特别害怕被检举揭发，于是想灌醉肯尼斯删掉视频。灌酒中发生意外，强烈的感官刺激诱发肯尼斯癫痫症，肯尼斯陷入深度昏迷。

这群人想逃避责任，将肯尼斯丢到急诊门口溜之大吉，留下无人认领的肯尼斯待在重症病房，眼瞅着就不行了。凯萨琳良心难安，想通过试验药物唤醒肯尼斯，没想到却促成了肯尼斯的意识转移。肯尼斯借助意识转移开始了自己的复仇之路。

 

说是意志转移也好，说是灵魂出窍也好，反正是意识转移了。

深度昏迷的肯尼斯在药物的作用下，可以将自己的意识转移到想要控制的人物身上，控制期间取代宿主意识。停止控制后，宿主对控制期间发生的事情一概不记得。

肯尼斯的控制能力逐渐增强，一开始只能近距离短时间控制，到后来发展到可以长距离长时间控制。

 

为了表现这个颇为扯淡的意识转移，影片选择用B级片的套路，在血腥镜头之间穿插肯尼斯的意识转移。

在不牵扯宗教等神神叨叨元素的情况下，《疯狗》选择用贴近科学的方式解释意志转移，这比起那些神鬼怪力影片来说正常了一些。在强烈的药物刺激下，深度昏迷的人可以占领宿主，以此完成意识转移。

不过影片中的故事实在是有点儿傻，肯尼斯连备胎都不是，顶多是个千斤顶。凯萨琳的人物塑造还是比较积极正面的，原本心地善良，在一群狐朋狗友带领下反而显得像个圣母。凯萨琳原本就没有喜欢过肯尼斯，连发展的可能性都没有。说到底，这就是个千斤顶的复仇故事。

 

肯尼斯的应急处理能力一团糟，还可以用智商低文化低解释，后续一群医学高材生的处理方式就令人无语了。真不知道这群学生

用错误掩盖过失，结果只能是造成更大的错误，正确的方式是及时止损，为小错买单总比为大错买单好。积极获得被害人谅解才是正道，否则到后面，有理也变成没理了。

 

《疯狗》可看点不多，除了创意外，影片结尾是一个亮点，很有一点儿《万能钥匙》的感觉。

此外本片中演员颜值普遍很高，不会令人看着不舒服。比如女主角阿莉尔·凯贝尔 Arielle Kebbel神似杰西卡·阿尔芭 Jessica Alba，女配角“皇姐”凯蒂·麦克格雷斯 Katie McGrath扮相干练。

 

千斤顶摇身一变从屌丝到大师，

高材生错上加错小错酿成大错。

点击这里：近期影视推荐


这里是硬核影迷集散地，欢迎关注公众号：妙看影视

标签： 犯罪(1710) 英国(597) 惊悚(1930) 剧情片(2575) 血腥(331) 小成本(1063)

6.0 

疯狗 (2008)

影评(19)

收藏(38)

疯狗/Freakdog(2008)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8220498/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511713名成员56811个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 