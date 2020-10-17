高材生错上加错小错酿成大错——《疯狗》

今天聊聊电影《疯狗》。

片名Freakdog / Red Mist (2008)，别名魂杀(台) / 红色迷雾。

这是一部英国B级片，影片立意就是意识转移和意识控制。

整部影片场景不多，胜在创意取胜，将深度昏迷病人和意识控制结合起来，让昏迷病人重获新生。

肯尼斯是一名医院的清洁工，他沉默寡言不善言辞，幼年时目睹母亲卖身遇害，留下心理创伤，喜欢以自残的方式蹂躏自己。周围人也不和肯尼斯玩，还给他起了个外号“疯狗”。

肯尼斯暗恋医院里的一名医学实习生凯萨琳，疯狂地偷拍凯萨琳，但又不敢鼓起勇气告白，每天也只能袁远远地偷窥凯萨琳。

某天肯尼斯鼓起勇气想约凯萨琳，遭到正在聚会的凯萨琳拒绝，于是肯尼斯拿出偷拍视频威胁一群人。这群医学实习生偷药出来嗨，特别害怕被检举揭发，于是想灌醉肯尼斯删掉视频。灌酒中发生意外，强烈的感官刺激诱发肯尼斯癫痫症，肯尼斯陷入深度昏迷。

这群人想逃避责任，将肯尼斯丢到急诊门口溜之大吉，留下无人认领的肯尼斯待在重症病房，眼瞅着就不行了。凯萨琳良心难安，想通过试验药物唤醒肯尼斯，没想到却促成了肯尼斯的意识转移。肯尼斯借助意识转移开始了自己的复仇之路。

说是意志转移也好，说是灵魂出窍也好，反正是意识转移了。

深度昏迷的肯尼斯在药物的作用下，可以将自己的意识转移到想要控制的人物身上，控制期间取代宿主意识。停止控制后，宿主对控制期间发生的事情一概不记得。

肯尼斯的控制能力逐渐增强，一开始只能近距离短时间控制，到后来发展到可以长距离长时间控制。

为了表现这个颇为扯淡的意识转移，影片选择用B级片的套路，在血腥镜头之间穿插肯尼斯的意识转移。

在不牵扯宗教等神神叨叨元素的情况下，《疯狗》选择用贴近科学的方式解释意志转移，这比起那些神鬼怪力影片来说正常了一些。在强烈的药物刺激下，深度昏迷的人可以占领宿主，以此完成意识转移。

不过影片中的故事实在是有点儿傻，肯尼斯连备胎都不是，顶多是个千斤顶。凯萨琳的人物塑造还是比较积极正面的，原本心地善良，在一群狐朋狗友带领下反而显得像个圣母。凯萨琳原本就没有喜欢过肯尼斯，连发展的可能性都没有。说到底，这就是个千斤顶的复仇故事。

肯尼斯的应急处理能力一团糟，还可以用智商低文化低解释，后续一群医学高材生的处理方式就令人无语了。真不知道这群学生

用错误掩盖过失，结果只能是造成更大的错误，正确的方式是及时止损，为小错买单总比为大错买单好。积极获得被害人谅解才是正道，否则到后面，有理也变成没理了。

《疯狗》可看点不多，除了创意外，影片结尾是一个亮点，很有一点儿《万能钥匙》的感觉。

此外本片中演员颜值普遍很高，不会令人看着不舒服。比如女主角阿莉尔·凯贝尔 Arielle Kebbel神似杰西卡·阿尔芭 Jessica Alba，女配角“皇姐”凯蒂·麦克格雷斯 Katie McGrath扮相干练。

千斤顶摇身一变从屌丝到大师，

高材生错上加错小错酿成大错。

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