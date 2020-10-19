忠犬的故事，一边舔碗，一边砸锅——《半个喜剧》

今天聊聊电影《半个喜剧》。

片名Almost a Comedy (2019)，别名如果，我不是我。

《驴得水》团队新作《半个喜剧》延续了前作笑并痛苦着的思路，将矛盾关系聚焦在几位年轻人身上，讲述一场简单又复杂的情感纠葛。

影片的三位主角自从相遇一刻起，命运就开始纠缠，在一团乱麻的关系中，找到了自己的归宿。

女主角莫默家底殷实，高中就能出国留学。留学归来找老同学郑多多，从此卷入一系列纠缠。莫默，意思是莫沉默，她从小生长在安全稳定的环境下，家里经济条件社会地位都很好，也坚持说真话说实话的原则，是一个很善良的女孩子。但是她的善良是建立在物质基础上，没有物质基础，善良只是一种奢望。

郑多多是莫默高中同学，将莫默当做校园女神。郑多多同样家底殷实，开办企业，大学毕业后跟着老爸在单位上班。同时他还喜欢沾花惹草，身边炮友前女友不断，眼瞅着要举办婚礼了，还四处约炮。“郑多多”等于“挣多多”，名字就表明了有钱，他除了滥情好色外，也没其他大毛病。

孙同是郑多多大学同学，是好朋友好哥们，在郑多多的帮助下解决了在北京的工作问题和北京户口。孙同，同孙，同孙子一样，他接受郑多多大量物质援助，住在郑多多家里，工作在郑多多家企业，户口靠郑多多解决，平时装装孙子就好。

《半个喜剧》如片名所说，带给观众喜剧的快乐只有常见喜剧的一半，甚至连一半都没有。或者说《半个喜剧》看起来像个喜剧，实则是个悲剧。

紧跟着孙同的主视角，好像他过得多么憋屈难受，仿佛有钱人专门和他作对一样，简直不要太惨。整个故事好像十分悲凉，其实并不很惨，而是一个撞大运的人偶尔遇到的挫折故事。

影片表现的内容看似一个两难选择，夹在其中的孙同要在尊严真相和物质生活中做出选择，没有经济实力社会资源的人看似十分难以抉择，但实际上孙同的处境比看起来好得多得多。

因为孙同不管怎么选，都是赚的。不要想着“如果自己是孙同怎么办”一类的问题，很少有认会得到孙同一样的命运眷顾。孙同遇到的郑多多和莫默是大多数人都无法遇到的人。

影片中，孙同们的选项是站着活得像个人，还是趴着像条狗摇尾乞怜。很多时候，大多数人连这种选项都没有。

现实中，会有无数人羡慕孙同的境遇。孙同的境遇可谓奇遇，通过找北京哥们或者找北京姐们，直接完成阶级跨越。如果有一个好哥们帮你搞定北京的工作、北京的户口，脑子正常一点的人，根本不会想到要碰你哥们的前女友们或者炮友们，而是离得越远越好。

其实看着郑多多把宿醉的孙同抱回宿舍床上的一幕，郑多多对这哥们还是很够意思的。有人说郑多多PUA了孙同，这并不合适，郑多多的付出与回报完全不对等，倒不如是孙同得了便宜还卖乖，一边舔碗，一边砸锅。

郑多多提供了住所、工作、户口，与之交换的是孙同替自己守住私生活糜烂的秘密。郑多多仅仅需要孙同以守住秘密作为忠诚而已，更何况郑多多完全可以不让孙同住在自己家里，也就没有守住秘密的烦恼了。孙同一开始也很配合的守住了秘密，帮助他圆谎，付出一点良心不安，获得大量物质待遇。

莫默同样家境优渥。她是在被孙同主动追求的情况下才同意交往的，赔电脑随便给一大沓钱、买东西不看价格、高中出国留学、在银行敢直接怼行长，可见她是一个率真善良的女孩子，而且快三十岁还没有为此吃过亏，可见家里能量也很大。莫默要求的只是爱情作为交换。影片最后可以看到，莫默能够帮助孙同完成录音梦想，人力财力同样不容小觑。

孙同在两个物质条件丰富的环境中做选择，丝毫没有损失。

《半个喜剧》的悲哀在于穷人不配拥有爱情，甚至不配活着。

表面看起来大家都有很多选项，实际上这些选项都是不可选状态。穷人在富家子弟的施舍或者帮助下，不可选选项可以变成可选状态。房子、工作、户口，这些在穷人看来天大的难题，在富家子弟眼中只是一句话的事情。

撞大运的孙同突然拥有了选择的权力，于是便有点儿飘飘然。爱情讲究门当户对，友情也是一个道理。如果不能对等的提供资源交换，那就要表表忠心，区别就是给哥们做忠犬还是给老婆做忠犬。

说句不好听的，狗子偶尔雄起一把，站起来挪了两步，就真的把自己当人了啊？

孙同想硬气却没有骨气，给了点脸就有点儿飘，认不清自己几斤几两。又想占着老妈的钱买房，又想占着哥们给的工作户口，又想占着哥们的前女友，又想谁的话都不听，哪有那样的好事呢？

倒不如安心做一条忠犬，要知道，很多人都没有做狗的机会。

忠犬孙公，一边舔碗，一边砸锅，

富家子弟，一边玩鹰，一边打眼。





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