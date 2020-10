高材生错上加错小错酿成大错——《疯狗》 今天聊聊电影《疯狗》。 片名Freakdog / Red Mist (2008),别名魂杀(台) / 红色迷雾。 这是一部英国B级片,影片立意就是意识转移和意识控制。 整部影片场景不多,胜在创意取胜,将深度昏迷病人和意识控制结合起来,让昏迷病人重获新生。 肯尼斯是一名医院的清洁工,他沉默寡言不善言辞,幼年时目睹母亲卖身遇害,留下心理创伤,喜欢以自残的方式蹂躏自己。周围人也不和肯尼斯玩,还给他起了个外号“疯狗”。 肯尼斯暗恋医院里的一名医学实习生凯萨琳,疯狂地偷拍凯萨琳,但又不敢鼓起勇气告白,每天也只能袁远远地偷窥凯萨琳。 某天肯尼斯鼓起勇气想约凯萨琳,遭到正在聚会的凯萨琳拒绝,于是肯尼斯拿出偷拍视频威胁一群人。这群医学实习生偷药出来嗨,特别害怕被检举揭发,于是想灌醉肯尼斯删掉视频。灌酒中发生意外,强烈的感官刺激诱发肯尼斯癫痫症,肯尼斯陷入深度昏迷。 这群人想逃避责任,将肯尼斯丢到急诊门口溜之大吉,留下无人认领的肯尼斯待在重症病房,眼瞅着就不行了。凯萨琳良心难安,想通过试验药物唤醒肯尼斯,没想到却促成了肯尼斯的意识转移。肯尼斯借助意识转移开始了自己的复仇之路。 说是意志转移也好,说是灵魂出窍也好,反正是意识转移了。 深度昏迷的肯尼斯在药物的作用下,可以将自己的意识转移到想要控制的人物身上,控制期间取代宿主意识。停止控制后,宿主对控制期间发生的事情一概不记得。 肯尼斯的控制能力逐渐增强,一开始只能近距离短时间控制,到后来发展到可以长距离长时间控制。 为了表现这个颇为扯淡的意识转移,影片选择用B级片的套路,在血腥镜头之间穿插肯尼斯的意识转移。 在不牵扯宗教等神神叨叨元素的情况下,《疯狗》选择用贴近科学的方式解释意志转移,这比起那些神鬼怪力影片来说正常了一些。在强烈的药物刺激下,深度昏迷的人可以占领宿主,以此完成意识转移。 不过影片中的故事实在是有点儿傻,肯尼斯连备胎都不是,顶多是个千斤顶。凯萨琳的人物塑造还是比较积极正面的,原本心地善良,在一群狐朋狗友带领下反而显得像个圣母。凯萨琳原本就没有喜欢过肯尼斯,连发展的可能性都没有。说到底,这就是个千斤顶的复仇故事。 肯尼斯的应急处理能力一团糟,还可以用智商低文化低解释,后续一群医学高材生的处理方式就令人无语了。真不知道这群学生 用错误掩盖过失,结果只能是造成更大的错误,正确的方式是及时止损,为小错买单总比为大错买单好。积极获得被害人谅解才是正道,否则到后面,有理也变成没理了。 《疯狗》可看点不多,除了创意外,影片结尾是一个亮点,很有一点儿《万能钥匙》的感觉。 此外本片中演员颜值普遍很高,不会令人看着不舒服。比如女主角阿莉尔·凯贝尔 Arielle Kebbel神似杰西卡·阿尔芭 Jessica Alba,女配角“皇姐”凯蒂·麦克格雷斯 Katie McGrath扮相干练。 千斤顶摇身一变从屌丝到大师, 高材生错上加错小错酿成大错。 点击这里: 近期影视推荐

